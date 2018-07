In Nr. 17 der ZEIT haben wir (unter dem Titel „Das Kompromiß in der Kartellfrage ist vertretbar“) einen umfangreichen Aufsatz veröffentlicht, dessen Autor, Dr. H. D. Salinger – in Den Haag ansässig – als Leiter europäischer Wirtschaftsverbände über eine in der Praxis gewonnene Anschauung der einschlägigen Fragen verfügt, die ihm geradezu eine Monopolstellung auf diesem Gebiete sichert. Wir setzen nun hier die Ausführungen des Autors fort; ein abschließender Artikel, der speziell die einzelnen „zugelassenen“ Kartellformen behandelt, wird in Kürze folgen.

Das zwischen Prof. Erhard und Präsident Berg geschlossene Kompromiß ist von Dr. H. Rasch in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 22. Januar 1955 kritisch behandelt worden. Der Verfasser hätte seine Ansicht vielleicht kürzer in dem einen Satz „Ich bin gegen jeden Rompromiß“ zusammenfassen können. Einem Verfechter des reinen Mißbrauchsprinzips bliebe eine solche Feststellung ebenso unbenommen wie dem Neoliberalen. Die Fortsetzung des Waffenganges der Theoretiker kann aber nie zu einer Entscheidung in der Sache selbst führen. Sie wirkt auf die Dauer nur verwirrend – vor allem, wenn die Thesen nicht ohne propagandistische Absicht vorgetragen werden. Man muß die allmählich überfällig gewordene Entscheidung erleichtern und nicht erschweren.

Der Bundestag steht in der Tat vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Nur von wenigen Abgeordneten wird man verlangen können, daß sie sich in dem Irrgarten der Kartellfrage zurechtfinden. Auf den Pfaden dieses Irrgartens, die mit vielen Platitüden gepflastert sind, kann man behaglich promenieren. Um so schwerer ist es, den Ausweg aus dem Labyrinth zu finden. Die Bundestagsabgeordneten können es daher nur begrüßen, daß ihnen hier ein Weg gezeigt wird, der sowohl von denen, die den Gesetzentwurf eingebracht haben, als auch von jenen, die sich durch den Entwurf am meisten bedroht fühlten, gebilligt werden kann.

An einer schnellen Verabschiedung des Gesetzes waren die Gesprächspartner, die über das Kompromiß verhandelten, gleichmäßig interessiert. In der Klausur mußte man – gleichgültig, ob man sich vom Verbots- oder vom Mißbrauchsprinzip leiten ließ – die Grenze längs dem gerade noch Akzeptablen abstecken. Natürlich war damit beiderseits ein Risiko zu übernehmen.

Die Behauptung, das Kartellverbot bliebe nach den Vorschlägen des Arbeitskreises nur noch dem Wortlaut nach bestehen, da in der Praxis lediglich die Ausnahme, nicht aber die Regel gelten würde, ist faktisch unrichtig. Darüber hinaus verkennt diese Auffassung die psychologischen Rückwirkungen der Beibehaltung eines grundsätzlichen Kartellverbots. Eine Kartellbehörde, die von einem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ins Leben gerufen wurde, wird mit Ausnahmegenehmigungen nicht gerade freigebig sein. Aber auch die Wirtschaft selbst wird von den ihr gebotenen Ausnahmemöglichkeiten keinen übertriebenen Gebrauch machen können. Das Klima für wirtschaftliche Zusammenschlüsse wird eben durch den beinahe biblisch gefaßten § 1 des Gesetzes, der wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen – wie einen sittenwidrigen Vertrag – für nichtig erklärt, höchst ungünstig beeinflußt.

Jeder Praktiker weiß, wie schwierig Verhandlungen zur Bildung eines Kartells ohnehin sind. Immer gibt es Firmen, die (aus mangelnder Einsicht) den Wettbewerb „um jeden Preis“ jeder Verständigung vorziehen. Ein Unternehmer, dem man einen solchen Mangel an Einsicht vorwirft, wird künftig im Brustton der Überzeugung darauf hinweisen können, daß ihm die gesetzlich vorgeschriebene Wirtschaftsmoral gewichtiger erscheine, als der ihm vorgeworfene Mangel an Einsicht.

Der ruinöse Wettbewerb ist die Begleiterscheinung jeder konjunkturellen und strukturellen Krise. Seine besondere Gefahr liegt darin, daß er wie eine Infektionskrankheit auftritt. Selbst festgefügte Preiskartelle können sich häufig dem infizierend wirkenden Auftreten eines Außenseiters, der mit Schleuderpreisen arbeitet, nicht entziehen. Nicht die starken und gesunden Betriebe – die es sich am ehesten leisten könnten, einmal mit Verlust zu arbeiten –, sondern die schwachen und kapitalarmen Unternehmungen sind es, die sich als erste durch Preisschleudereien ins Bockshorn jagen lassen. Ihre Kunden und Vertreter schlagen den größten Lärm, wenn sie Schleuderofferten begegnen. Sie kennen die Schwäche ihrer Lieferanten. Ein Fabrikant muß augenscheinlich sehr selbstsicher sein, will er mit ruhiger Gelassenheit zusehen können, wie der Konkurrent sich ruiniert. – Im Rahmen eines Preiskartells üben die stärkeren Betriebe auf die schwächeren einen beruhigenden Einfluß aus. Die Selbstzucht der Branche wird dadurch erleichtert.