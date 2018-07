Der AR der Allianz Lebensversicherungs A G (Stuttgart), der am 28. April In München zusammentrat, beschloß – dem Vorschlag des Vorstandes entsprechend –, für 1954 unverändert 8 v. H. Dividende auf das voll eingezahlte AK von 7 Mill. DM vorzuschlagen. Der Gewinnreserve der Versicherten sollen 37,7 (i. V. 27,48) Mill. DM zugeführt werden. Die HV findet am 13. Juni statt.

In ihrem Geschäftsbericht für 1954 teilt die Gesellschaft mit, daß die günstige Entwicklung der Lebensversicherung im Bundesgebiet und in Westberlin auch im Berichtsjahr bestanden hat. Bei insgesamt 1,82 (1. V. 1,65) Mill. Risiken hat die Gesamtversicherungssumme der Gesellschaft Ende 1954 3,75 (3,20) Mrd. DM überschritten. Das Neugeschäft belief sich im Berichtsjahr auf 732,9 (648,3) Mill. DM. Am Neuzugang war die Großlebensversicherung wieder besonders stark beteiligt; Ihr Bestand ist 1954 um 290 Mill. DM auf 2,18 Mrd. DM Versicherungssumme gestiegen, das sind 58 v. H. des Gesamtbestandes.

Die Prämieneinnahme hat sich im Berichtsjahr um rd. 15 v. H. auf 207,4 (179,6) Mill DM erhöht, Die Gesamteinnahmen aus Versicherungsbeiträgen und Kapitalerträgen stellten sich 1954 auf 255 (217) Mill. DM. Die gesamten Versicherungsleistungen einschl. der Rückstellungen beliefen sich auf rd. 64,2 (39,1) Mill. DM> die erhebliche Steigerung erklärt sich fast ausschl. aus der Zunahme ablaufender Versicherungen. Das Verhältnis der Verwaltungskosten zu den Beitragseinnahmen hat sich auf Grund durchgreifender Rationalisierungsmaßnahmen weiter verbessert. Mit 18,2 Mill. DM ist Ihr prozentualer Anteil zu den Beitragseinnahmen auf 8,8 v. H., gegenüber 19,15 v. H. in 1953 zurückgegangen. Die Deckungsrückstellung des Gesamtgeschäftes ist im Berichtsjahr um 87,5 (88,0) Mil. DM auf rd. 664 Mill. DM gestiegen. Ein erheblicher Teil der Neuanlagen entfällt wieder auf Substanzwerte, insbesondere auf die Erweiterung des Grundbesitzes, den Erwerb von Aktien und die Übernahme einiger Schiffsbeteiligungen an Frachtschiffen und Tankern; auch der Wohnungsbau wurde durch Eigenbau sowie durch Gewährung von Hypotheken und Globaldarlehen wieder bevorzugt gefördert. Der Nettozvwachs bei den festen Kapitalanlagen beträgt 130‚8 (120,8). Die Erhöhung des Postens Wertpapiere einschl. Aktien ist in der Hauptsache auf die starke Zunahme des Aktienbestandes von 33,79 in 1953 auf 61,57 in 1954 zurückzuführen. Hierzu wird ergänzend festgestellt, daß der um rd. 36 Mill. DM Einstandswert erhöhte Aktienbestand auf 128 verschiedene Unternehmungengestreut ist, wobei in allgemeinen ein Anteil von 3 v. H. des Grundkapitals des einzelnen Unternehmens nicht überschritten worden ist. Die Hypothekendarlehen, die im Berichtsjahr rd. 76 Mill. DM ereichten, sind unter bevorzugter Berücksichtigung zur Finanzierung von Eigenheimen gewährt worden. W.