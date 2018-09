Die Deutsche Werft AG, Hamburg, weist für 1954 nach 4,10 (i. V. 4,81) Abschreibungen – in Mill. DM – und 4,31 (6,45) Zuweisung an die Rücklagen einen Gewinn von 0,97 (1,32) aus, der sich um den Vortrag auf 1.68 (1,67) erhöht. Hieraus werden wieder 8 v. H. Dividende auf 12,00 Grundkapital, an dem die Gutehoffnungshütte mit rund 53 v. H. und die AEG mit rund 30 v. H. beteiligt sind, verteilt werden. Der Rohertrag stieg im Berichtsjahr auf 67,93 (62.68). Dr. William Scholz vom Vorstand betonte bei der Erläuterung des Abschlusses 1954, daß sich die Verwaltung wie schon in den vergangenen Jahren bei ihren Dispositionen von dem Gesichtspunkt einer stetigen Geschäftspolitik leiten ließ. Man habe sich bemüht, durch innere Stärkung des Unternehmens für weniger günstige Jahre ein Polster zu schaffen. In den kommenden Jahren werde man wahrscheinlich auch an eine Erhöhung der Dividende denken können.

Mit ihren Leistungen stand die Deutsche Werft 1954 unter den Schiffbauunternehmen der Welt an erster Stelle. Die vom Stapel gelaufene Tonnage stieg im Berichtsjahr auf 232 618 tdw (219 068) tdw; ausländische Aufträge waren daran mit 47,5 v. H. beteiligt. In den ersten vier Monaten d. J. erhielt die Werft neue Aufträge – ausschließlich aus dem Ausland – über 231 000 tdw, so daß der Auftragsbestand nach Abzug der inzwischen erfolgten Ablieferungen zur Zeit 37 Einheiten mit 618 000 tdw umfaßt, darunter rund 80 v. H. für ausländische Rechnung. Bei der Deutschen Werft sichert der vorliegende Auftragsbestand eine Beschäftigung bis über Mitte 1957. V.