Von Werner R. Deusch

Die Entwicklung der graphischen Wiedergabetechniken vom Umriß-Stich des Klassizismus über die Schwarz-Weiß-Reproduktion bis zum Farbdruck entspricht der Entwicklung eines Geschmackswandels, der sich gleichermaßen im Wechsel der künstlerischen Anschauungen des vergangenen Jahrhunderts ausspricht. Das Bedürfnis des modernen Menschen nach farbiger Wiedergabe des Kunstwerks ist nicht die Folge der Verfeinerung und Perfektionierung der technischen Reproduktionsmethoden, sondern entspringt, wie es deutlich der Wandel des Geschmacks auf allen Gebieten des Kunstsammelns beweist, zutiefst einem neuerwachten optischen Erlebnis der Farbe als eines entscheidenden Wesensmerkmals aller Kunst. Es ist daher kaum verwunderlich, daß sich die graphische Industrie und die Verlage in zunehmendem Maße, doch nicht immer mit glücklicher Hand, dem Problem des nur-farbigen Kunstbuches zuwenden.

In seiner Serie Das Wunder der Kunst, die man auch „Das Wunder der Farbe“ nennen könnte, legt der Johannes Asmus Verlag in Stuttgart die ersten Proben großformatiger Farbreproduktionen vor, die in einer Mailänder Offizin hergestellt wurden.

Giotto: Die Fresken der Kirche des heiligen Franz von Assisi – Fra Angelico.–Rembrandt. Texte von Jean-Dominique Rey. Je 24 Seiten, 28 bzw. 29 Farbtafeln im Format 44 : 32 cm. Sammlung „Das Wunder der Kunst“, Band 1 bis 3. Johannes Asmus Verlag, Stuttgart. Leinwand je 62,– DM.

Als Verfahren wurde ein vierzehn- bis achtzehnfarbiger Offset gewählt. Als Objekte: ein Freskomaler des späten Duecento, ein Holztafelmaler des Quattrocento und ein ölmaler des 17. Jahrhunderts: drei Sterne am Himmel der europäischen Malerei, Giotto, Fra Angelico und Rembrandt. Hier, im Vergleich dreier grundverschiedener Auffassungen des Farbigen als schöpferischen Faktors, dreier unterschiedlicher Maltechniken, dreier Stilepochen und dreier gegensätzlicher Künstlerpersönlichkeiten erweist sich, soweit dies bei einer Verkleinerung des Originals ohne Störung der farbigen Gesamtharmonie überhaupt möglich, der geradezu dokumentarische Wert dieser mit heutigen technischen Mitteln kaum mehr zu übertreffenden Reproduktionen. Man glaubt, unter den verbleichenden Farbtönen von Giottos Franziskuslegende den Kalkbewurf der Wand ertasten, die Korrekturen rasch arbeitender Freskanten erfühlen zu können, man erahnt in den Tafelbildern Fra Angelicos den rein verriebenen, durch die dezenten Farben durchschimmernden Goldgrund und genießt jene unvergleichliche Fertigkeit, die Lokal färben in sphärischen Übergängen zu letzter Leuchtkraft zu steigern und man ist vor Rembrandts Negerstudien oder der Judenbraut gebannt von der Heftigkeit der Pinselschrift, dem Überquellen der Farbe, dem gebändigten Flimmern des Lichtes und der sicheren Modellierung des Spachtels. Man gewinnt das Gefühl, dem Schöpfungsprozeß des Bildes nahe zu sein, künstlerisches Neuland zu entdecken, das bislang nur die Betrachtung der Originale erschließen konnte.

Was diesen, in wohltuend sachlich-soliden Einbänden präsentierten Bilderwerken ihren besonderen Wert verleiht, ist die Tatsache, daß sie auf ernster wissenschaftlicher Grundlage basieren. Dies gilt sowohl von der keineswegs zufälligen Auswahl der Abbildungen, die jeweils ein Gesamtbild des betreffenden Künstlers umreißen, wie den ausgezeichnet fundierten Einleitungstexten, denen jeweils ein Verzeichnis des Schrifttums und eingehende Bilderläuterungen angefügt sind. Der französische Kunsthistoriker Jean-Dominique Der gibt eine sachlich und dokumentarisch unterbaute Darstellung des Wirkens von Giotto und seinen noch immer bestrittenen Anteil an den Franziskusfresken der Oberkirche in Assisi, deren Entstehung etwa in die Jahre um 1296 fällt. Man darf diesen Band mit Recht als das Standardwerk über diesen frühesten großen Gemäldezyklus der neueren europäischen Malerei bezeichnen. Die eindrucksvollen Details – neben den fast vollzählig wiedergegebenen Gesamtaufnahmen – werden vielleicht noch übertroffen von den Einzelwiedergaben aus den Tafeln des Beato Angelico in Florenz und Cortona: hier hat sich der Herausgeber mit Recht darauf beschränkt, nur wenige charakteristische Werke im Gesamt abzubilden und dafür mit einem Reichtum an Ausschnitten aufzuwarten, die keinen Vergleich mit den Originalen zu scheuen brauchen. Hervorragend ist das für die Erkenntnis Rembrandts anders gestellte Problem, nämlich eine Übersicht über ein vierzigjähriges Schaffen des großen Malers zu geben, gelöst: alle Epochen dieses vielseitigen, drängenden, aufrührenden Schaffens sind durch bezeichnende Proben belegt, keine Mühe wurde gescheut, auch weniger Bekanntes aus den Museen in Den Haag, Amsterdam, Mailand, Florenz, Brüssel, Paris, Berlin u. a. heranzuziehen, viele Werke erstmals farbig zu reproduzieren und in großartigen Details den Duktus von Rembrandts Malweise zu offenbaren. So ist hier ein Kompendium entstanden, das sich seinen Rang auch neben den monumentalen Gesamtveröffentlichungen dieses gewaltigen Malerwerks bewahren wird.