Die Deutsche Pfandbriefanstalt, Wiesbaden-Berlin, die seit dem 1. 2. 1955 bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, legt jetzt nach Bestätigung der Altbankenrechnung den Geschäftsbericht für das Jahr 1954 vor. Beigefügt sind die DM-Bilanz zum 1. 1. 1953 und der um den Berliner Anteil erweiterte Abschluß zum 31. 12. 1953, Die Abschlüsse wurden von der HV am 29. April 1955 genehmigt. Das alte Grundkapital wurde von 31 Mill. RM auf 10,005 Mill. DM das ist im Verhältnis von 100 : 23,27, umgestellt und inzwischen auf 24 Mill. DM erhöht, an dem u. a. der Bund mit 52 v. H., das Bundesausgleichsamt mit 33,33 v. H. und die Länder mit 3,7 v. H. beteiligt sind. Das haftende Eigenkapital der Anstalt beläuft sich nach den inzwischen erfolgten Neueinzahlungen und nach Genehmigung der vorgeschlagenen Gewinnverteilung für 1954 nunmehr einschl. der statutenmäßigen Rücklagen auf 29,3 Mill. DM.

Im Jahre 1954 hat sich der Geschäftsumfang abermals erweitert. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 1,14 Mrd. DM und hat damit gegenüber dem Vorjahr nochmals um 50 v. H. zugenommen. Die Ausleihungen sind um mehr als zwei Drittel gestiegen und haben 650 Mill. DM erreicht. Die ungewöhnlich große Nachfrage nach ertragssteuerfreien Wertpapieren hat zu einer Verdoppelung des Umlaufes an Pfandbriefen und Kommunalobligationen im Neugeschäft von 180 auf 360 Mill. DM geführt. Einschl. des Altgeschäftes hat der Gesamtumlauf an Wertpapieren Ende 1954 rd. 400 Mill. DM überschritten. Aufgenommene lang- und mittelfristige Darlehen erhöhten sich auf 641 Mill. DM, darunter 537 Mill. DM Schuldscheindarlehen gem. § 7c EStG, bei denen es sich überwiegend um langfristige Mittel mit Laufzeiten von länger als 4 Jahren handelt. Das Gesamtvolumen an bereits verfügten und noch verfügbaren Mitteln stellte sich 1954 auf 1,05 Mrd. DM.

Der Anteil der abgerechneten Ausleihungen am Gesamtbetrag der Zusagen ist von 57 v. H. Ende 1953 auf 74 v. H. Ende 1954 gestiegen. Soweit statistische Angaben bereits vorliegen, dienen 687 Mill. DM Zusagen zur Finanzierung von 1,064 Mill. Wohnungen. Die Zahl der finanzierten Wohnungen in Eigenheimen und in Eigentumsform hat sich auch im Berichtsjahr wieder erheblich erhöht. In der Bilanz sind der Gesamtumlauf an Schuldverschreibungen mit 401,4 (in Mill. DM) ausgewiesen und aufgenommene Darlehen mit 651. Andererseits 650 Ausleihungen, 42,7 Ausgleichs und Deckungsforderungen, 28,0 Wertpapiere und 372 Bankguthaben. Der Gewinn belief sich im Berichtsjahr auf 1,98 (i. V. 1,95) er erhöht sich um den Vortrag auf 2,5 (2,52). Aus dem Gewinn werden 0,5 der Rücklage, 0,5 der Pensionsrückstellung und 0,33 den Rückstellungen zugeführt. Zur Verzinsung des Grundkapitals werden 0,7 mit dem zulässigen Höchstsatz von 4 v. H. verwendet. Der Restgewinn wird vorgetragen.

Der Präsident der Anstalt, Dr. Herbert Lubowski, erklärte am 3. Mai in Wiesbaden vor der Presse, daß es noch nicht abzusehen sei, ob das Interesse für den sechsprozentigen Pfandbrief, der nach der Emissionspause in diesem Frühjahr auf starke Nachfrage gestoßen ist, weiter anhalten werde. Immerhin könne auf dem Markt für Festverzinsliche in diesem Jahr durchaus mit einem Absatz von rd. 2 Mrd. DM gerechnet werden. D