Die westdeutschen Eisen-, Stahl- und Tempergießereien haben 1954 eine Produktion von 3,012 (2,61) Mill. t erreicht und dabei einen Produktionswert von 2,74 (2,38) Mrd. DM erzielt. Damit liegt die Gießerei-Industrie a n

neunter Stelle der Industriegruppen. Im einzelnen entfielen auf Eisenguß 2,619 (2,237) Mill. t mit 2,05 (1,73) Mrd. DM, auf Stahlguß 260 000 (264 000) t mit 475 (470) Mill. DM und auf Temperguß 133 000 (104 000) t mit 234 (185) Mill. t. Die Auftragslage wird allgemein als günstig bezeichnet. Dagegen wird stark über die Preislage geklagt. Erhöhung der Löhne und Behälter und die ständige Aufwärtsbewegung der Preise für Gußbruch und Schrott hätten einen ungewöhnlich heftigen Druck auf die Rentabilität ergeben. Der Wirtschaftsverband Gießerei-Industrie, Düsseldorf, stellt in einem zweiten Jahresfrist für 1954 fest, daß die Notwendigkeit, auch für Guß-„Zeugnisse wieder ein festeres Preisgefüge zu schaffen, zu einer zwingenden Aufgabe für die nächste Zeit werde. r e i.

*

Die Firma Max Braun, Spezialfabrik für Rundfunk und Phonogeräte, Trockenrasierer, Mix- und Massageapparate, Frankfurt/M., die im Kriege sehr schwere Schäden erlitten hat, beschäftigt nach dem vollendeten Wiederaufbau jetzt wieder rund 1500 Personen? das sind mehr als im letzten Vorkriegsjahr mit rund 1000 Arbeitskräften. Von jeher war das Exportgeschäft für die Firma von großer Bedeutung. Heute gehen rund 50 v. H. der Produktion in das Ausland, davon etwa 60 v. H. in europäische Länder und 40 v. H. nach Übersee. Wertmäßig entfällt rund die Hälfte des Exportgeschäftes auf Trockenrasierer und Mixgeräte; auf Rundfunk- und Fernsehgeräte entfallen etwa 35 v. H. und auf das Elektronenblitzgerät 15 v. H. Auch in diesem Jahr hat sich der Export günstig entwickelt.