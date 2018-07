Mit der von der oHV der Commerz- und Disconto-Bank AG‚ Hamburg, am vergangenen Montag beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals um 7,5 Mill. auf 20 Mill. DM verfügt die gesamte Commerzbank-Gruppe mit 80 Mill. DM jetzt wieder über den Kapitalbetrag, der ihr vor dem Kriege zur Verfügung stand. Dir. Robert Gebhardt führte vor den Aktionären zur Begründung der Kapitalerhöhung aus, daß die Vergrößerung des Geschäfts dem Wachstum des Eigenkapitals vorausgegangen sei und eine Anpassung des Grundkapitals an den gestiegenen Geschäftsumfang notwendig wurde.

Auf der HV waren von dem bisher 12,5 Mill. DM betragenden Grundkapital 8,4 Mill. vertreten. Einstimmig wurden Jahresabschluß und Geschäftsbericht für 1954 gebilligt und beschlossen, den ausgewiesenen Reingewinn im Umfang von 1,1 Mill. DM für eine Dividende in Höhe von 9 v. H. zu verwenden und den verbleibenden Rest von rund 14 000 DM auf neue Rechnung vorzutragen. über die Entwicklung der ersten vier Monate des laufenden Geschäftsjahres wurde von Dir. Gebhardt erklärt, daß sie einen rechtbefriedigenden Verlauf genommen haben. Er sprach den Wunsch aus, daß durch ein reichhaltigeres Aktienangebot die Funktionsfähigkeit der Börseverbessert werden sollte, um unangemessenen Kurssprüngen entgegenzutreten. Es steht zu erwarten, daß das Hamburger Institut für das neue Geschäftsjahr auch auf das vergrößerte AK eine befriedigende Dividende ausschütten wird. * w w.

Die Bank für Gemeinwirtschaft AG, Hamburg, die 1954 ohne Dividende bleibt, konnte 1954 ihren Umsatz weiter auf 4,92 (I. V. 3,96) Mrd. DM erhöhen. Die Bilanzsumme hat um rund 30 v. H. auf 148,79 (119,00) Mill. DM zugenommen. Von den auf 127,15 (95,11) – in Mill. DM – gestiegenen Einlagen sind 22,44 (25,06) Sicht-, 96,15 (66,81) Termin- und 8,56 (3,23) Spareinlagen. Andererseits 141,30 (103,65) Kredite, davon entfallen 69,93 (48,76) auf Debitoren, 38,58 (38,04) auf Wechselkredite, 12,76 (7,72 )auf langfristige Ausleihungen und 20,03 (9,14) auf Bürgschaftskredite. Die liquiden Mittel von 52, 58 (48,09) decken rd. 42 v. H. der Einlagen. Das Grundkapital von 5,00 ist inzwischen voll einbezahlt. Die günstige Entwicklung in den ersten Monaten des laufenden Jahres läßt auf einen befriedigenden Verlauf des Geschäftsjahres 1955 schließen. In den AR sind Dr. h. c. Henry Everding, Hamburg, und Karl Schumacher, Hamburg, gewählt worden.

Günstige Entwicklung bei der Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt/M. Die HV der Bank für Gemeinwirtschaft AG, Frankfurt/M. – das 5 Mill. DM betragende Grundkapital war vollständig vertreten –, hat antragsgemäß beschlossen, für 1954 auf 3 Mill. DM dividendenberechtigtes Grundkapital eine auf 6 (i. V. 5) v. H. erhöhte Dividende zu verteilen. Das Institut konnte im Berichtsjahr sein Kreditvolumen weiter um 27,2 (55,2) V. H. auf 63,3 (50,9) – in Mill. DM – erhöhen. Dementsprechend höher sind die Einlagen mit 95,5 (77,3) ausgewiesen, wobei Sichteinlagen mit 33,93 (28,55) zu Buche stehen, während Termineinlagen erneut stark auf 57,31 (47,80) zunahmen. Das Bilanzvolumen ist im Berichtsjahr weiter auf 124,7 (108,1) gestiegen. Es verblieb ein Jahresgewinn von rd. 180 000 (151 000) DM, der sich um den Vortrag auf rund 182 000 DM erhöht. Die günstige Entwicklung des Berichtsjahres hat sich auch im laufenden Jahre fortgesetzt. Sowohl Einlagen als auch Debitoren sind weiter gestiegen. Auf Grund der Ausdehnung des Aktiv- und des Passivgeschäftes haben sich auch die Umsätze erhöht. Die bisherige Entwicklung läßt daher nach Mitteilung des Vorstandes auch für 1955 auf ein befriedigendes Ergebnis schließen. An Stelle des verstorbenen AR-Vorsitzenden Gustav Dahrendorf, Hamburg, wurde Heinrich Meins, Hamburg, in den AR gewählt.

Gesetzentwurf für das Volkswagenwerk In Vorbereitung. Die endgültige Eigentumsregelung für die Volkswagenwerk GmbH., Wolfsburg, ist zur Zeit Gegenstand von Erörterungen zwischen dem Bundesfinanz- und dem Bundeswirtschaftsministerium. Augenblicklich ist die Volkswagenwerk GmbH sozusagen „herrenlos“; im Auftrage des Bundes wird sie treuhänderisch vom Lande Niedersachsen verwaltet. Nunmehr ist ein Gesetzentwurf in Vorbereitung, der die Besitzverhältnisse endgültig regeln soll. Zunächst ist es erforderlich, daß aus formaljuristischen Gründen vorübergehend der Bund zum Eigentümer der Gesellschaft erklärt wird. In der zweiten Phase soll dann die endgültige Regelung der Eigentumsfrage erfolgen. Nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums ist eine möglichst breite Streuung der Aktien erwünscht, sie ist nicht nur der „Verstaatlichung“ des Werkes, sondern auch der Veräußerung an einen einzigen oder an nur einige wenige private Interessenten – etwa an ein anderes Werk der Kraftfahrzeugindustrie – vorzuziehen. In welchem Umfange Privatkapital herangezogen werden soll, ist noch offen.

Zigarrenfabrik Böckelmann & Co. verkauft. Die Zigarrenfabrik Böckelmann & Co., Herford, die sich seit 1842 im Besitz der Gründerfamilie befand, ist verkauft worden. Die Gebäude, Produktionseinrichtungen und Tabaklager erhielt die Zigarrenfabrik Arnold André, Bünde, während der Fabrikant Dietrich Schöning, Vlotho, den Firmennamen und das Markenrecht übernahm. Er ließ das Unternehmen als Böckelmann & Co., Zigarrenfabrik KG, VIotho an der Weser, neu in das Handelsregister eintragen.