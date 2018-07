Bewußt rückt man in der landwirtschaftlichen Erzeugung jetzt die Qualitätsprobleme in den Vordergrund. Wenn auch unser Agrarexport im Vergleich zu der Ausfuhr der Industrie nur eine untergeordnete Rolle spielt, so wird man bei einer anhaltenden Leistungssteigerung zu weiteren Erfolgen kommen und dadurch zu einer Entlastung des Inlandsmarktes auf lange Sicht gelangen. Aus diesem Grunde ist das Wiederaufleben der alten Dauerwarenprüfungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft „Rund um Afrika“ zu begrüßen. Bei der ersten DLG-Tropen- und Exportprüfung, die nach dem Kriege durchgeführt wurde, standen über 500 Erzeugnisse zur Beurteilung, die in dem Motorschiff „Transvaal“ der Deutschen Afrika-Linien zweimal den Äquator an der Westküste Afrikas überquert haben. Ebensoviele Gegenproben wurden zur gleichen Zeit im Inland zu handelsüblichen Bedingungen eingelagert, so daß ein anschaulicher Vergleich möglich war.

Man hat Fleischdauerwaren und Feinkosterzeugnisse, Fisch- und Gemüsekonserven, Brot- und Dauerbackwaren, Molkereierzeugnisse, Spirituosen, Wein und Sekt auf die Reise geschickt, die in klimatisch besonders schwierige Gebiete führte. Da diese Waren außerdem oberhalb der Wasserlinie transportiert wurden, war die Gewähr für eine außergewöhnliche Belastung gegeben. Soweit der erste Augenschein bereits ein Urteil erlaubt, kann man sagen, daß die überwiegende Mehrzahl der Dauerwaren die Prüfung gut überstanden hat. Das endgültige Ergebnis wird den an der Prüfung mit Warenproben beteiligten Firmen jedoch erst mitgeteilt werden können, wenn die Wissenschaftler ihr Wort gesprochen haben. Um die Objektivität dieses Leistungswettbewerbs zu gewährleisten, wurden alle Herkunftsbezeichnungen von den Proben entfernt und Flüssigkeiten in neutrale Gefäße umgefüllt. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft hat deshalb bereits eine zweite Reise „Rund um Afrika“ in Vorbereitung, die im Winter dieses Jahres gestartet werden wird. –ndt