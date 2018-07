Die Führung des Deutschen Sportbundes scheint in dem Ergebnis ihres Koblenzer Gesprächs mit den Kultusministern der Länder einen gewissen Erfolg zu erblicken, weil die gesundheitliche, staatsbürgerliche und kulturelle Bedeutung der Leibeserziehung nun endlich auch amtlich in der Bundesrepublik anerkannt worden ist. Weiter, weil man von Staats wegen auch zugegeben hat, daß „die Pflege der schulischen Leibeserziehung“ mit dem allgemeinen Neuaufbau in Deutschland nicht Schritt gehalten habe, und weil von höchstverantwortlicher Stelle aus Abhilfe versprochen wurde.

Immerhin war man in Koblenz über die Einsicht der Herren Minister und der Vertreter der kommunalen Spitzenverbände überrascht und hörte gern, daß das Schwergewicht der ganzen Aufgabe und Arbeit in den Schulen läge. Aber über dieArbeit an unseren Bildungsanstalten – für die Jugend sollte man nicht die ebenso wichtige und dringliche Arbeit für die älteren Generationen vergesser.. Dem ersten Vorstoß muß nun sogleich ein zweiter folgen, und zwar bei den Sozialpolitikern, die man vielleicht auch zu einem allgemeinen Gespräch zusammenführen könnte. Das wird etwas leichter möglich sein, da wohl nicht nur im Artikel 117 der bayerischen Verfassung, sondern auch in anderen Lindergesetzen ein Passus wie dieser stehen dürfte, daß alle Staatsbürger „ihre körperlichen und geistigen Kräfte so zu betätigen haben, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert“. Die Ausübung von Turnen und Sport ist somit gewissermaßen eine Grundpflicht jedes Bürgers. Der Deutsche Spoitbund sollte die Sozialpolitik als Verbündete in ihrem Kampfe gewinnen, damit sie seine Forderungen unterstützt. Dabei drängt sich ein Problem auf, das unlängst während des Sportgespräches auf der Evangelischen Akademie zu Loccum von dem Staatssekretär a. D. Dr. Johannes Krohn in einem sehr aufschlußreichen Referat angeschnitten und mit erschreckenden Zahlen belegt wurde Die Arbeitskraft der Schaffenden ist von vielerlei schweren Gefahren bedroht, und es gilt, ihnen zu steuern. 1953 wurden insgesamt drei Millionen Renten der Sozialversicherung wegen Akers und Berufsunfähigkeit gezahlt. Das Altern kann man nicht verhindern, wohl aber vorzeitige Berufsunfähigkeit. Hier einige der genannten Zahlen: Im Jahre 1952 entfielen von je hundert neu gewährten Renten in der Versicherung der Arbeiter bei Männern auf Altersrente 35 (Frauen 12,5), auf vorzeitige Invalidität 65 (87,5), in der Rentenversicherung der Angestellten der Kategorie Männer 43 (Frauen 13,6) Altersruhegeld und auf vorzeitiges Ruhegeld 57 (86,4). Die Ursachen der vorzeitigen Invalidität und Berufsunfähigkeit waren in beiden Gruppen sowohl bei den Männern wie Frauen in weit über der Hälfte aller Fälle Herz- und Kreislaufstörungen. Nicht minder bedrohlich sind die Zahlen der Krankenversicherung. Im Durchschnitt wird die Hälfte der Versicherten jährlich für drei Wochen infolge von Krankheit arbeitsunfähig, was einen finanziellen Aufwand von etwa 3,5 Milliarden DM pro Jahr erfordert. Mit anderen Worten: auch ein Fünftel bis ein Viertel des Einkommens der Sozialversicherten wird für die Versicherung in Anspruch genommen.

Aus diesem betrüblichen Material allein schon ergibtsich die Dringlichkeit der Gesundheitsvorsorge. Da die weitaus meisten Herz- undKreislauf Störungen, wie auch das Rheuma, auf die heutige unnatürliche Lebensweise, den Mangel an Bewegung zurückzuführen sind, muß man eben die Menschen viel mehr, als bislang geschehen, zur Bewegung anregen. Das ist die große Aufgabe des Sports, der auch bei der Bekämpfung von Unfällen jeder Art mitzuwirken berufen ist. Ein großer Teil der etwa zwei Millionen Unfälle im Jahr ist auf Unaufmerksamkeit zurückzuführen, aber auch auf körperliche Ungeschicklichkeit. Sport erhält und erhöht die Geschicklichkeit ebenso, wie er die Lebensfreude erhält und steigert. Durch unsere Arbeitsteilung, durch die Monotonie der Maschine und des Büros ist eine allgemeine Verödung unseres Lebens und eine Herabsetzung des Lebensgefühles eingetreten. Unser „bewegungsgeschontes Leben“ ist unser größter Feind. Da an der Arbeitsteilung nichts zu ändern ist, müssen wir einen Ausgleich schaffen außerhalb der Arbeit, auch in den Arbeitspausen: durch den Sport, der nicht nur durch Bewegung wirkt, sondern auch dadurch, daß er sich in Licht und Luft abspielt. Sport ist natürlich kein Allheilmittel, die Gesundheitsvorsorge ist ein umfassendes Gebiet und die Meinungen gehen auseinander, aber darüber kann kein Zweifel bestehen, daß „der Sport billiger ist als die Kuren, die es erfordert, wenn er nicht betrieben wird“.

Walter F. Kleffel