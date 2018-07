Über die Unvermeidlichkeit des Campings, das zu einer wahren Massenbewegung geworden ist, besteht Einigkeit, über die damit verbundenen Gefahren sind die Meinungen geteilt. Das ging aus einem Rundgespräch hervor, das Camping- und Verkehrsverbände auf der Zweiten Deutschen Camping-Ausstellung in Köln veranstalteten. Bedenken wurden von katholischen Jugendverbänden geäußert, das Zelten gäbe den jungen Menschen eine „gefährliche Freiheit“. Ein Diskussionsredner wollte wissen, daß allzu viele Pärchen in den Zelten nicht verheiratet seien, bei Kontrollen im Kreis Überlingen soll gar festgestellt worden sein, daß nicht weniger als 33 v. H. der Befragten zufällig gerade den Trauschein nicht bei sich hatten. Ein Polizeidezernent dagegen warnte vor Dramatisierung und teilte mit, daß Kontrollen von Zeltplätzen in seinem Gebiet bisher nur zwei oder dreimal zu Beanstandungen geführt hätten.

Natürlich: Gelegenheit macht Diebe, und Camping-Ausflüge mögen für junge Menschen eine Quelle eleganter Ausreden gegenüber den Eltern sein. Aber man sollte trotzdem nicht gleich nach dem Gesetzgeber rufen. Vernünftig scheint uns vielmehr die Haltung des Innenministers Meyers von Nordrhein-Westfalen, das schon wegen seiner Bevölkerungsdichte und seines Reichtums an Fahrzeugen ein wichtiges Camping-Land ist. Meyers hat das Zeltwesen beobachten lassen und festgestellt, daß es „zur Zeit nicht zwingend geboten ist, durch besondere Gesetze oder Verordnungen regelnd einzugreifen“. In einem Runderlaß hat er die Camping-Verbände und Behörden aufgefordert, sowohl in der Förderung des Campings wie in der Verhütung der damit verbundenen Gefahren zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zweck zählt der Runderlaß eine ganze Reihe von Möglichkeiten auf, die Anlage der Zeltplätze zu verbessern, wie auch eine ganze Anzahl von gesetzlichen Bestimmungen, die bereits bestehen und die bei der Kontrolle und Beaufsichtigung des Zeltwesens zu beachten sind. Besonders das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit gibt reichlich Handhaben, sittliche Gefahren des Campings zu bekämpfen, wenn Jugendliche unmittelbar oder mittelbar, nämlich durch das schlechte Beispiel von Erwachsenen, betroffen sind. Der Runderlaß beschäftigt sich auch mit den nicht weniger wichtigen gesundheitlichen Gefahren (Wasserversorgung, sanitäre Bedürfnisse, Abfallbeseitigung und so weiter), mit der Gefahr von Wald- und Flurschäden und mit der Feuersgefahr.

Man sollte meinen, daß das genügt. Zwar ist es richtig, daß die moderne technische und soziale Entwicklung neue Gefahren für die Jugend auftreten läßt und daß wir allen Anlaß haben, einer weiteren Auflockerung des moralischen Gefüges entgegenzutreten. Das sollte aber nicht zu einem moralischen Perfektionismus führen. Wer auch noch den letzten Fehltritt verhindern wollte, der müßte ganze Bände mit Gesetzen füllen, am besten die Welt in drei große Konzentrationslager aufteilen, eines für die Ehepaare, eines für die Junggesellen und eines für die Mädchen. Aber auch dann würde noch manches passieren. F.