Die Inbetriebnahme einer 6000 qm großen und nach modernsten Gesichtspunkten erbauten Werkhalle für die Fließbandfertigung ihrer weltbekannten Kleinmotoren nahm die Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt-Main, zum Anlaß, bei einem internationalen Presseempfang Ende vergangener Woche einen erschöpfenden Einblick in die abgeschlossenen Wiederaufbauarbeiten und den Stand der Leistungsfähigkeit zu vermitteln. Das Unternehmen, das seit seinem Bestehen an der Entwicklung des modernen Verkehrs durch die Erfindung und Produktion moderner Bauteile maßgeblichbeteiligt ist, dokumentierte damit die Beseitigung der ungewöhnlich umfangreichen Kriegsschäden und zugleich die Tatsache, daß es mit seinem vielseitigen Produktionsprogramm auf dem deutschen Markt und den Weltmärkten unter dem Motto Präzision und höchste Qualität“ wieder voll leistungsfähig ist.

Man erinnere sich: dank der Erfindung der Fahrrad-Nabe durch den Mitbegründer der Firma, Geheimrat Dr. h. c. Ernst Sachs, wurde das Fahrrad erst zum richtigen Volksverkehrsmittel. Das war 1894. In den dazwischenliegenden mehr als 60 Jahren hat sich das Unternehmen – aus kleinsten Anfängen und trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge – zu einem Werk von Weltgeltung entwickelt. Wie konnte es dazu kommen? – 1893 war der damalige Mechaniker Ernst Sachs, später einer der erfolgreichsten Wirtschaftsführer seiner Zeit, nach Schweinfurt gekommen. Er hatte es sich zum Ziel gesetzt, dem damals eine immer größere Bedeutung zukommenden Fahrrad einen leichten Lauf und eine gute Bremssicherheit zu geben. In Karl Fichtel fand er den Partner, mit dem er 1895 die Schweinfurter Präzisions-Kugellager-Werke Fichtel & Sachs zur Auswertung seiner bereits 1894 patentierten Nabenkonstruktion gründete, die er 1903 durch die Erfindung der Torpedo-Freilaufnabe mit Rücktrittbremse erweiterte.

Diese Erfindung – heute ist sie längst zur Selbstverständlichkeit geworden – war damals ein kleines Wunderwerk, vereint sie doch Antrieb, Freilauf und Bremse in einem Aggregat Und das Erstaunliche an dieser wirklich genialen Erfindung ist, daß eine Torpedo-Nabe von 1903 und ein Erzeugnis der heutigen Produktion kaum Unterschiede aufweisen!

Damit war der Weltruf des Hauses Fichtel & Sachs begründet: mehr als 180 Mill. Naben, davon 71 Mill. Torpedo-Naben, haben bis heute die modernen Fließbänder in Schweinfurt verlassen. Man widmete sich später noch der Kugellagerherstellung. Die Leistungen von Ernst Sachs sind in der Kugellagerherstellung ebenfalls einmalig. Viele Patente tragen seinen Namen. Und schon 1911, als Karl Fichtel viel zu früh starb, war die Belegschaftszahl auf 3600 angewachsen. Heute sind es 6300, denn zu der Naben-Produktion sind längst weitere Erzeugnisse hinzugekommen, die alle dazu beitragen, das Unternehmen bis in die entferntesten Winkel unserer Erdkugel zu einem Begriff deutscher Qualitätsarbeit zu machen.

Lieblingsidee von Ernst Sachs war die Motorisierung des Fahrrades: er schuf den „Sachs-Motor“. Leider konnte er den großen Erfolg seines Motors nicht mehr erleben. Sein Sohn, Konsul Willy Sachs, brachte den schöpferischen Gedanken seines Vaters dann zur Reife; auch er betrachtet die Motorisierung des „kleinen Mannes“ als seine Lebensaufgabe. Der Erfolg spricht für sich: bisher haben 1,7 Mill. Sachs-Motoren (für Motorfahrräder, Krafträder, Motorroller und u. a. Dreiradfahrzeuge) ihren Weg in alle Teile der Welt angetreten. Die Entwicklung und Produktion stationärer Motoren (für Vergaser- und Dieseltreibstoff) folgten. Für sie gibt es in der Landwirtschaft, in der Bauwirtschaft und vielen anderen Gewerbezweigen hundertfältige Verwendungsmöglichkeiten. 1926 wurde das Werk durch die Produktionsaufnahme von Kupplungen und Stoßdämpfern dann noch auf eine breitere Basis gestellt. Man findet sie in fast allen deutschen Kraftfahrzeugen auch bei der Bundesbahn werden Stoßdämpfer aus Schweinfurt serienmäßig verwendet. Die Produktionszahlen dieser Erzeugnisse nötigen größte Hochachtung ab: bis heute wurden 7,3 Mill. Stoßdämpfer und 4,7 Mill. Kupplungen fabriziert. Die Monatsproduktion des Werkes zeigt ungewöhnliche Zahlen: 250 000 Naben, 38 000 Motoren, 80 000 Stoßdämpfer und 75 000 Kupplungen.

Daß daneben Aber der Mensch nichtvergessen wurde, beweist die 1929 von Geheimrat Dr. h. c. Ernst Sachs geschaffene „Ernst-Sachs-Hilfe“ für nicht mehr arbeitsfähige Arbeiter und Angestellte. Augenblicklich betreut sie 720 Rentenempfänger. Auch werkseigene Wohnungen wurden gebaut: es entstand die „Sachs-Kolonie“. Das schönste Denkmal setzte sich Ernst Sachs jedoch mit dem mustergültigen „Ernst-Sachs-Bad“, architektonisch und hygienisch ein Meisterstück, das 1930 der Stadt Schweinfurt geschenkt wurde. Konsul Willy Sachs ist ein würdiger Erbe seines Vaters: äußerer Ausdruck ist Schweinfurts neuzeitliche Sportkampfstätte, das „Willy-Sachs-Stadion“. Die freiwilligensozialen Leistungen, die die Fichtel & Sachs AG ausschüttet, belaufen sich jährlich auf über 3 Mill. DM.

Diese Dinge zeigen, daß es in dem Werk nie eigennützige Unternehmergenerationen gegeben hat und gewiß auch nie geben wird. Letztes Geheimnis ihrer Erfolge ist neben der vorbildlichen unternehmerischen Initiative jenes Maß von Herzensbildung, das erst den ganzen Menschen – und besonders den Unternehmer – ausmacht. Darum fiel es ihnen auch verhältnismäßig leicht, die Bezeichnung „Made in Germany“ überall im Ausland zu einem internationalen Begriff deutscher, Wertarbeit mitgestalten zu helfen. Willy Wenzke