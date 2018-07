Die HV der Bayernwerk AG Bayerische Landeselektrizitätsversorgung, München, genehmigte für 1953/54 (30. 9.) wieder 4 v. H. Dividende aus 4 Mill. DM Gewinn auf 100 Mill. DM AK, das sich zu 60 v. H. beim Staat Bayern und zu 40 v. H. bei der VIAG befindet. An Stelle der ausgeschiedenen Dr. Karl Max von Hellingrath (Berliner Handelsgesellschaft), Heinrich Krehle (Staatsminister a. D.) Dr. Richard Ringelmann (Staatssekretär a. D.) und des verstorbenen Dr. Dr. e. b. Otto Seeling wurden der bayerische Wirtschaftsminister Dr. Bezold, der bayerische Innenminister Dr. August Geislhöringer und Dipl.-Ing. Heinrich Leininger, Vorstandsmitglied der Isar-Amperwerke AG, dem AR zugewählt

Die Eigenstromerzeugung der Gesellschaft erreichte im Berichtsjahr 1945 Mill. kWh (im Vorjahr 1591); dabei entfielen 44 (65,7) v. H. auf Wasserkraft- und 56 (34,3) v. H. auf Wärmekraftwerke. Der Strombezug von außerbayerischen Werken belief sich auf 70,4 v. H. des gesamten Fremdstrombezuges. Die Steigerung der Eigenerzeugung wurde durch die Verdoppelung der Wärmekraftproduktion erreicht, nachdem die Erzeugung aus Wasserkraft um 13,1 v. H. unter der des Vorjahres lag. Der gesamte Stromumsatz erhöhte sich von 3603 auf 4286 Mill kWh oder um 18 v. H. Nach dem Bericht bedingt die Abhängigkeit von der Wasserdarbietung in den kommenden Jahren zum Ausgleich der schwankenden Stromversorgung. eine laufende Ergänzung durch thermische Zusatzleistungen. Der Bau von Dampfkraftwerken müsse mit dem Ausbau von Laufwasserkräften Schritt halten. Die Kraftwerkbauvorhaben der Gesellschaft werden dazu führen, daß mehr als 75 v. H. der eigenen Kraftwerkleistung in Speicher- und Wärmekraftwerken zur Verfügung stehen werden, womit eine gleichmäßigere Ausnutzung des Wärmestromfremdbezuges (insbesondere aus dem Rheinland) zu erwarten sei. Der Jahresertrag der Gesellschaft, die im Berichtsjahr 57 (68) Mill. DM investierte, stieg von (in Mill. DM) 66,75 auf 76,57. Beteiligungserträge erhöhten sich von 0,84 auf 1,07, ao Erträge von 5,59 auf 13,75. Das Anlagevermögen erscheint nach 1,54 (1,55) Abschreibungen und 6,82 (3,09) Abgängen sowie 69,99 (82,90) Zugängen mit 592,72 (531,09). Dazu kommen im Bau befindliche Anlagen mit 48,56 (61,65);sie sind mit 256,01 (207,03) wertberichtigt. Rücklagen betragen 22,65 (26,70), Rückstellungen 25,04 (29,85) und Verbindlichkeiten 265,36 (239,72). Das Umlaufvermögen stieg auf insgesamt 68,45 (53,31). t. r.