Die rund 140 000 Aktionäre der IG Farbenindustrie A G i. L., Frankfurt/Main, sind zum 27. Mai in den Palmengarten nach Frankfurt eingeladen worden. Nach elfjähriger Zwangspause erhalten sie erstmalig wieder einen Rechenschaftsbericht. Dieser Bericht der Liquidatoren über Entflechtung und Liquidation umfaßt 129 Seiten; er gibt eine erschöpfende Darstellung über Hintergründe, Entwicklung und Zukunftsaussichten, die das Schicksal des einst größten deutschen Industrieunternehmens seit Kriegsschluß bestimmt haben undnoch für weitere Jahre bestimmen werden.

„Grundlage der alliierten Maßnahmen war das Potsdamer Abkommen vom 17. Mai 1945. Zweck und Zielwaren destruktiv und negativ.“ Mit diesen ebenso nüchternen wie zutreffenden Worten beginnt der Bericht über die Alliierte IG-Verwaltung. Liquidator Dr. Franz Reuter ergänzte in einer Pressekonferenz in Frankfurt/M. jene Feststellung mit den Worten: „Wir sind nicht Liquidatoren im Sinne des deutschen Rechtes gewesen. Wir hatten nach alliierten Befehlen zu entflechten. Die Liquidation nach deutschem Recht hat erst am 6. Februar 1955 begonnen.“

Zur HV, die Bankier Hermann J. Abs leiten wird, werden rund 600 Teilnehmer erwartet. Diese HV wird sich, um den Tatbestand richtig beurteilen und die Leistungen der Liquidatoren bewerten zu können, daran erinnern müssen, daß nach dem Willen der Alliierten aus IG Farben ein Kleinholz vonmehreren Dutzend Einzelfirmen gemacht werden sollte und daß man von den 178 Vermögenseinheiten der alten IG rund 156 durch Verkauf oder Liquidation verwerten wollte. Von diesem Ausgangspunkt bis zu dem, was am Ende der Entflechtung entstanden ist, liegt eine unwahrscheinliche Arbeitsfülle. Geduld, Überredungskunst, Zeitgewinn und das unermüdliche Bemühen der Bundesregierung und ihres Beraterstabes (Hermann J. Abs, Gustav Brecht, Alexander W. Menne und Helmuth Wohlthat), ferner des ehemaligen deutschen FARDIP-Ausschusses, des Liquidationsausschusses, der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und selbstverständlich der Liquidatoren, sodann aber auch der zielbewußte Einsatz der Werkleitungen und deren Gemeinschaftsarbeit mit den Betriebsräten haben erreicht, daß am Ende doch noch einigermaßen tragbare Regelungen herauskamen.

Es sei aber auch erwähnt, daß sich von Anfang an vor allem die britische Besatzungsmacht sehr verständnisvoll den deutschen Bemühungen gegenüber verhalten hat, Nachfolgeunternehmen in einer Größenordnung zu schaffen, die wirtschaftlich sinnvoll, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig und auf dem Gebiete der chemischen Forschung einen finanziell ausreichenden Leistungsstand haben konnten.

Die großen Nachfolger sind Badische Anilin Farbenfabriken Bayer, Farbwerke Hoechst und mit einigem Abstand bezüglich. ihrer Umsatzgrößen Chemische Hüls und Cassella. Mit der Ausgründung dieser Hauptnachfolger war der größte Teil, nämlich rund vier Fünftel, des im Westen verbliebenen Vermögens der alten IG aus der Masse herausgelöst worden. Die seinerzeit schon veröffentlichte Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 1952 zeigte daher nur noch ein Sacheinlagevermögen von rund 52 Mill. und ein Beteiligungsportefeuille von 144 Mill., ferner flüssige Mittel von rund 39 Mill. DM bei einer Bilanzsumme von 496 Mill. Eine zum 31. Dezember 1954 aufgestellte vorläufige Bilanz, die allerdings noch nicht veröffentlicht wird und erst später den Aktionären zur Vorlage kommen kann, sieht eine Verringerung des Gesamtbetrages der Verbindlichkeiten und Rückstellungen auf etwa 250 Mill. DM vor. Die flüssigen Mittel werden zu diesem Zeitpunkt mit 88 Mill. DM ausgewiesen. Sie sind inzwischen durch weitere Verwertungen von Vermögensteilen erneut angestiegen.

Die Aktionäre fragen was in der IG-Masse noch an Werten enthalten sei bzw. welche Substanz hinter dem „letzten Ratenschein“, der an den Börsen zur Zeit mit etwa 43 v. H. gehandelt wird, stehe. Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Das flüssige Restvermögen der IG ist zunächst mit 135 Mill. DM zweckgebunden vorbelastet. Bis zu diesem Betrag erhalten nämlich die Nachfolgeunternehmen flüssige Mittel für ihre Geschäftszwecke. Ein bedeutender Teil dieser 135 Mill. Ist bereits zu einem für die Nachfolgeuntenehmen günstigen Zinssatz ausgeliehen. Diese Millionen müssen aber notfalls für die IG i. L. zur Verfügung stehen, wenn die zur Zeit durch zahlreiche Prozesse umstrittenen Verbindlichkeiten in gewissem Umfang fällig werden sollten.

Hierzu heißt es im Bericht: Nachdem die Verwertung des in den Westzonen gelegenen Restvermögens weitgehend erfolgt ist, liegt die besondere Aufgabe der Liquidatoren in dem Einzug ausstehender Forderungen, der Durchführung der schwebenden Prozesse, der Realisierung des Auslandsvermögens und der Abwicklung der Schulden. Nach Sicherstellung aller Gläubiger wird die Kapitalausstattungsforderung in Höhe der bereits erwähnten 135 Mill. erfüllt werden müssen. Ergibt die Liquidation darüber hinaus einen Überschuß, dann erst erfolgt auf den letzten Ratenschein die Restausschüttung in die Aktionäre.