Hessen

d. a., Wiesbaden

Trotz dreizehnstündiger eingehender Verhandlung konnte das Wiesbadener Schöffengericht nicht klären, was sich in den frühen Morgenstunden des 1. Juli 1954 in einem kaum mehr, als fünfzehn Quadratmeter großen Raum der Wiesbadener Maxim-Bar abgespielt hatte, nachdem sich sechs Beamte des Überfallkommandos den Zutritt erzwungen und den Barinhaber Karl von Winterfeldt für festgenommen erklärt hatten.

Das Schöffengericht verzichtete in seiner Urteilsbegründung auf die Klärung der wichtigsten Phase des Kampfes zwischen Polizei und Barpersonal; es beschränkte sich auf die Feststellung, daß von Winterfeldt zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Festnahme körperlichen Widerstand entgegengesetzt und daß der Kellner Erich Kubutsch irgendeinen Polizisten geschlagen haben müsse. Die beiden wurden zu Geldstrafen verurteilt. Die Herkunft der verschiedenen blauen Flecken und Blutergüsse bei Kubutsch und bei der 26jährigen Barfrau Eva Lindner blieb unaufgeklärt, obwohl die beiden Betroffenen für ihre Mißhandlung durch die Polizei eine Reihe unbefangener Gäste der Bar als Zeugen benennen können. In seinem Bericht an das Polizeipräsidium hat das Überfallkommando den Gebrauch des Gummiknüppels in Abrede gestellt. Unerfindlich bleibt, warum die an der ganzen Auseinandersetzung nur passiv beteiligte Barfrau des Widerstandes gegen die Staatsgewalt angeklagt wurde; auch der Staatsanwalt beantragte ihren Freispruch, der schließlich auf Kosten der Staatskasse erfolgte.

Die Sache hatte damit begonnen, daß von Winterfeldt und sein Portier Willi Böswetter gemeinsam einen Mann vor die Tür setzten, der ihnen als Gast unerwünscht war und nicht freiwillig aus der Eingangstür verschwinden wollte. Die Maxim-Bar legt Wert auf gutes Publikum; das mußte ihr selbst der Polizeipräsident trotz mehrjähriger erbitterter Fehde um die Nachtkonzession bestätigen. Allerdings gingen Portier und Barinhaber bei der Ausübung ihres Hausrechtes entschieden etwas zu weit; der Mann stürzte die steile Eingangstreppe hinunter und blieb erheblich verletzt liegen. Die durch einen Passanten alarmierte Polizeistreife forderte mit Recht von dem Barinhaber eine Aufklärung des Vorfalles. Die Beamten behaupten im Gegensatz zu von Winterfeldt, er habe jede Auskunft verweigert. Darauf erklärten sie, er müsse zur Wache mitkommen. Dem Barinhaber erschien die Rechtslage ungeklärt, er begab sich zum Telefon, um das Polizeipräsidium anzurufen. Daran wurde er durch das zur Verstärkung alarmierte Überfallkommando gehindert, das schließlich mit vorgehaltener Pistole seine Kapitulation erzwang und ihn samt Kellner und Portier ins Präsidium verfrachtete. Eine Vernehmung zur Sache wurde dort nicht durchgeführt, man ordnete lediglich Blutproben an, die im Polizeigefängnis genommen wurden und negativ verliefen.

Vor Gericht gelang es den Beamten keineswegs, die damaligen Festnahmen mit den Bestimmungen der Strafprozeßordnung in Einklang zu bringen, obwohl sich der Staatsanwalt lebhaft darum bemühte, ihnen auf die Sprünge zu helfen. In Wahrheit hat sich das Überfallkommando wohl auch kaum jemals Gedanken um die Strafprozeßordnung und um das gültige Festnahmerecht gemacht; denn Polizeipräsident Becker erklärte, es handle sich bei derartigen Maßnahmen der Polizei nicht um Festnahmen im eigentlichen Sinne, sondern um ein „Sistieren“ nach dem preußischen Polizeiverwaltungsgesetz, Diese recht fragwürdige Rechtsgrundlage, die überaus unklaren Vorstellungen der Beamten über ihre Rechte und Pflichten gegenüber den Staatsbürgern und schließlich das Auftreten der polizeilichen Übermacht gegenüber friedlichen Nichtkombattanten in der Bar – das sind die Gründe, aus denen Rechtsanwalt Dr. Kurt Hintze als Verteidiger der Angeklagten gegen das Urteil des Schöffengerichts Berufung eingelegt hat.