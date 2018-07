Die Württembergische Metallwarenfabrik (WMF), Geislingen, hat nach den schweren Jahren des Aufbaues nun einen recht erfolgversprechenden Konsolidierungsstand erreichen können. Das Unternehmen, das 1853 mit 15 Handwerkern begann, beschäftigt heute auf dem 160 000 qm großen Werkgelände fast 5000 Mitarbeiter. Etwa jeder vierte von ihnen ist länger als 25 Jahre im Werk; 350 Mitarbeiter können sogar auf eine mehr als 50jährige Tätigkeit zurückblicken. Die erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre – 1954 wurde ein Umsatz von 67 Mill. DM erreicht – war für das Unternehmen der Anlaß, mit einer großen Reihe neuer und stilvoller Erzeugnisse (Bestecke, Tafel- und Haushaltgeräte) auf den Markt zu kommen. Man hat die berechtigte Hoffnung, daß die vielgestaltige geistige und künstlerische Arbeit, die bei WMF geleistet wird, und die Beeinflussung des Geschmacks von Millionen von Menschen, die von den WMF-Erzeugnissen ausgeht, im Inland und auch im Ausland zu einer Erschließung neuer Käuferkreise führt.

Schon jetzt spielt der Export bei WMF eine große Rolle. Er könnte noch besser sein, wie Vorstandsmitglied Dr. Helmut Ohr auf einem Presseempfang ausführte, wenn die „Barrikaden von Schutzzöllen“ nicht wären, mit denen sich viele Länder noch immer umgeben. WMF-Erzeugnisse werden nach 58 Ländern exportiert. Eine überraschend große Nachfrage besteht in den USA, wo sich Käuferinnen und Käufer sehr stark für die modernen WMF-Formen und für die Erzeugnisse aus Cromargan entschieden haben.

Das Unternehmen, das sich am Fuß der Schwäbischen Alb ausbreitet, besteht im eigentlichen Sinne aus fünf verschiedenen Fabriken. Seele des Unternehmens ist die Besteckfabrik mit ihr wird die Hälfte des gesamten Umsatzes erreicht. In der Hauptsache werden versilberte Bestecke produziert, dann solche aus dem rostfreien Edelstahl Cromargan und schließlich auch reinsilberne Bestecke. Die Produktionsliste umfaßt 25 verschiedene Modelle: von verzierten Mustern, bei denen Barock, Rokoko oder Chippendale Pate gestanden haben, bis zu klaren und modernen Modellen, die aus dem Geist neuzeitlicher Formgebung entstanden sind. Beim breiten Publikum sind aber mit Abstand immer noch die konventionellen verzierten Formen am beliebtesten. Unter diesen Umständen ist ein nicht unerheblicher Wagemutnotwendig, um gegen den Strom zu schwimmen“ und die neuen Besteckmuster dieses Jahres fast ausschließlich in moderne Formen zu kleiden. Die richtige Synthese zu finden, also Gegenstände zu schaffen, die sich verkaufen“ und dabei doch die Ansprüche derer erfüllen, die nach modernen Formen rufen, ist oft genug ein schwieriges Unterfangen.

An zweiter Stelle der Bedeutung steht bei WMF die Hohlwarenfabrik, in der Geschirr, Geräte und Behälter für den gedeckten Tisch, für Rauch- und Frisiertische und ganz allgemein für Wohnungen (also auch Vasen, Schalen und u. a. Körbe) aus versilbertem Metall hergestellt werden. Neuerdings gibt es diese WMF-Erzeugnisse auch wieder aus Messing. Die dritte Fabrik ist die Glashütte, die nunmehr seit 72 Jahren besteht. Sie fabriziert einen wesentlichen Teil der WMF-Produktion: Trinkgläser, Vasen und Schalen. Auch hier bemüht man sich bewußt um moderne Formen, die dem Lebensgefühl unserer Zeit entsprechen. Nach dem ersten Weltkrieg wurde diesen Fertigungsbetrieben noch eine Koch- und Küchengeschirrfabrik angeschlossen, die heute eine der größten Kochgeschirrfabriken Deutschlands darstellt. Ein Spezialkochtopf aus Silitstahl ist in letzter Zeit besonders bekanntgeworden: der Dampfkochtopf „Sicomatic“ ,in dem bei festverschlossenem Deckel unter hohem Druck gekocht wird. In diese Produktionsgruppe gehören noch die Erzeugnisse aus Cromargan. Da sie immer beliebter werden, wird WMF über kurz oder lang ein eigenes Werk für diese Produktion errichten. Die fünfte WMF-Fabrik besteht aus dem Kaffeemaschinen- und Hotelausrüstungswerk, das Hotels, Cafés, Konditoreien und Restaurants mit WMF-Erzeugnissen beliefert. Wie vielfältig die Tätigkeit der rund 5000 Mitarbeiter des Geislinger Unternehmens sind, geht daraus hervor, daß unter ihnen nahezu 40 verschiedene Berufe vertreten sind. Sie alle sind eng mit den vielfältigen Fragen der neuzeitlichen Formgestaltung verbunden, denn die kulturellen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind für das Werk verständlicherweise von großer Bedeutung. ww.