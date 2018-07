Von Walter Josten

Die Entdeckung der Anglistik und der Theaterwissenschaft, der Wandel der Anschauungen vom Drama und die Vieldeutbarkeit des Shakespeareschen Genies lassen den Versuch, Shakespeare neu zu übersetzen, als berechtigt erscheinen.

Das Kapitel der Shakespeare-Übersetzungen ist nun im Laufe der letzten hundert Jahre so groß geworden, daß es schon eine richtige Abteilung der Shakespeare-Forschung genannt werden kann.

Der Streit um die Berechtigung und den Wert dieser oder jener Übersetzung eines Shakespeare-Werks begann, als namhafte Wissenschaftler, Künstler und Shakespeare-Freunde immer wieder behaupteten, daß das „Übersetzungswerk von Schlegel-Baudissin-Tieck“ in zahlreichen Einzelheiten unklar, falsch und willkürlich sei; ja, die offensichtlichen Übersetzungsfehler, oft den ganzen Sinn wesentlicher Sätze entstellend, seien in jeder Übertragung dieser drei Übersetzer so zahlreich, daß ihre Aufzählung ein dickes Buch füllen würde.

Andererseits erklärten die Verfechter der alten Übersetzung, daß sie unüberbietbar und vorbildlich, kurzum, daß sie „klassisch“ sei; ja, sie beeinen „weiblichen“ Versschlüß, also ein Wort mit unbetonter Endsilbe, wo Shakespeare den betonten – den „männlichen“ Versschluß – mit voller Absicht bevorzugt. Der Hammerschlag des „betonten“ Versausgangs bei Shakespeare verhallt unwirksam bei dem „unbetonten“ Versausgang der Romantiker!

Dies gilt auch für die „pathetischen Reimabschlüsse“, die vielen Shakespeare-Reden (erst durch die „betonte“ Endsilbe dieser Reimabschlüsse) Nachdruck und Kraft verleihen; in der romantischen Übertragung klingen diese Reimabschlüsse oft zu matt, weil sie eine „unbetonte“ Endsilbe besitzen.

Ein Beispiel aus der Tragödie „Hamlet“: „... for, to the noble mind,