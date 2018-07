Unter den Gebieten in Deutschland, die wenig oder gar nicht vom Fremdenverkehr berührt werden, gebührt dem Steigerwald ein besonderer Hinweis. Man kann dies um so unbesorgter tun, als auch dann noch kein Ansturm auf dieses Stück abseitiger Landschaft einsetzen wird. Keine Bahn durchquert diese rund 1200 Quadratkilometer in der großen Mainschleife, welche der eigenwillige Fluß zwischen Kitzingen und Nürnberg, nördlich seines eigenen Nebenflusses Aisch macht. Wobei zwei geographische Ungenauigkeiten verbessert werden müssen: Zwischen Nürnberg und Bamberg vollendet diesen schönen Flußbogen die Regnitz, während der Main nördlich von Bamberg schon wieder ostwärts fließt, und die Aisch ist natürlich auch nur bedingt eine Grenze des Steigerwaldes, aber Flüsse sind für das Kartenlesen so angenehm und bequem.

Die Tatsache, daß keine Bahn, außer der von Nürnberg bis Würzburg, den Steigerwald quert, sagt nicht, daß das Gebirge unwirtlich sei. Die gut befahrbaren Straßen schaffen die Aufstiege in den Tälern leicht, die höchste Erhebung des mit Laub- und Nadelwald gut gemischt bestandenen Hochplateaus geht nur bis zu den 498 Metern des Hohenlandsbergs; aber die Wirtschaft des Landes, das Gerolzhofener Gau heißt, braucht noch keine durchgehenden Bahnen. Durch die Randlage zum Fremdenverkehr blieben die von den Hotels und Gaststätten geforderten Preise niedrig.

Dabei umschließt der Steigerwald zwei architektonische Kostbarkeiten, die selbst der Dehio mit einem Stern versah: Ebrach und Pommersfelden. „Das 1127 gegründete Zisterzienserkloster Ebrach ist der großartigste frühgotische Bau Deutschlands“, so wird es eingereiht. Materno Bossi stattete es im Zopfstil aus, Johann Leonhard Dientzenhofer gestaltete die Nebengebäude und Balthasar Neumann gab ihm das barocke Treppenhaus, das niemand ohne Bewunderung betritt. Pommersfelden ist ein Lustschloß der Grafen von Schönborn, J. L. Dientzenhofer baute es für den Kurfürsten Lothar Franz von Mainz und Bischof von Bamberg, der aus der Familie Schönborn kam. Auch hier ist das Treppenhaus das Glanzstück, aber auch die kostbare Gemäldesammlung (mit Werken von Dürer, van Dyck, Tizian und Rubens) verdient den Besuch. Beide Orte liegen an einer der Stichbahnen, die von Bamberg aus in den Steigerwald vordringen und sich bei Frensdorf gabeln.

Mittelalterliche Geschichte lebt in dem völlig erhaltenen Weinstädtchen Iphofen bei Kitzingen und in dem nördlich davon gelegenen Prichsenstadt, beide mit tiefen Gräben, mit Wehrmauer und alten Türmen. Die Ortskerne sind reinstes Mittelalter. Der Steigerwaldklub hat für gut beschilderte Wanderwege gesorgt. Ein bevorzugter Pfad führt von Iphofen bis Haßfurt am Main, es ist eine Art Kammweg; wenn man täglich nicht mehr als sechs Stunden wandert, schafft man die Strecke in zwei nicht ermüdenden Tagen mit einer Übernachtung etwa in Ebrach. Schöne alte Häuser gibt es überall, wie es in jeder Gaststätte Überraschungen auf der Weinkarte gibt.

Wenn Bamberg auch nicht im Steigerwald liegt, sondern nur ein Tor zu ihm ist, so sollte man die Gelegenheit benutzen, um die ehrwürdige Bischofsstadt kennenzulernen. haem