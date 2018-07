Inhalt Seite 1 — Die großen Europäer Seite 2 Auf einer Seite lesen

T. S. Eliot sprach in Hamburg

Wer den Hansischen Goethe-Preis in Empfang nimmt, braucht sich nicht unbedingt mit einer Rede über Goethe dafür zu bedanken; die Stiftungsurkunde erlaubt ihm auch die Wahl eines anderen europäisch orientierten Themas. T. S. Eliot, den Preisträger für 1954, hatte man ausdrücklich auf diesen Dispens hingewiesen, weil man annahm, ihm werde Goethe vielleicht nicht sonderlich liegen. Denn Anfang der dreißiger Jahre war in einem Essay Eliots davon die Rede gewesen, daß Goethe wohl mehr zu den Weltweisen zu zählen sei als zu den das Abendland verpflichtenden Dichtern.

Doch der Eliot von 1955 stellte sich Goethe und revidierte seine damalige Einordnung. Ja, er distanzierte sich so unzweideutig von jenem Essay, daß es einem Verdikt über seine gesamte frühere Prosa gleichkam: „Die Sätze über Goethe habe ich in Michael Hamburgers Einleitung zu seiner Hölderlin-Übersetzung zitiert gefunden. Ich selbst schlage meine älteren Prosaarbeiten nicht mehr auf – die Erfahrung wäre zu schmerzhaft...“ So sei also, erläuterte Eliot, die Verleihung des Hansischen Goethe-Preises der letzte Anstoß zu seiner „Versöhnung mit Goethe“ gewesen und habe ihn bewegen müssen, „literarischen Selbstmord“ an seinen ehemaligen Ansichten zu begehen.

Eliot wäre jedoch nicht der vitale Geist, der er ist, wenn er nicht aus dieser zunächst rein persönlichen Korrektur einstigen Irrtums eine für alle verbindliche Wahrheit zu gewinnen vermöchte. „Goethe als Weiser“ – so hatte der Dichter der „Vier Quartette“, des „Familientags“ und der „Cocktail-Party“ seinen Hamburger Vortrag betitelt, und das nötigte den immer streng und schlüssig vorgehenden Denker zu dem schwierigsten Unternehmen, das es in der Literaturkritik geben kann: der Bestimmung der obersten Werte, an denen sich der Rang eines Gesamtwerkes und einer dichterischen Persönlichkeit messen läßt. Niemand anderem als einem Dichter und Denker vom Range T. S. Eliots kommt es heute zu, solche Abmessungen zu versuchen, und so herrschte im großen Festsaal des Hamburger Rathauses die atemlose Stille, die großen Begebenheiten angemessen ist, als der Nobel- und nun auch Goethepreisträger über die Voraussetzungen sprach, die Werk und Dichter höchsten Ranges erfüllen müssen und denen (nach einem consensus omnium, dem Eliot nun folgt) in der nachantiken Literatur Europas drei Geister in ihrem ganzen Sein entsprechen: Dante, Shakespeare und – eben Goethe, die drei „großen Europäer“.

Vier solcher Voraussetzungen nannte Eliot: die Fülle, die Weite, die Einheit des Werkes und – als höchstes – die Weisheit. Die Fülle (abundance) zeigt sich darin, daß der große Dichter sich gleichsam ohne Unterbrechung mitteilt und die ihm innewohnende poetische Kraft bis in die kleinsten Adern seines Werkes ausströmt. Die Weite (amplitude) offenbart sich im Umfang der Bereiche, die er ergreift und die, wie bei Dante, Shakespeare und Goethe, sich bis zur Totalität aller Lebensbezirke ausweiten können. Die Einheit des Werkes kann so unbedingt sein, daß es in den Äußerungen eines großen Europäers überhaupt nichts Unwesentliches gibt, sondern jedes scheinbar nur hingeworfene Wort den Geist des Ganzen kundgibt.

Und nun, als Krönendes, die Weisheit (wisdom). „Weisheit ist größer als jede Summe weiser Aussprüche.“ Sie teilt sich in einer viel tieferen Schicht als der logischer Aussagen mit und bedarf der Sprache der Dichtung (weshalb sie auch mehr umfaßt als die Philosophie, die die Sprache der Wissenschaft spricht). „Der beste Beweis für die Weisheit eines großen Dichters ist das Zeugnis derjenigen, die sagen können: ‚Ich glaube, daß ich dadurch, daß ich mit seinen Werken Umgang gehabt habe, weiser geworden bin.‘“ Das ist nicht nur eine Definition, das ist ein Bekenntnis. Zu Goethe, Zur Weisheit und auch zum eigenen Weg Eliots.

Auf dieser Höhe der Betrachtung, die alle ästhetischen und ethischen Begriffe und Ideale übersteigt, ergibt sich: die „großen Europäer“, Kinder ihrer einheimischen Sprachwelt, repräsentieren nicht minder, sondern mehr als andere ihre eigene Nation. Denn von den nationalen Kulturen Europas gilt wohl, was Ranke von den Epochen gesagt hat: daß jede „unmittelbar zu Gott ist“. Während aber die moderne Wissenschaft geneigt ist, auch die größten Dichter vor allem in Beziehung zu dem Zeitalter zu setzen, in dem sie gelebt haben, zeigte T. S. Eliot, daß ein Dichter um so größer ist, je weniger er in seiner Zeit aufgeht, je stärker er seine Existenz in der Auseinandersetzung mit ihr behauptet. Nur weil alle großen Dichter im wesentlichen ihres Werkes miteinander gleichzeitig sind, kann sich das für die europäische Kultur entscheidende Phänomen immer wieder herstellen: die unmittelbare Kommunikation (direct confrontation) jedes einzelnen mit dem Werk Dantes, Shakespeares oder Goethes. Auf dies? Wirksamkeit über die Schranke der Zeit hinweg kommt es an. Denn Kultur realisiert sich nur in lauter einzelnen Menschen, nicht in irgendwelchen Idealtypen oder sogenannten „trends“.