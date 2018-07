h. z., Weimar

In der SED-Zeitung „Das Volk“ in Weimar wurde im vergangenen Monat eine Anzeige veröffentlicht: „VOLKSBADEWANNE gesucht. Angebote unter We 64 133.“ Der Inserent war ein aus der Bundesrepublik vor kurzem umgesiedelter Funktionär der Kommunistischen Partei, „der noch nicht mit den Verhältnissen in der DDR vertraut ist“.