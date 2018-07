dd., Koblenz

Es ist doch gut und schön, wenn die Menschen hier

heraus kommen und dieses herrliche Fleckchen Erde rund um den See erleben; man muß nur dafür sorgen, daß die rechte Ordnung gewahrt bleibt –, und das ist ja auf allen Gebieten des Lebens so“, erklärt Pater Beda von der Abtei Maria Laach nach einem Bericht der in dem benachbarten Koblenz erscheinenden „Rhein-Zeitung“ zu der Errichtung eines Campingplatzes auf dem Klostergelände. Die Abtei hat ein Grundstück am Laacher See für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.