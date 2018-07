s.u., Verden Am 1. April 1948 entdeckte Schachtmeister Franz Werner in einer Mergelgrube bei Verden das Skelett eines Mammuts. Der heimatkundlich interessierte Mann verständigte sofort Verdens Kapazität auf diesem Gebiete, Rektor i. R. Rosebrock, der zwischen zwei mächtigen Rippen des Elephas antiquus den Fund seines Lebens machte: einen zwei Meter langen Speer aus Eibenholz und 28 Feuersteinmesser, mit denen die Mammutjäger die besten Stücke aus dem kolossalen Wildpret herausgeschnitten haben müssen. Rosebrock sollte wenig Freude an dem Beweis haben, daß vor 150 000 Jahren Menschen bei Verden an der Aller gelebt haben. Er meldete gemäß dem Ausgrabungsgesetz vom 26. März 1914 seinen Fund dem Landesmuseum in Hannover und übergab die in sieben Teile zerbrochene Lanze dem Präparator gegen das Versprechen, sie zurückzuerhalten. Doch Hannover beanspruchte die prähistorische Waffe von „überregionaler Bedeutung“ für sich. Ein siebenjähriger Krieg entbrannte, der sich in einer Klage vor dem Verwaltungsgericht, Sondersitzungen der empörten Verdener Stadtväter und in zahllosen Gutachten namhafter Juristen und Archäologen austobte. Schließlich entschied der niedersächsische Kultusminister Voigt, die Lanze sei nach Verden zu geben. Ab Juni soll sie dort im Heimatmuseum ausgestellt werden. Rektor Rosebrock fügt ihre elf Teile – denn aus wissenschaftlichen Gründen ist sie in Hannover noch dreimal gebrochen worden – gegenwärtig mit Silberdraht wieder zusammen.