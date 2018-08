Die „allgemeine Mobilmachung“ sowie die Abberufung des afghanischen Geschäftsträgers aus Karatschi sind beunruhigende Anzeichen dafür, daß sich die Spannung zwischen Afghanistan und Pakistan einem gefährlichen Punkt nähert. Die Differenzen beider Staaten gehen bis in die Zeit zurück, als Pakistan nach der Liquidation Britischindiens selbständig wurde und alle an Afghanistan grenzenden Gebiete der Provinz Chitral, der „Nordwestlichen Grenzprovinz“, und Belutschistan für sich beanspruchte. Afghanistan hatte gehofft, bei der Teilung Britisch-Indiens wenigstens Chitral und die Nordwest-Grenzprovinz zu erhalten. Seine Ansprüche begründete es damit, daß diese Gebiete von Pathanstämmen bewohnt sind, die nach Rasse, Sprache und Kultur Brüder der Pathans in Afghanistan seien. Vergebens wurde auch von Kabul auf die Tatsache hingewiesen, daß die von England im Jahre 1893 willkürlich gezogene Grenze mit Afghanistan, die sogenannte Durand-Linie, selbst von den Engländern nicht als die nationale Grenze mit Indien betrachtet worden sei, da die von den Pathans bewohnten Grenzgebiete einer britischen Sonderverwaltung und nicht der indischen Zentralregierung unterstanden hätten.

Die pakistanische Regierung schenkte der Forderung Afghanistans auch dann keine Beachtung, als Kabul erklärte, es verzichte auf eine Eingliederung der strittigen Gebiete, verlange aber, daß ihren sieben Millionen Einwohnern die Möglichkeit gegeben werde, in einer Volksabstimmung darüber zu entscheiden, ob sie einen eigenen freien und unabhängigen. Staat Pathanistan bilden oder aber weiterhin bei Pakistan bleiben wollten.

Vermutlich wäre es bei dieser von Zeit zu Zeit wiederholten Forderung geblieben, wenn nicht durch die jüngste Entwicklung der innenpolitischen Verhältnisse in Pakistan eine die afghanische Regierung mit ernster Sorge erfüllende Lage eingetreten wäre. Pakistans Generalgouverneur, Ghulam Mohammed, der für West-Pakistan den Staatsnotstand erklärte, die Verfassunggebende Nationalversammlung auflöste und alle Macht übernahm, will als Gegengewicht gegen Ost-Pakistan ein vereinigtes West-Pakistan schaffen, das nicht mehr durch den übertriebenen Föderalismus seiner halbautonomen Fürstentümer und Provinzen geschwächt wird.

Während diese Umstellung in vollem Gange war, warnte der afghanische Ministerpräsident in einer Rundfunkansprache Pakistan vor den „ernsten Folgen“, wenn die von den Pathans bewohnten Grenzgebiete in den westpakistanischen Einheitsstaat eingeschlossen würden. Am Tage nach der Ansprache kam es in Kabul zu schweren Ausschreitungen vor der pakistanischen Botschaft, bei denen die pakistanische Flagge zerrissen und die Privatwohnung des Botschafters geplündert wurde. Ähnliche Ausschreitungen fanden in den pakistanischen Konsulaten in Jalalabad unweit des Khyberpasses und in Khandahar statt. In Peschawar erfolgte andererseits ein Angriff auf das afghanische Konsulat. Bald darauf ordnete die Regierung in Karatschi die Rückkehr der Frauen und Kinder des diplomatischen Personals nach Pakistan an. Die Botschafter beider Länder wurden zur Berichterstattung zurückgerufen.

In den wenigen Wochen, die seitdem vergangen sind, haben sich die Verhältnisse so zugespitzt, daß täglich mit Kämpfen von Guerilla-Einheiten, besonders in der Nordwest-Grenzprovinz zu rechnen ist. Der Ausbruch von Feindseligkeiten bedeutet für Afghanistan aber nicht nur die Einstellung des Verkehrs mit Pakistan, sondern auch eine Lähmung des Verkehrs in Afghanistan selbst, da das Land keine Eisenbahnen besitzt und daher auf Lkw-Transporte angewiesen ist. Der Brennstoff wird zum größten Teil via Pakistan bezogen. Fallen diese Transporte aus, dann kann der Autoverkehr nur dann aufrechterhalten werden, wenn die Sowjets den Ausfall durch vermehrte Brennstofflieferungen ausgleichen. Was für den Brennstoff gilt, trifft auch für alle anderen via Pakistan geleiteten Transporte zu, die etwa 90 Prozent des Gesamtimports ausmachen. Bei einer Verkehrsblockade Afghanistans durch Pakistan bliebe für die bisher über Pakistan bezogenen Waren nur der umständliche und kostspielige Weg über den Iran via Mesched offen.

Nachrichten aus Kabul über Gegensätze zwischen König Zahir Schah und seinem angeblich pro-sowjetischen Ministerpräsidenten und Vetter Mohammed Daud, die sogar zu Hilferufen des Königs an Washington, London und Ankara geführt haben sollten, wurden von dem Botschafter Afghanistans in Washington und dem State Department dementiert. Es steht dagegen fest, daß die Sowjets seit geraumer Zeit mehr als bisher auf afghanische Wünsche eingehen. So wurde eine Reihe von Abkommen über den Bau von Straßen, Öllinien, Tankanlagen und Silos abgeschlossen, an deren schneller Fertigstellung die Sowjets ebenso interessiert sind wie die Afghanen. Ernst Krüger