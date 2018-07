Etwa zweihunderttausend „Freiberufliche“ gibt es in der Bundesrepublik. In 36 Fachverbänden, Arbeitsgemeinschaften, Vereinigungen sind sie zur – Wahrung ihrer (sehr unterschiedlichen) Interessen zusammengeschlossen. Der „Bundesverband der freien Berufe“ bildet die Dachorganisation. Die Festigkeit des organisatorischen Gebildes kann sich mit der der Gewerkschaften nicht messen, und zwischen dem Kampfschatz der Freiberufler und der Gewerkschaften ist ein Unterschied wie etwa zwischen Lazarus und den Prassern in der Bibel. Überdies ist es viel schwieriger, die Forderungen materieller, ideeller und kultureller Art der Freiberufler unter einen Hut zu bringen und bei Regierung und Parlament zu vertreten, als die der Arbeiterschaft.

Da sind wir gleich beim ideellen Kernproblem: vor einem Jahrhundert löste die Unterbewertung der manuellen Arbeit die größte Bewegung der modernen Geschichte aus. Heute hat, soweit gerechte Bewertung, Entlohnung und Existenzsicherheit in Rede stehen, der straff organisierte Arbeiter den Intellektuellen – und insonderheit den freiberuflich und selbständig Schaffenden – längst eingeholt, oft genug überrundet.

Kein Zweifel: unser Normenzeitalter bietet geistig Schaffenden geringere Chancen, die Selbständigen unter ihnen passen in keines der bestehenden großen Gefüge. Sie sind weder Arbeitnehmer noch Unternehmer. Sie sträuben sich, mit Recht, dagegen, daß ihr Arbeitszimmer steuerlich als „Betrieb“ gelte.

Ihren Sorgen galt die eben beendete Hamburger Arbeitstagung. Der Bundesverband der freien Berufe, der im wesentlichen die Heil- und Beratungsberufe, etwa 37 000 freiberufliche Ärzte, 17 000 Anwälte und Notare, ferner Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Ingenieure, Architekten repräsentiert. Dann noch jene, die sich am schlechtesten einordnen, organisieren lassen: Gelehrte, Schriftsteller, Journalisten, Künstler; auch jene also, die sich gern selbst als „hoffnungslose Fälle“ bezeichnen. Interessant, was man so am Rande über sie erfuhr: ein Universitätsprofessor in Österreich „verdiene“ heute eineinhalbmal soviel wie ein Hilfsarbeiter. In der Bundesrepublik bekommt er etwa soviel wie ein tüchtiger Maurerpolier.

Man wehrt sich mit Recht gegen die Gefahr der Vermassung, der Unterbewertung geistiger Leistung, die Merkmale unserer unbefriedigenden soziologischen Situation sind. Diesen Gefahren sei nur mit einer weitgehenden Verbesserung der Steuergesetze beizukommen. Mit Nachdruck fordern die Freiberuflichen deshalb jene Anerkennung für alle geistig Schaffenden in Staat und Gesellschaft, die ihrer Vorbildung und beruflichen Verantwortung entspricht, um das für die Berufsausübung notwendige und bedrohte Maß von geistiger Freiheit und wirtschaftlicher Unabhängigkeit endlich zu sichern. Es wird immer vergessen, daß sich das „Kapital“ der geistig Schaffenden, nämlich ihre intellektuelle Fähigkeit, abnutzt. Für jeden Unternehmer ist es eine Selbstverständlichkeit, daß er aus seinem Einkommen Abschreibungen auf sein Kapital abziehen kann, das darf aber der selbständige Geistesarbeiter nicht.

Ärzte, Juristen und Ingenieure, die stärksten Gruppen des Freiberufler-Verbandes, sehen die Förderung der Berufsrechtsprobleme, der Altersversorgung und des Rechts der berufsständischen Selbsthilfe als vordringliche Aufgabe an. Gelegentlich hitzig wettern sie gegen den Beamtenstaat und gegen das Bestreben der Verwaltungsinstanzen, durch Schaffung neuer Beamtenstellen Aufgabengebiete, die bisher ausschließlich oder wenigstens gleichberechtigt den freien Berufen überlassen waren, in eigene Regie zu nehmen. Ihnen lieferte ein Großbau ein eindrucksvolles Argument, der zusammenkrachte, weil die statischen Berechnungen falsch waren, die in einer Amtsstelle nebenher aufgestellt worden waren. Auch die Gebührenordnungen liefern ein Thema, das die Gemüter in Wallung bringt. „Sie hinken weit hinter der Entwicklung her.“

Einstimmig wendet sich der Chorus der Beteiligten gegen die Umsatzsteuer, die dem Wesen der geistigen Leistung widerspricht und die sich im Effekt als ein Zuschlag zur Einkommensteuer auswirkt. Aber man freut sich der Verbesserung der Sonderausgaben-Freigrenzen und der ebenfalls endlich erreichten Heraufsetzung der Umsatzsteuer-Freigrenze von 12 000 auf 18 000 Mark für Wissenschaftler, Künstler und Journalisten. Damit ist, so hofft man, ein Schritt auf dem Wege zur Abschaffung der Umsatzsteuer für alle Angehörigen der freien Berufe getan.

Einstimmig wurden drei Entschließungen gefaßt: „Gegen den Wettbewerb der öffentlichen Hand“ – „Für Steuergerechtigkeit“; und jene Präambel, in der die freien Berufe „mit Befriedigung feststellen, wie sich in der Öffentlichkeit zunehmend die Erkenntnis durchsetzt, daß der geistigen Arbeit endlich wieder jene Bewertung zuteil werden muß, die ihrer Bedeutung als Trägerin menschlichen Fortschritts und Bewahrerin der Kultur zukommt“. Hilde Hoff