Aufruf zu einer Preisschrift

Daß der ruhmlose Zusammenbruch Preußens 1806 so rasch von einem neuen Aufschwung abgelöst wurde, war nicht etwa ein Erfolg der Politik oder gar der Armee. Unter der französischen Besatzung fanden die Gedanken der Revolution bei den Gebildeten in Deutschland mit Macht Eingang, wurden willig aufgenommen, in philosophischem Geiste verarbeitet, und aus der Gärung entstand der große Atem einer geistigen Bewegung, die dem in der Enge des absoluten Staates eingeschlafenen Volk ein neues Leben gab. Was Fichte meinte, war nicht Nationalismus; es war ein Aufruf an die Deutschen, sich der weltweiten Aufgabe aufzuschließen. Die Universitäten wurden zum Mittelpunkt für die Erneuerung des Gemeinwesens. Damals war es erregend, Student zu sein. Aus den Hoffnungen des Idealismus, der Haltung eines neuen Weltbürgertums, dem Glauben an eine künftige Gemeinschaft freier Menschen über alle Grenzen hinweg lebte Deutschland im 19. Jahrhundert. Soziale Reform und äußere Unabhängigkeit waren die Folgen dieser inneren Befreiung.

Manches an jener Zeit erinnert an unsere eigene. Man war allerdings glücklich, könnte man sagen, wir verspürten das Wirken einer ähnlichen geistigen Kraft. Die Bedeutung der Universitäten für die staatspolitische Erziehung des 19. Jahrhunderts heute wiederum im Zusammenhang darzustellen, wäre daher auf alle Fälle ein verdienstvolles Unternehmen. Für die ostdeutschen Hochschulen Königsberg, Breslau, Berlin hat der Göttinger Arbeitskreis jetzt zu einer Preisschrift über eben dieses Thema eingeladen. „Die Zusammenhänge“, so heißt es in dem Aufruf, „können insgesamt untersucht, sie können aber auch an einer Universität oder einer Persönlichkeit dargestellt werden, wie etwa an Humboldt, Schleiermacher, Auerswald, Süvern, Steffens.“

Die Verkündung des Preises ist für den Kanttag des kommenden Jahres in Aussicht genommen, v. Z.