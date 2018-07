Botschafterkonferenz der vier Großmächte, die jetzt in Wien den österreichischen Staatsverjtrag überarbeitet, wird, wie der amerikanische Vertreter Thompson erklärte, "nur kurz dauern (etd erfolgreich sein". Die Bestimmungen über ieStärke des Heeres, russische Ansprüche auf das frühere deutsche Eigentum und Österreichs WUriSch, eine Viermächteerklärung möge die von ihm selbst erklärte Neutralität anerkennen, stehen unter anderem zur Erörterung. Die 44000 sowjetischen und 25 000 westlichen Besatzungstruppen müssen das Land 90 Tage nach der Ratifizierung des Staatsvertrages verlassen haben, H M W, Wien, Ende April An dem Frage- und Antwortspiel, welche Motive die Sowjets zum Abschluß des Österreich- Vertrages veranlaßt haben mögen, beteiligen sich die Bewohner der rotweißroten Republik kaum. Um so intensiver setzt man sich mit den Konsequenzen dieses Erfolges auseinander.

Soviel ist sicher: die Frauen im burgenländischen Weingarten werden wieder ohne Sehji z an die Arbeit gehen können, die Arbeiter, den bislang russischen Be stellen, die makler den andere Produkte herBodenpreise k Vorarlberg nicht mehr füajjpal so hoch anzusetzeajÄwl wie die in Niederöstenrekfa die Redakteure des Organs der Roten Armee es heißt ironischer "österreichische < — werden Sidi naca neuen Stellungen, Ie< Ami Bräute naA gieren Freunden umsehen müssen. Man hat oft gesagt, die Russen könnten Ostejsserreich räomea ohne > das Gsskkt zu vieren, Tfreil tu? dott, IBM Gegensatz zur deutschen Sowjetzone, kein SED Regime aufgezogen haben. Im kleinen wird es aber doch nicht ohne Prestigeverlust abgehen. Das haben die Kommunisten bei den jüngs ii schon zu spüren bekommen.

Die Auflösung des großen tJSIA Konzerns, für den die Globalsumme von 150 Millionen Dolla gezahlt werden muß, ist die Preisgabe einer starken industriellen Position, in des, das Vorwärtskommen weniger von der Leistunpf als vom Jöeänich abhängig war. Hier wird R Wandet (ägpten, zwar nicht in Hinblick auf dierccgangeaheik (die Regierung hat ausdrücklickTesciieryliilljie einziger Arbeiter sich in seidRMKittffcfc&&t fühlen solle, und man wünscht keil "Entnmzifizierungsverfahren" mit neuen Vorz ichen), wotl aber in Hinblick auf die Zukunft eannsj kommt es vor Jie fnit cK& 1ü$l&ver | )3tät2uu£ini ökonomischen Probleme gelöst iförfle&yl&t Aur haben die Russen zu ihren 150 Mölknen, je Ä Sachlieferüngen abzustatten sind, zusär Hebe Summen für die Donaudampfschiffahrt und dfejlfelder zu bekommen (dies allein wäre bei einer Produktion, die beinahe das Doppelte der Vorkr!e gshähe erreicht hat, nicht allzu schwer), sondern glwchzeitig ergibt sich im Westen des Landes einji Jjkle Situation. Hier hat die amerikanislltzijflg den wirtschaftlichen Motor dauernd ifPIocfefouren gehalten. In Salzburgs Umgebung ist eine große, rein amerikanische Garnisonstaek entstanden. Zehntau sende gut verdienende GFs sdiütten monatlich, oft unter gefälliger Vermittlung der camp followers, ihre Lohntüte in die österreääusöne Wirtschaft. Die offiziellen Ausgaben der ameaSanischen Behörden (Bauten, Mieten sowie Dienstleistungen aller Art) betragen 643 Millionen Schilling pro Jahr. Was soll nun mit den amerikanischen Bauten geschehen, die sich nicht für Wohnungen igjiea?> (Gegenwärtig geben die Amerikaner, wohl weil aus Washington keine Direktiven eingetroffen smd, die Parole aus: "Es wltd weitergebaut"). Welche Vorhaben, die no4i acht vollendet sind, können, angesichts eines verringerten Geldumlaufes, verantwortlicherweise iet werden? Ganz am Rande aber eine häßf soziale Frage: Was hat mit den Amimädchen 2u geschehen? Die meisten von ihnen — ihre Zahl ist Erstaunlich hoch — leben völlig von der österrricMschen Umwelt abgeschnitten. Sie sind aus anderem Teilen des Landes (wohin sie schwer zurückkehren können) in die Goldgefilde der Prostitution eingewandert und haben keine Ahnung, wie man sich sonst den Lebensunterhalt erarbeiten kam. fahrend also im Osten des Landes der Aufig sofort spürbar sein wird, dürfte sich im äpen temporäre Arbeitslosigkeit ergeben. Beide Phänomene aber werden eins gemeinsam haben: der lavestitionsbedarf wird ruckartig anschwellen. Die ehemaligen russischen Betriebe müssen moderrisiert und fe£ die Bedürfnisse der österreichischen Wirtschaft gestellt werden; der große Nachholbedarf OstOteeffeichs, in dem bisher immer nur zögernd und ÄitS?fiebehalt gewirtschaftet wurde, mu5 BerücksichtiHgfinden. Im Westen aber gilt es Anlagen, Hinblick auf die Amerikaner errichtet — sie halten sich in erträglichen Grenzen —, abzuschreiben und andere an ihre Stelle trejnzu lassen.

Woher soll all das Geld kommen? Der Staatsvertrag bringt eine Reihe unsicherer Hoffnungen und sicherer Belastungen mit sich. Zu den unsicheren Hoffnu %ählt etwa das in der Tschechoslowakei bfeijillfee Milliardenvermögen österreichischer Bürger, zu den sicheren Belastungen die in Jugoslawien verlorenen Werte, für die die Regierung der Staatsbürgern Ersatz leisten soll, ebenso etwa die Summe, die man noch zur Wiedergutmachung an Juden wird zahlen müssen. Auch der ganze Komplex deutscher Vermögenswerte wird nun gelöst werden müssen.

Bei aller Robustheit des "österreichischen Wirtschaftswunders" wird es also etwas viel werden. Inzwischen ist auch das heimische Fluchtkapital fast ganz zurückgekehrt. Im Februar dieses Jihres waren 38 v. H mehr Fremde eingereist als im Februar 1954, aber aus diesem Posten kamen venigäer Devisen ein, als im vorjährigen Vergleichsmonat — woraus viele schließen, daß der Prozeß nun mehr oder minder abgeschlossen ist. Neue Spartätigkeit hat sich noch nicht entfalten können. Aber es ist nicht schwer, hier die Lösung zu entdecken: ein konsolidiertes, wirtschaftlich gesundes östereich könnte für ausländisches Kapital günstige Ankgemöglichkeiten bieten.

Und was denken die Österreicher über ihr plötzliches Glück? Nachdem die erste Begeisterung verrauscht war, sagte ein Wiener: "Das ist ja sehr schön, daß die Besatzungsmächte gehen. Nur, venn alles vorbei ist, dann werden die Russen sechzig Kilometer von Wien stehen und die Amerikaner 6060 Kilometer