Nach Berechnungen des Bundesverbandes der Zigarrenhersteller e. V. entfallen rund 60 v. H. der Produktion der Zigarrenfabriken Westdeutschlands und Westberlins auf Stumpen und Zigarillos, während die Zigarre – also die sog. Kopfzigarre – einen Anteil von 40 v. H. behauptet. Bemerkenswert ist die Feststellung, daß in den letzten Jahren der Zigarillo dem Stumpen einige Prozente seines bisherigen Marktanteiles abnehmen konnte. Die Produktionszahlen für Zigarren, Zigarillos und Stumpen waren im Februar leicht rückläufig: sie sanken von 351 Mill. im Januar auf 348 Mill. Stück im Februar. Damit bewies die Zigarrenproduktion allerdings eine fundiertere Konstanz als die Zigarettenproduktion, die in der Berichtszeit von 3,1 Mrd. auf 3 Mrd. Stück gesunken ist und im Dezember 1954 sogar 3,5 Mrd. Stade betragen hatte. Z.