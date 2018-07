Hat die Verjüngung Frankreichs begonnen? Man könnte ein Anzeichen dafür in der Tatsache erblicken, daß der 83jährige Edouard Herriot die Führung der radikalsozialen Partei, die er seit 1908 in Händen hatte, dem 47jährigen Mendès-France übergeben hat. Wer die radikalsoziale Partei beherrscht, beherrscht Frankreich, so lautete eine alte politische Regel in der Dritten Republik. Sie gilt heute wieder, denn die Radikalsozialen bilden seit acht Jahren die Nahtstelle aller Regierungsmehrheiten, ob es sich nun um Koalitionen nach rechts oder nach links handelt. Kein Zweifel, daß für Mendès-France selbst die Erneuerung der alten französischen Staatspartei nur die erste Voraussetzung für die Erneuerung ganz Frankreichs sein soll, die er als Regierungschef nicht hat bewerkstelligen können.

Am 5. Februar ist Mendès-France gestürzt worden, weil ein Drittel seiner eigenen Fraktion ihm die Gefolgschaft verweigerte. Es waren die Vertreter des konservativen Flügels, in dessen Händen seit 1950 der Parteiapparat lag. Mit großer Konsequenz hat Mendès-France seit dieser Niederlage darauf hingearbeitet, die bisherige Parteibürokratie zu stürzen und selbst den Apparat in die Hand zu bekommen. Einen ersten Erfolg in dieser Richtung hat er vorige Woche auf einem von ihm herbeigeführten außerordentlichen Kongreß der Partei errungen. Mit großer Mehrheit haben die Delegierten der Ortsgruppen seinen Vorschlag angenommen, ein Direktorium, bestehend aus ihm selbst und einem halben Dutzend seiner sichersten Anhänger, mit der Reform der Parteistatuten zu beauftragen, die dem ordentlichen Parteitag im Oktober vorgeschlagen werden soll. Formal läßt dieser Beschluß die Verwaltung der Partei in den Händen des bisherigen Vorstandes. Herriot als Präsident interpretierte ihn jedoch so, daß das vom außerordentlichen Parteitag geschaffene Direktorium unter dem Vorsitz von Mendès-France die Partei auch verwalten soll, bis der ordentliche Parteitag im Oktober einen neuen Vorstand und einen neuen Präsidenten gewählt hat. Weder Herriot noch sein Schützling Mendès-France zweifeln daran, daß dieser neue Präsident Mendès-France heißen wird. Endgültig wird der Streit zwischen den konservativen und den fortschrittlichen Elementen innerhalb der Partei also erst im Oktober ausgetragen werden. Aber schon jetzt ist klar, daß es nicht um Prozedurfragen geht, sondern um die politische Orientierung der Partei. Denn dieselben Abgeordneten, von denen Mendès-France am 5. Februar gestürzt wurde, haben vergangene Woche gegen die Bildung eines Parteidirektoriums unter seinem Vorsitz gestimmt. Herriot sowohl wie Mendès-France möchten aus der Partei der Mitte und des Mittelstandes, die sich in den letzten Jahren mehr und mehr nach rechts entwickelte, wieder eine Partei der Linken, in Frankreich heißt das: des sozialen Fortschritts, machen. Keine Feinde zur Linken, lautete die Parole der Radikalsozialen in der Jugendzeit Herriots. Diese Parole führte in den Mai wählen des Jahres 1924 zum Linkskartell mit den Sozialisten und trug Herriot zum erstenmal an die Spitze der Regierung. Das soll sich bei den Wahlen im Sommer nächsten Jahres wiederholen. Mendès-France will, daß seine Partei nicht mehr Wahlbündnisse mit der Rechten, sondern mit den Sozialisten schließt, damit in der Nationalversammlung eine Mehrheit des linken Zentrums zustande kommt, mit der er seine wirtschaftlichen und sozialen Reformen verwirklichen kann. Paul Bourdin