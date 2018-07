Die HV der Süddeutsche Bank AG. in München genehmigte, wie vorgeschlagen, aus 3,76 Mill. DM Gewinn 9 (8,5) v. H. Dividende für 1954. Außerdem billigte sie die Erhöhung des AK um 20 auf 60 Mill. DM durch Ausgabe von ab 1. Januar 1955 gewinnberechtigten Namensaktien zum Kurs von 100 v. H Das gesetzliche Bezugsrecht wird ausgeschlossen. Das übernehmende Bankenkonsortium unter Führung der Bayerischen Vereinsbank verpflichtet sich, den Aktionären die neuen Aktien im Verhältnis 2:1 zu 100 v. H. zuzüglich Börsenumsatzsteuer anzubieten. Dem AR wurde Dr. Hans Karl von Mangoldt-Reiboldt, Präsident des Direktoriums der Europäischen Zahlungsunion und AR-Vors. der Bayerischen Motorenwerke AG München, zugewählt. nachdem der für den verstorbenen Dr. Dr. Seeling interimistisch bestellte Notar Clemens Abs sein Mandat niedergelegt hatte.

Vorstand Hermann J. Abs hob die Politik der Bank, die ausgewiesenen Rücklagen – sie wurden um 6 auf 40 Mill. DM erhöht – und die stillen Reserven weiter zu verstärken, hervor. Durch die Kapitalerhöhung werde eine angemessene Relation zwischen haftenden Mitteln und Verbindlichkeiten geschaffen. Die günstige Ausgestaltung des Bezugsrechtes bilde einen gewissen Ausgleich für die durch die Kriegsfolgen erlittenen Verluste. In den ersten Monaten des neuen Jahres habe sich die günstige geschäftliche Entwicklung fortgesetzt, Dies gelte auch für die Erträge. Die in der Zwischenzeit erfolgte Senkung der Provisionen im Effekten- und Auslandsgeschäft beeinflusse die Einnahmenentwicklung nicht unwesentlich. Gleichwohl befürwortete Abs eine neuerliche Senkung der Kreditkosten, da die deutsche Wirtschaft an einer Anpassung des inländischen Zinsniveaus an das der konkurrierenden Industrieländer interessiert sein müsse, je härter der internationale Wettbewerb werde. Ein Aktionär dankte der Verwaltung für die erfolgreiche Arbeit der Bank und befürwortete die Politik, auch in Zukunft die offenen und stillen Reserven möglichst stark zu machen. t.r.