Es ist in den vergangenen zehn Jahren trotz freundschaftlicher Hilfe höchster britischer Besatzungsstellen, die auf Schloß Röttgen, dem Stammsitz des Hauses Mülhens, residierten, nicht leicht gewesen, vom Nullpunkt wieder auf einen Jahresumsatz von 50 Mill. DM zu kommen. Die Hälfte dieses Umsatzes der „Eau de Cologne & Parfümerie Fabrik Ferd. Mülhens Glockengasse No. 4711 gegenüberder Pferdepost zu Köln am Rhein“ entfällt auf Export, der in 16? Länder geht, also in mehr Gebiete, als der Weltpostverein Mitglieder hat. In der Bundesrepublik erhalten von insgesamt rund 60 000 Parfümeriegeschäften, Friseuren und Drogerien nur etwa 15 000 Artikel der Firma. Die Produktion reicht noch nicht aus, um den Wünschen des Handels zu entsprechen, war hierzu von der Geschäftsführung zu hören. Es gehöre auch zur Tradition des Hauses, nur per Nachnahme zu verkaufen. „Wir verkaufen Kölnisch Wasser, aber nicht Kredit; die Ware Kredit ist ein Handelsobjekt von Banken“, lautet dazu der Kommentar.

Zugleich muß das Unternehmen, das erst etwa zwei Fünftel seines Sortiments von vor 1914 herstellen kann, Produktion und Verkauf freiwillige Fesseln auferlegen, um nicht zu einem marktbeherrschenden Unternehmen mit allen Gefahren, die der Gesetzgeber dafür in der Schublade hält, zu werden. Alle Kölnisch-Wasser-Hersteller in Köln erreichen nämlich zusammen nur rund 57 Mill. DM Jahresumsatz, davon hat 4711 einen Anteil von rund 88 v. H. Außerhalb Kölns werden noch etwa 2 v. H. Kölnisch Wasser hergestellt,

Der Werbeetat von 4711 macht 4,8 v. H. des Konsumenten-, Preises, mithin rund 4 Mill. DM aus. Die Handelsspannen betragen zusammen rund 40 v. H. Wenn man die Monopolabgabebelastung bei 4711 in Abzug bringt, sind gegenwärtig die Artikel um 25 v. H. billiger als 1912. Infolge der unwahrscheinlichen Erhöhung der Monopolabgabe beträgt aber der Konsumentenpreis fast das Doppelte. Kölnisch Wasser besteht zu 85 v. H. aus Sprit, und Sprit besteht zu 85 v. H. aus Steuern. Von den 50 Mill. DM Jahresumsatz aus Kölnischwasser, Seifen, Cremes und Parfümerien entfallen etwa 8 bis 10 Mill. DM auf de Monopolabgabe. l t.

*

Die Karlsruher Lebensversicherungs AG (KLV), Karlsruhe, hat jetzt den Bericht für das Geschäftsjahr 1954 vorgelegt. Der Versicherungsbestand ist bei 182,1 (177,1) – In Mill. DM – Zugang und nach Berücksichtigung der Abgänge auf 896,4 (775,4) an Ende des Berichtsjahres gestiegen. An Prämien sind rund 41,6 (39,0) vereinnahmt worden. Die Kapitalerträge stiegen auf rd. 9,9 (8,4). Die Darlehenswünsche zur Förderung des Wohnungsbaues hielten sich im Berichtsjahr erstmals seit der Währungsreform zahlenmäßig in einem kleineren Rahmen, so daß den Beleihungsgesuchen, die mit den Richtlinien der Gesellschaft in Einklang standen, durchweg entsprochen werden konnte. – Das finanzielle Ergebnis des Jahres 1954 wird als gut bezeichnet. Der gesamte Überschuß beläuft sich auf 6,4 (4,3), wovon 5,8 an die Gewinnreserve der Versicherten flossen. Der HV am 10. Juni wird vorgeschlagen, aus dem danach verbleibenden Gewinn weitere 0,51 als Sonderzuweisung an die Gewinnreserve der Versicherten zu überführen und wieder 8 v. H. Aktionärdividende zu verteilen