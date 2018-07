Daß der Artikel des Grundgesetzes über das Recht zur Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensnot von manchen Leuten nicht im Sinne des Gesetzgebers, sondern nach ihren persönlichen Vorstellungen ausgelegt wird, ergab sich in einem Gespräch organisierter Wehrdienstverweigerer mit Bonner Journalisten. Diese Wehrdienstverweigerer haben einen Verein in Köln gegründet. Die genaue Zahl der Mitglieder konnten sie nicht nennen. Nach ihren Schätzungen dürfte es sich bei dem Verein in Köln und den Untergruppen in anderen Städten um etwa 3000 Männer handeln, die fast alle unter 30 Jahre alt sind. Es ist also nur ein Häuflein Irrender. Wir wollen den jungen Leuten nicht den guten Glauben absprechen, aber es geht um die klare Erkenntnis der in Artikel 4 Absatz 3 vom Gesetzgeber gezogenen Grenze.

Der Text lautet: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“ Die jungen Sprecher lehnten aber auch jeglichen Ersatzdienst ab – eine Haltung, die im Grundgesetz keine Stütze findet. Warum soll der Staat den einen ersatzlos von einer Last befreien, die er dem anderen aufbürdet und aufbürden muß? Wer aus echter Gewissensnot das Töten von Menschen, sei es auch in der Notwehr, ablehnt, muß sich vor dem Anschein hüten, er denke dabei mehr an den eigenen Vorteil als an jenen gewiß zu respektierenden sittlichen Grundsatz. Das kann er aber durch nichts überzeugender dartun, als durch die freiwillige Bereitschaft zum Tragen einer anderen Last. Auf einem solchen Ausgleich der staatsbürgerlichen Pflichten wird der Gesetzgeber, der ja das Nähere noch in einem Bundesgesetz zu regeln haben wird, bestehen müssen. Man könnte in einer spitzfindigen Argumentation, wie es in jenem Bonner Gespräch geschehen ist, auch den Sanitätsdienst beim Militär als Ersatzdienst ablehnen. Allerdings nicht deshalb, weil er indirekt dem Kriegsdienst diene, wie dort argumentiert wurde, sondern weil die Sanitäter nach der Genfer Konvention verpflichtet sind, die von ihnen betreuten Verwundeten mit der Waffe zu verteidigen. Man kann aber nicht beispielsweise den Luftschutzdienst und die Ausbildung für ihn ablehnen. Eine pazifistische Ideologie, die so tut, als lebten wir von irdischem Machtstreben unbedroht auf dem Mond und nicht an der Grenze des ungeheuren roten Machtblocks, wird, wenn sie gar noch werbend auftritt, wie es bei jener jungen Gruppe offensichtlich beabsichtigt ist, zu einer Gefährdung des Staates.

Der Gesetzgeber wird sich bei der Abgrenzung der anerkennenswerten, mit dem Grundgesetz zu vereinbarenden Gewissensgründe vielleicht nicht nur auf religiöse Gründe beschränken. Aber er wird und kann nicht um eine sorgfältige Prüfung der Vertrauenswürdigkeit der behaupteten Gewissensgründe herumkommen. Wer etwa erst wenige Wochen vor dem Beginn seiner Militärdienstzeit eine Gesinnung entdeckt, die er niemals vorher durch seine Lebensführung glaubhaft gemacht hat, wird die Prüfungsinstitutionen kaum von der Aufrichtigkeit seines plötzlichen Gesinnungswandels überzeugen können. Robert Strobel