Immer wieder heißt es, wenn von der Kursentwicklung für Aktien die Rede ist: ja, das sei nun einmal die unvermeidliche Folge der Marktenge, des geringen Angebots also. Damit darf man sich aber nicht zufrieden geben; es muß vielmehr gefragt werden: Wie ist die Markt enge eigentlich bedingt? Die Antwort darauf muß lauten: Maßgebend dafür ist erstens der große Umfang des Paketbesitzes, wie er sich bei uns seit 1945 herausgebildet hat, und zweitens die Tatsache, daß bisher niemand – kein Unternehmen und auch kein Privatmann, der Bilanzen führt – Teile jenes Aktienbesitzes, den er schon am Stichtag des 20. Juni 1948 in Händen hatte, verkaufen konnte. Das verbietet sich bislang – in aller Kürze wird es nun hoffentlich anders – aus steuerlichen Gründen, weil nämlich bei einem solchen Verkauf der „Kursgewinn“ gegenüber dem Bilanzwert zu einem wesentlichen Teil der Steuer verfällt. (Das ist übrigens auch ein Grund dafür, daß Kredite „auf Aktien“ selbst bei der üblichen 100prozentigen Überdeckung, vom Kurswert aus gerechnet, nicht unbedenklich sein können: weil nämlich u. U. der Steuerfiskus dann, wenn es zum Schwur kommt, den Hauptteil des Erlöses aus der Deckungsmasse zu beanspruchen hat, also die Bank sehr wohl dabei zu kurz kommen könnte!) Ein weiteres Moment, das die „Marktenge“ noch immer weiter verstärkt, ist die Kredithilfe, die jedem Aktionär zuteil wird, der sich an Kapitalerhöhungen beteiligen möchte, obwohl ihm die eigenen Mittel für den Bezug der jungen Aktien fehlen.

All das wirkt zusammen, in dem Sinne, daß „kein Material herauskommt“, und daß die Kurse, bei immer wieder angeregter Nachfrage (und hoher Geldflüssigkeit!) in ein völliges Mißverhältnis zur Rendite geraten sind. Das muß also eines schönen Tages schiefgehen, und zwar ganz gründlich. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage der Aktienkäufe „auf Kredit“ zu sehen. Dr. Muthesius hat neulich in der „Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen“ das Thema behandelt, ob solche Käufe als grundsätzlich unerwünscht gelten müssen – oder ob dies etwa nur unter besonderen Umständen der Fall ist.

Prof Erhard hatte sich kurz vorher zu dieser Frage (gegenüber dem Bundesverband des privaten Bankgewerbes) in dem Sinne geäußert: erwünscht, wenn sie „zum Beispiel“ gegeben werden, um Aktionären die Ausübung eines Bezugsrechtes zu ermöglichen – unerwünscht („aus gesamtwirtschaftlichen Gründen“), wenn der Kredit dem (von uns so genannten), „Pakethandel“ dient. An dieser Forderung Erhards, daß sich die Banken in ihren Kreditgeschäften nicht an den privatwirtschaftlichen Interessen (und Risiken!) orientieren sollten, sondern nach – vermeintlichen – „volkswirtschaftlichen“ oder „gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten“ zu verfahren hätten, übt Dr. Muthesius (mitRecht!) Kritik: als ein überzeugter Marktwirtschaftler, der den Interventionismus in jeder Form verabscheut (auch dann also, wenn er mit sanftem Zureden daherkommt...). Von uns aus ist der ebenso ausführlichen wie fundierten und eindrucksvollen Augumentation des Frankfurter Kollegen kaum noch etwas hinzuzufügen: es sei denn der Hinweis darauf, daß sich der Herr Bundeswirtschaftsminister eigentlich zu schade dafür sein sollte, seinen Namen unter solche Dinge im Traktätchenstil zu setzen! Mit Marktwirschaft hat dergleichen ja nun wirklich nichts mehr zu tun; wenn eine Sache schiefläuft, soll man auf marktkonforme Mittel oder ebensolche Interventionen zurückgreifen und sich nicht auf sanftes Zureden verlassen, das ein „gesamtwirtschaftlich richtiges Verhalten“ fordert, oder vielmehr erbittet. Vor allem sollte Prof. Erhard sein Augenmerk jetzt darauf richten, daß die interventionistisch wirkenden Bestimmungen aus dem DM-Eröffnungsbilanz-Gesetz recht schnell verschwinden; die Möglichkeit hierzu ist ja jetzt gegeben, da der Bundestag kürzlich (sogar einstimmig) das 3. Ergänzungsgesetz hierzu gebilligt hat, wonach also künftig Verkäufe aus „altem“ (vor 1948 vorhandenen) Effektenbesitz nicht mehr durch konfiskatorische Steuern „bestraft“ werden. Da wird also demnächst, sobald das Gesetz in Kraft ist, einiges Material herauskommen – hoffentlich auch zusätzlich aus Reprivatisierungsaktionen! – und die Marktenge auflockern. G. K.