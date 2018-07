Innerhalb weniger Tage ergab sich die Gelegenheit, ein für Deutschland neues dramatisches Werk in zwei Darstellungsformen zu sehen: auf dem Theater und auf dem Fernsehschirm. Es war der dichterisch starke realistische Dreiakter Home is a hero“ des Iren Walter Macken. Ida Ehre inszenierte an ihren Hamburger Kammerspielen die deutsche Bühnen-Erstaufführung unter dem Titel „Fünf Jahre danach“, und wenig spater zeigte im Fernsehen des NWDR der Bearbeiter und Regisseur Leo Mittler dasselbe Stück unter der (der Ironie des Originals näherkommenden) Spitzmarke „Heimkehr des Helden“. Die nicht zufällige Duplizität der Ereignisse zeigte, welche Möglichkeiten das Fernsehstudio der Bühne schon heute voraus hat und worin es – vielleicht für immer – hinter dem Theater zurückstehen muß.

Mackens Schauspiel ist ein dichtes, kräftiges, balladeskes Werk, das auf scharfer Beobachtung irischer Kleinbürger beruht, aber nicht bei naturalistischer Detailmalerei stehenbleibt, sondern aus einer tragisch verlaufenden Familienepisode das Gleichnis von der Hinfälligkeit guter Absichten zu entwickeln weiß. Ein bärenstarker, zwischen Sündenbewußtsein und Selbstgerechtigkeit hin und her getriebener Hausvater hat fünf Jahre zuvor in alkoholisiertem Zorn einen braven und ruhigen Zechkumpan totgeschlagen. Nun kehrt er aus dem Gefängnis zurück. Die Nachbarschaft bereitet einen turbulenten Empfang vor, während die eigene Familie das Ende einer dürftigen und traurigen, aber immerhin friedlichen Periode ihres Lebens beklagt und ihn mit gemischten Gefühlen bewillkommnet. Sofort bricht sein Groll los. Er ist bußfertig bis zur Askese, aber er will den im Gefängnis gefaßten Vorsatz zum Puritanismus auch den Seinen aufzwingen. Sie nun wären bereit, ihm seine Sünde nicht länger nachzutragen; daß er sie aber zur Heiligkeit nötigen will, finden sie widerwärtig. Sohn, Tochter und Freund rebellieren gegen die Anmaßung des nun Überfrommen. Um ein Haar kommt es zu einem zweiten Totschlag. Der „Held“ straft daraufhin sich selbst und erlegt sich die Buße der Heimatlosigkeit auf. Die Familie kann, beruhigt, weiter an ihren Lebenshoffnungen spinnen.

Es ist ein kondensiertes Spiel, das sich nur auf Augenblicke in Heftigkeit entlädt. Für die Gewohnheiten des heutigen Theaters ist es eher ein wenig zu still. Darum wohl ließ Ida Ehre die Heftigkeiten dröhnend hervorstechen und alle Darsteller sich wie in ständiger Ekstase bewegen – was zwar einer Vorstellung von irischem Temperament entsprechen mag, aber nicht unbedingt den Intentionen, die der Dichter in diesem Falle hatte. Trotzdem: die Aufführung, in sich klug disponiert, war wirkungsvoll.

Mochte es nun der balladeske Grundzug des Stückes sein oder der Anreiz zu feinerer Intimität, den das Arbeiten im Fernsehstudio nun einmal mit sich bringt – jedenfalls, die Fernsehaufführung geriet um vieles zarter, poetischer und auch geistig bedeutsamer als die im Theater. Die Kamera kann den Zuschauer eben in eine viel vertraulichere Nähe zu den Gestalten rücken, sie kann die Physiognomien der Darsteller in „Großaufnahmen“ abschreiten. Im Studio ist blitzschneller Wechsel der Szenerie möglich, weil man mehrere Kameras einsetzen kann. Und dieser größere Reichtum an Kunstmitteln kann in der Hand eines sensitiven Regisseurs wie Leo Mittler die unleugbaren Nachteile des Fernsehspiels aufwiegen: den Verzicht auf die Farbe und auf die Plastizität. Und ihre Publizität ist doch recht viel größer als selbst die eines Serienerfolges auf der Bühne. lew.