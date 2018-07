Inhalt Seite 1 — Berufsausbildungsgesetz oder Handelsordnung? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zur Frage der Berufsordnung (oder „Berufsbereinigung“) im Handel hat das Bundeswirtschaftsministerium einen neuen Diskussionsvorschlag gemacht, der in dem nachstehenden Artikel – sehr positiv-wohlwollend – besprochen wird. Allerdings scheint die von Prof. Erhard vertretene Auffassung für die beteiligten Kreise noch keineswegs akzeptabel zu sein, wie aus dem (an zweiter Stelle veröffentlichten) Aufsatz des CSU-Abgeordneten Stücklen hervorgeht, in dem eine Reihe ganz konkreter Wünsche geäußert werden, von denen der sogenannte Kompromißvorschlag des Ministeriums gar nicht erst Notiz nimmt.

Die Akten und Protokolle mit dem Zeichen „Berufsordnung des Handels“, die im Bundeswirtschaftsministerium bereits Regale füllen, haben Zuwachs bekommen. Das Problem wird erneut diskutiert mit der Tendenz, möglichst bald eine Entscheidung herbeizuführen.

Was bisher geschah: Fünf Jahre reichten nicht aus, den Einzelhandel in seinem Kampf um eine gesetzliche Ordnung ermüden und resignieren zu lassen. Sie reichten aber ebensowenig aus, den Bundeswirtschaftsminister „weich“ zu machen, der nach wie vor allen Berufsordnungswünschen, die auf einer Zulassungsbeschränkung basieren, mit einem kompromißlosen Nein entgegentritt. Da weder mit dem Verzicht auf der einen Seite noch mit einem Nachgeben auf der anderen Seite gerechnet werden kann, bleibt nur noch die Möglichkeit, in die Endrunde, d. b. in die parlamentarische Arena zu gehen, wobei unter den zur Zeit obwaltenden Umständen die Aussichten auf einen Erfolg für den Handel nicht gerade günstig zu bezeichnen sind. Trotzdem scheint man darauf zu drängen, und eine Reihe von Abgeordneten, die sich dem Mittelstand besonders verbunden fühlen, ist in den letzten Tagen aktiv mit Vorschlägen im Sinne der bisherigen Forderung des Einzelhandels hervorgetreten.

Aber auch das Bundeswirtschaftsministerium hat in jüngster Zeit noch einmal den Versuch gemacht, eine Einigung mit dem Handel zu erzielen. Der Diskussionsvorschlag geht dahin, zum Zwecke der Berufsbereinigung im Handel den Begriff Fachkaufmann einzuführen und zu legitimieren, ohne allerdings eine Zulassungsbeschränkung zu konzedieren.

Für die Praxis ergäben sich daraus folgende Vorteile: Klärung des Berufsbildes „Kaufmann“, das zur Zeit auf völlig verschwommenen und uneinheitlich ausgelegten Begriffen beruht, Schaffung einer gesetzlichen Grundlage mit genauer Festlegung der beruflichen Voraussetzungen und rechtlichen Befugnisse aller im Handel selbständig tätigen Personen, und schließlich eine bessere Orientierung für den Verbraucher. Die dadurch geschaffene und legalisierte Zweigleisigkeit in der Funktion des Handels – hier der „Fachkaufmann“, dort der „Händler“ – ist gewiß nicht gerade ideal im Sinne einer Wirtschaftsordnung, aber sie stellt ja wohl gegenüber dem jetzigen Zustand das kleinere Übel dar. Sie fällt, auf weite Sicht betrachtet, schon deswegen nicht erheblich in die Waagschale, weil der Fachkaufmann neuer Prägung auf Grund der ihm zuzuerkennenden Vorrechte eine günstige Ausgangsposition haben wird, die Zweigleisigkeit in der Praxis, wenn auch nicht ganz zu beseitigen, so aber doch wirtschaftlich bedeutungslos werden zu lassen. Inwieweit es dem Fachkaufmann gelingen mag, das volle Vertrauen der Konsumenten zu gewinnen und auch zu rechtfertigen, ist allerdings dann nicht mehr eine Frage der Berufsordnung, sondern ausschließlich der beruflichen Bewährung, die nur als Voraussetzung für die Schaffung einer gesetzlichen Ordnung angesehen werden muß.

Wer soll nun als anerkannter Fachkaufmann gelten und welche Vorrechte sollen ihm eingeräumt werden? Der sogenannte kleine Befähigungsnachweis wäre die erste und wichtigste Voraussetzung für den Fachkaufmann. Das heißt, er muß durch eine Prüfung nachgewiesen haben oder nachweisen können, daß er sich in einer ordnungsgemäßen Lehre oder durch langjährige Praxis die Kenntnisse erworben hat, die in den heute nicht obligatorischen Kammerprüfungen als Maßstab angenommen werden. An den Nachweis einer Sachkunde, also der Spezialkenntnisse für bestimmte Branchen des Handels, soll die Berechtigung, sich Fachkaufmann nennen zu dürfen, nicht gebunden sein.

Die Abgrenzung der Befugnisse und Rechte dürfte sich als der schwierigste Punkt des Diskussionsvorschlages erweisen. Trotz der bereits zutage getretenen Meinungsverschiedenheiten ist eindeutig klar, daß das Schwergewicht der Scheidung zwischen „Fachkaufmann“ und „Nur-Händler“ hauptsächlich auf zwei Konditionen liegen muß, auf der Werbung und auf der Heranbildung des kaufmännischen Nachwuchses.