Nichts ist schwieriger, als einen Kritiker, dessen Kritik allem Bestehenden – nur weil es besteht – gilt, zu kritisieren. Unversehens gerät man in den Verruf, sich mit den Dingen, wie sie sind, zu identifizieren.

Der Frankfurter Soziologe Wiesengrund-Adorno hat einen Band Essays,

Theodor W. Adorno: Prismen, Kulturkritik und Gesellschaft; Suhrkamp-Verlag, 17,50 DM

veröffentlicht, der nach Inhalt, Methode und Ton jedoch die Kritik an dieser Art von „Kritik“ geradezu herausfordert. Der Verlag verkündet – und andere Rezensenten werden es wiederholen –, die vorliegende Essay-Sammlung werde „trotz Verschiedenheit der Materialien und Themen“ von der Klammer eines „festgefügten theoretischen Zusammenhangs“ zusammengehalten. Spürt man diesem Zusammenhang erst einmal von außen her nach, so ergibt sich, daß die Aufsätze teilweise noch in den dreißiger und vierziger Jahren geschrieben wurden. Jeder einzelne wurde bereits andernorts veröffentlicht. Dies spricht natürlich noch nicht gegen eine „zusammenfassende“ Publikation. Eher schon spräche dagegen die Tatsache, daß der Inhalt des Bandes von der Kulturkritik über Karl Mannheims Wissensoziologie, Spengler, Huxley, den in Deutschland kaum bekannten Thorstein Veblen, über Bach, den Jazz, Arnold Schönberg und Kafka schlechthin alles zu umfassen scheint, was heute gut und teuer ist. Es geistert ein Element des Zufälligen, des gerade Vorhandenen durch die Zusammenstellung, und man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, daß sie einem dargeboten wird mit der Geste eines Direktors im Warenhaus des Geistes am ersten Tag des Winterschlußverkaufs.

Gewiß bietet der einleitende Aufsatz „Kulturkritik und Gesellschaft“ den Schlüssel zur Geheimlehre des Ganzen. Da orakelt denn der Propagandist der „klassenlosen Gesellschaft“: „Wird Kultur einmal als ganze akzeptiert, so ist ihr bereits das Ferment der eigenen Wahrheit entzogen, die Verneinung. Kulturfreudigkeit stimmt zum Klima von Schlachtenmalerei und -musik. Die Schwelle der dialektischen gegenüber der Kulturkritik aber ist, daß sie diese bis zur Aufhebung des Begriffs der Kultur selber steigert...“ Als ob nicht dieser Begriff der „Aufhebung“ schließlich auch nach dem Wohin dieser Aufhebung zu fragen berechtigte!

Adornos „dialektisches“ Vokabular ist das Vokabular der bürgerlichen Kreise der zwanziger Jahre, und zwar derjenigen Kreise, die jener bürgerlichen Welt stets unlösbar zugehörig blieben, die sie durch ihre Kritik zu zerstören trachteten, unwissend, daß sie selbst die Opfer der von ihnen beschworenen Vernichtung sein würden. Zu diesem Vokabular gehört beispielsweise Adornos Definition von Herrschaft als „Verfügung der einen über die anderen, nicht als totale Verfügung aller über alle“ – wobei die Bemerkung angebracht scheint, daß die totale Verfügung aller über alle der verschwommenen Ideenwelt des Marxschen Messianismus entstammt und sich in einer echten politischen Diskussion über das Problem der Macht als völlig unbrauchbar erweist. Hierher gehört ferner die wiederholte Anspielung auf den Mangel, die einen Einstieg in diese Gedankenwelt erlaubt. Es ist einerseits vom ständigen Mangel die Rede, andererseits von „Massenkultur“ und „Kulturindustrie“, Dingen also, die – wie immer man zu ihnen stehen mag – auf eine Überwindung von Mangel deuten. Man könnte meinen, daß für Adorno Mangel nur kritisiert werden kann, solange ihm das chiliastische Moment innewohnt. Ist er aber beseitigt, so wird die Abhilfe zum Bestehenden und unterliegt als solches wiederum der wild um sich schlagenden Kritik.

Es ist überhaupt die Art der Kritik, die Kritik als absoluter Selbstzweck, die Zurechtweisung verdient. Selbst da, wo man sachlich dem Autor zustimmen möchte, wie etwa in seiner Kritik Karl Mannheims, wird sie im Tone so grotesker Selbstgefälligkeit vorgetragen, daß man – um in des Autors eigenem Jargon zu bleiben – sich unwillkürlich auf die Seite des Opfers schlägt.