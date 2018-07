Lieschen Müller sorgt bekanntlich nicht nur für die Rentabilität der Filmindustrie, die Dame hat auch erheblichen Einfluß auf den Literaturmarkt, sofern man das bedruckte Papier, das zur Befriedigung der anspruchslosen Lesebedürfnisse breiter Kreise der Bevölkerung dient, als Literatur bezeichnen will.

Es ist nicht uninteressant, einmal zu untersuchen, ob es auch in der Sowjetzone noch einen Lesertyp von der Art des Lieschen Müller gibt, da man uns doch belehrt, daß im fortschrittlichen Staat das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein der Menschen prägt, so daß sie, wenn es mit rechten Dingen zugeht, nach einem fortschrittlichen Roman greifen müßten, sofern sie etwas lesen wollen.

Zum Kummer der kulturellen Lenker geht es aber auf dem „Sektor“ der Literatur diesbezüglich nicht mit rechten Dingen zu. Eifrige Bibliothekare haben herausgetestet, daß nicht nur die breiten Volksmassen noch immer einer Lektüre frönen, die vom Geist der Courths-Maler befruchtet ist, sondern daß auch politische und wirtschaftliche „Aktivisten“ trotz ihres wachen Bewußtseins in literarischer Hinsicht den kleinbürgerlichen Lockungen des Kolportageschrifttums erliegen. Diese Tatsache sei hier ohne jede Genugtuung registriert, zumal der Westen als Lieferant der Groschenhefte in Funktion treten muß, da diese stark gefragte Gattung in der Ostzone nicht produziert wird.

Es gibt heute in Ostberlin, aber auch in den Städten der sowjetischen Besatzungszone, unzählige sogenannte „fliegende Bibliotheken“, unlizenzierte Unternehmen, die sich nur damit beschäftigen, in großen Mengen Groschenheftliteratur in die Zone zu schleusen und dort an die Kundschaft zu bringen, die mit großer Begier auf den Buchtausch wartet. Denn die Hefte werden nicht verkauft, sondern nur ausgeliehen, die Leihgebühr beträgt in der Regel 10 Ostpfennige für das Heft. Es handelt sich also um einen illegalen Buchverleih, weshalb die Interessenten auch nur mit Nummern in die Karteikarte eingetragen werden. Die Hefte werden unter Anwendung aller Vorsichtsmaßnahmen dem Kunden ins Haus gebracht, der meist gleich auf drei oder fünf verschiedene Romane abonniert ist und willig seinen Beitrag entrichtet, da ihm ja nicht nur der Inhalt der Hefte, sondern auch die „verschwörerische“ Art ihres Bezugs ein aufregendes Nervenprickeln vermittelt.

In einer sowjetzonalen Literaturzeitschrift wird berichtet, daß die „fliegenden“ Leihheft-Unternehmen einen so großen Zuspruch haben, daß sie zeitweise die Annahme neuer Leser sperren müssen, weil sie gar nicht so viel Material heranschaffen können, wie verlangt wird. Ein Teil der Bevölkerung verschafft sich die Hefte auch unmittelbar durch Kauf, sie werden von Reisen aus Westberlin oder der Bundesrepublik mitgebracht. Jedermann verleiht sie weiter, so daß sie nach einiger Zeit völlig zerlesen sind. Es gibt kein Krankenhaus in der Zone, in dem nicht diese zerfledderten Heftdien von Bett zu Bett gehen.

Die mit der Meinungserforschung beauftragten Funktionäre glauben vor einem Phänomen zu stehen. Eine Bibliothekarin schildert den Fall einer politisch vorbildlichen Aktivistin, die sich als Volkskorrespondentin und Hausobmann betätigt und im Betrieb im Frauenausschuß mitarbeitet. Diese Frau hat zu Hause auf ihrem Bücherbrett Romane von Scholochow, Gorki und Andersen-Nexö stehen, die ihr der Betrieb als Prämie geschenkt hat. Aber sie hat noch nie einen Blick in diese Bücher geworfen, dabei liest sie sehr viel, aber nur Groschenromane aus dem Westen. Diese Arbeiterin hat erklärt, daß so gut wie alle Frauen im Betrieb diese Romanhefte lesen.

Die erwähnte Literaturzeitschrift spricht von einer vom Westen gelenkten „literarischen Untergrundbewegung“, die nach dem Grundsatz operiere: wer unsere Schmöker liest, hat keine Zeit, fortschrittliche Bücher zu lesen. Man sollte sich die Argumentation nicht gar so einfach machen. Schmöker gibt es auch in der Sowjetzone. Nur führen sie dort Titel wie „Die Westmark fällt weiter“ oder „Agent X meldet sich nicht mehr“. Auch das ist flachste Kolportageliteratur, wenn sie auch politisiert ist.

Das Problem ist im Osten und Westen das gleiche: wie kann man möglichst viele Menschen dazu bringen, literarisch hochwertige Bücher zu lesen. Alle Zwangsmittel scheiden im Westen von vornherein aus. Und nun scheint es ja so, als ob auch die östliche staatliche Zwangslenkung auf dem Literaturmarkt nicht dazu führt, das Bedürfnis ziemlich breiter Kreise nach anspruchslosem, der Unterhaltung dienendem Lesestoff aus der Welt zu schaffen. pem