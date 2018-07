Im Sommer vergangenen Jahres wurde vom Institut für Sozialforschung an der Universität Frankfurt in fünf Groß- und Mittelbetrieben des Mannesmann-Konzerns eine betriebssoziologische Untersuchung durchgeführt. Mit der endgültigen Sichtung und Auswertung des umfangreichen Materials ist das Frankfurter Institut zur Zeit noch beschäftigt. Aber es liegt bereits ein „Rohbericht“ vor, den Dr. Hermann Winkhaus, Vorstandsmitglied der Mannesmann AG, auf einer Mannesmann-Konzerntagung gegeben hat und der kürzlich mit einigen Ergänzungen in der Zeitschrift „Arbeit und Sozialpolitik“ veröffentlicht wurde. Dieser Vorbericht enthält eine Fülle hochinteresanter Details über Denken und Wollen des Industriearbeiters, die weitestgehende Publizität verdienen. Die Meinung, daß die Haltung des Arbeiters und Angestellten gegenüber seinem Betrieb und seiner Arbeit in erster Linie von der Lohntüte und dem Gehaltsstreifen bestimmt sei, ist in der üblichen Verallgemeinerung nun nicht mehr aufrechtzuerhalten: sie erfährt vielmehr durch die Ergebnisse der Untersuchung einen entscheidenden Stoß.

Was ist für die Arbeitnehmer am wichtigsten? Diese Frage, die den Arbeitern und Angestellten des Mannesmann-Konzerns in Einzelinterviews und Gruppenbefragungen vorgelegt wurde, brachte in etwa das Ergebnis, das man von Umfragen demoskopischer Institute her kennt: vor allem „gute Bezahlung“, dann ^Sicherheit des Arbeitsplatzes“, dann „Anerkennung der Arbeit“, dann „Behandlung durch den Vorgesetzten“, dann „Sicherheit gegen Unfälle“. Dieselbe Frage wurde den Mannesmann-Arbeitern aber auch in einer anderen und konkreteren Form gestellt: „Was ist wichtig für die Einstellung des Arbeiters zu seinem Betrieb?“ Das Ergebnis ist überraschend. Der Lohn ist an die fünfte Stelle gerückt. An erster Stelle steht die „Sicherheit des Arbeitsplatzes“, es folgen „die Behandlung durch den Vorgesetzten“, die Anerkennung der Arbeit“, „erträgliche Arbeitsbedingungen“ und erst dann kommt die gerechte Bezahlung“.

Soziologisch interessant ist natürlich vor allem die Aussage, die die Antworten auf die zweite Frage enthalten. Denn das sogenannte „soziale Klima“ ist ja nicht so sehr bestimmt von den allgemeinen, gewissermaßen zeitlosen menschlich-allzumenschlichen Wünschbarkeiten, als vielmehr durch die konkreten Bedingungen und Belastungen, denen der Arbeitnehmer heute an seinem Arbeitsplatz ausgesetzt ist. Und da ist es ja nun für die herkömmliche Auffassung von den Aufgaben, die uns auf sozialem Gebiet gestellt sind, einigermaßen frappierend, aus dem Munde derer, die es wissen müssen, zu vernehmen, daß es nicht allein „anständige“ Löhne und Gehälter sind, die den Arbeiter und Angestellten „zufrieden“ machen, sondern zumindest ebenso eine anständige Behandlung (Sicherheit des Arbeitsplatzes, Behandlung durch die Vorgesetzten, Anerkennung der Arbeit) des Menschen an seinem Arbeitsplatz. Es gibt sogar Betriebe, wie die Mannesmann-Untersuchung zeigt, deren Belegschaften der Berücksichtigung dieser menschlichen Faktoren ein höheres Gewicht beimessen als dem Faktor „Bezahlung“ ...

Es wäre nun allerdings falsch, anzunehmen – und sicher würde man das Anliegen, das in dem Mannesmann-Test sich so vernehmlich zu Worte meldet, mißverstehen –, wenn man daraus so etwas wie eine Rangordnung der Wünsche und Forderungen konstruieren wollte, etwa in dem Sinne, daß es dem Arbeiter und Angestellten zuerst auf die Behandlung als Mensch und Persönlichkeit und erst dann und in zweiter Linie auf die Bezahlung ankommt. Das wäre natürlich vollkommen irreal. Die große Bedeutung, die die Arbeiter und Angestellten der Mannesmann AG dem Faktor „menschliche Behandlung“ beimessen, ist sicher auch eine Folge davon, daß in den befragten Betrieben verhältnismäßig hohe (übertarifliche) Löhne und Gehälter gezahlt werden, das Lohnproblem demnach nicht als so drückend empfunden wird, wie vielleicht anderenorts. Niemand ist es gleichgültig, was er verdient. Aber auch keine Betriebsleitung sollte sich dem Glauben hingeben, daß hohe Löhne und Gehälter, Gewinnbeteiligungen und Weihnachtsgratifikationen allein genügen, um ihre Arbeiter und Angestellten „zufrieden“ zu machen. Die „Bezahlung der Arbeit“ ist nur ein Faktor unter anderen, die für das Betriebsklima bestimmend sind – und insofern noch nicht einmal der entscheidende, als, wie eine genauere Analyse der Befragungsergebnisse bei Mannesmann zeigt, die „Lohnzufriedenheit“ wohl einen gewissen Einfluß auf die Einstellung des einzelnen zum Werk ausübt, daß aber umgekehrt diese allgemeine Einstellung zum Werk (die also vor allem bestimmt wird durch die Faktoren Sicherheit, Behandlung, Anerkennung) von viel größerem Einfluß auf die „Lohnzufriedenheit“ ist. Das Frankfurter Institut konnte auch keinen greifbaren Zusammenhang zwischen „Lohnhöhe“ und „Lohnzufriedenheit“ feststellen. Das heißt, und diese Folgerung zieht Dr. Winkhaus aus dem ihm zur Verfügung stehenden Material: „Die Lohnzufriedenheit wird offensichtlich nicht so sehr vom Lohnniveau, als vielmehr von der ganzen Situation her bestimmt, in der der einzelne sich im Ordnungsgefüge des Werkes befindet... Die Zufriedenheit mit dem Lohn ist mehr Ergebnis als Voraussetzung, mehr Wirkung als Ursache eines gesunden Klimas im Betrieb.“

Das ist nun allerdings, wie uns scheint, ein sehr wichtiges Ergebnis dieser Untersuchung, gleichermaßen bedeutsam für die innerbetriebliche wie außerbetriebliche Sozialpolitik. Es gehört freilich seit einiger Zeit nicht mehr viel Scharfsinn dazu, zu vermuten, daß hinter den Lohnbewegungen, die von Mal zu Mal die westdeutsche Wirtschaft erschüttern, nicht allein die materielle Not als Antriebskraft steht, sondern auch und zu einem beträchtlichen Teil eine Fülle rein menschlicher Unausgeglichenheiten, die sich auf diese Weise ein Ventil verschaffen. Wie wäre es auch sonst zu verstehen, daß gerade in den Jahrzehnten, die dem Arbeiter so nachhaltige, und sichtbare Erfolge in der Angleichung seines Lebensstandards an die übrigen gesellschaftlichen Gruppen brachte, die soziale Frage eine so gefährliche Zuspitzung erfuhr. Aber diese These, daß dem sozialen Problem nur sehr äußerlich mit materiellen Mitteln beizukommen ist, ermangelte immer noch einer an dem sozialen Alltag orientierten hinreichenden Ergründung. In dem Mannesmann-Test ist nun so etwas wie ein Erweis dafür erbracht, daß die soziale Unruhe, die dem aufmerksamen Beobachter hinter den Erfolgszahlen unseres stürmischen wirtschaftlichen Wachstums sichtbar wird, ihren Nährboden in Tiefen hat, die mit Lohn- und Gehaltserhöhungen nicht ausgelotet – werden können.

Das ist nun nicht unbedingt eine Aufforderung an die Unternehmensleitungen, ihre „Human-Relations-Abteilungen“ weiter auszubauen oder solche einzurichten, sofern sie noch nicht vorhanden sind. Die Ergebnisse des Mannesmann-Testes weisen in eine ganz andere Richtung. Geklagt wird von den Arbeitern und Angestellten darüber, daß die Produktionsanforderungen (vor allem das gehetzte Arbeitstempo) die menschlichen Belange immer weiter in den Hintergrund drängen und daß durch die zunehmende Technisierung der Arbeit der Mensch immer mehr an den Rand des betrieblichen Geschehens gedrückt wird. Geklagt wird aber auch und insbesondere über die menschlichen Umgangsformen in den Betrieben und über die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Grundanforderung, die die Arbeitnehmer nach der Mannesmann-Befragung an die Vorgesetzten in den Betrieben stellen – das sind natürlich nicht nur die Manager in den Führungsspitzen, sondern ebenso die Abteilungsleiter in den Büros, die Meister und Vorarbeiter in den Maschinenhallen – sind: „guter Umgangston“, „Bereitschaft zum menschlichen Kontakt“ und „Gerechtigkeit“. Das sind, wie man meinen sollte, auch in einer hochtechnisierten Wirtschaft keine unbilligen und vor allem unerfüllbaren Forderungen. Vor diesen Aufgaben kapitulieren, hieße nicht nur vor einem wesentlichen Teilgebiet der sozialen Frage die Segel streichen, sondern sie überhaupt als Ganzes ungelöst am Wegrande des Wiederaufbaues liegen zu lassen. Denn auch die „Lohnzufriedenheit“ ist, nach dem Mannesmann-Test, eine variable Größe, die entscheidend nicht von der absoluten Lohnhöhe, sondern von den „betriebsklimatischen“ Faktoren bestimmt wird, von denen der Faktor „menschliche Behandlung“ einen vorrangigen Platz einnimmt.

Das Herangehen an diesen Teil des sozialen Problems kostet kein Geld, allerdings ein gerüttelt Maß an Selbstdisziplin und Aufgeschlossenheit für die Anliegen des Menschen am Arbeitsplatz. Sie sind im Drang der Wiederaufbaugeschäfte offenbar zu kurz gekommen. Nun, mit zunehmender ökonomischer Konsolidierung melden sie sich recht energisch zu Wort. Und vielleicht sollte man sich sogar darüber freuen. Wolfgang Krüger