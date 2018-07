Bei allen behördlichen Stellen hat sich mittlerweile herumgesprochen, daß die sogenannte Marktordnung bei der Milch keine Ordnung mehr ist, sondern sich immer mehr als ein Hemmschuh des Fortschritts erweist. Die Verfechter der alten Marktordnung aber halten immer noch an dem Glauben fest, daß die Milchwirtschaft eines „Schutzes“ bedürfe. Dabei ist dieser „Schutz“ völlig verfehlt, weil er die Unrichtigen schützt, nämlich die Lahmen und die Untüchtigen.

Milchpreis und Milchverbrauch werden aber bestimmt nicht dadurch „gehoben“, daß man die Milchwirtschaft in ein enges Korsett von Bestimmungen preßt. Dabei hocken die weniger fortschrittlich gesinnten Bauern im Windschatten der „Ordnung“. Der durchschnittliche Jahresertrag einer Kuh liegt in der Bundesrepublik bei rund 2800 Litern. Das rentable Verhältnis zwischen Erhaltungs- und Leistungsfutter-Aufwand wird aber erst bei 4000 bis 5000 Litern erreicht. Solange die Milchordnung noch vom schlechtesten Kuhstall ausgeht und den Wert der eigenen Leistung nivelliert und zurückhält, ist keine Hoffnung, daß dieses Verhältnis jemals erreicht wird. So bleibt es verständlich, daß die fortschrittlichen Landwirte die nur ein Hemmnis bedeutende Milchordnung lieber heute als morgen abschaffen möchten, um auch hier einen echten Leistungswettbewerb herzustellen. Eine Freiheit des Milchmarktes würde keineswegs zum Chaos führen, sondern der Milch erst die Stellung erobern, auf die sie Anspruch hat. Der Milchpreis ist kein Preis, den man politisch manipulieren könnte: er ist eine Angelegenheit der freien Milchwirtschaft selbst, um die besseren Wirte zu besseren Erlösen zu führen. Auch eine wirkliche und nachhaltige Qualitätsverbesserung ist nur auf Grund der Privatinitiative, nicht aber auf Befehl des Staates zu schaffen. Die Einlagerung von Butter, alljährlich zur Zeit der Milchschwemme, unter Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel, rechtfertigt keineswegs die einengenden Bestimmungen der Milchmarktordnung. Die Kräfte des freien Wettbewerbs könnten sehr wohl für die Vergrößerung des Trinkmilchverbrauchs eingesetzt werden. Nur so ist die Rentabilität der Milchwirtschaft zu heben.

Der Sigmaringer Milchprozeß, der keine endgültige Klarheit über die Rechtslage bringen konnte – so verworren sind hier die gesetzlichen und verordnungsmäßigen Unterlagen –, müßte eigentlich ein Signal sein, um nun das alte Gemäuer der Milchmarktordnung endlich einzureißen. Hat der im Jahre 1938 herausgegebene geheime Erlaß, die Milch auf 3 v. H. Fettgehalt „einzustellen“, noch einen Sinn? Nicht der Molkereidirektor saß in Sigmaringen auf der Anklagebank, sondern die olerste Bundesbehörde, die jene „Ordnung“ immer noch in den nicht mehr zeitgemäßen Gleisen weiterlaufen läßt. An bestehende Gesetze und Verordnungen ist dauernd „angeflickt“ worden. Dabei ist das Ganze ein unzureichendes Stückwerk geblieben. Man sollte meinen, daß Bonn die Übersicht verloren hat: denn sonst hätte man schon längst an eine Überprüfung herangehen müssen. Man hebe endlich die überlebten Vorschriften auf, und man wird sehen, wie der frische Wind der Marktwirtschaft all das zum Verschwinden bringt, was sich da im Schatten der Milchmarktordnung an überständigen Betriebsformen entwickelt hat. Qualitätsbestimmungen und Handelsusancen genügen; alles andere muß frei werden. H. R.