v. Sz., Wien, im Mai

Im Spätherbst 1953, ziemlich nahe schon der Jahreswende, wurde die Kraftfahrzeugeinfuhr in Österreich zum größten Teil liberalisiert, nachdem bis dahin der Kfz-Einfuhr größte Schwierigkeiten bereitet wurden, die zu mehr als grotesken Auswüchsen im Fahrzeuggeschäft geführt hatten. Der Segen der Liberalisierung ist deutlich an einem Vergleich der Neufahrzeug-Zulassungsszahlen in 1954 (mit denen von 1953) festzustellen.

Die westdeutsche Industrie schnitt ganz hervorragend ab. Bei den Motorrädern und Rollern erhöhte sich der Anteil von 3091 im Jahre 1953 auf 5855 im abgelaufenen Jahre, bei den Pkw von 3905 sogar auf 12 762, bei den Nutzfahrzeugenvon 1695 auf 4400 und bei den Schleppern von 296 auf 710 Einheiten. Die westdeutsche Industrie nahm in der Motorradklasse hinter Österreich die zweite Stelle, bei den Pkw überragend die erste Stelle ein, ebenso bei den Nutzfahrzeugen.