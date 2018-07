Die nun schon einige Wochen anhaltende Unsicherheit auf den Aktienmärkten führte zu weiteren Abgaben der Kundschaft, die ihre Gewinne iei den Aktien sicherstellen wollen und die gegenwärtige Sdwächeperiode bei den festverzinslichen Papieren zu überstehen suchen. Die Ansicht, die große Zeit" der Aktie sei eidgültig vorbei und man müsse nun auf die Rendite achten, ninmt an Verbreitung zu. Eines ist zweifellos sicher: mit den Aifwärtsbewegungen, wie wir sie in den vergangenen Jahren erlebt haben, konnte es nicht immer so weitergehen. Doch liegt andererseits von der wirtschaftlichen Seite kein Grund zum Pessimismus vor überdies scheint eine lang anhaltende Baisse angesichts der vielen Aktienemissionen, die vor der Tür stehen, kaum denkbar. Schließlich wird man" etwas für die Kurse tun müssen.

Die größeren Störmomente kommen vielmehr von der po Htischen Seite Die internationalen Neutralisationgespräche haben die ausländischen Anleger aufhorchen lassen. Neue Engagements liegen kaum vor, im Gegenteil:c iis Teil der Auslandskundschaft löst sich vorsichtig von seinei deutschen Papieren. Der begrenzte Umfang des täglichen Aigebots auf den Märkten läßt jedoch darauf schließen, daß es zunächst nur die Spekulation war, die nervös geworden ist. An Rande sei erwähnt, daß es im Zuge der deutsch österreichischm Auseinandersetzungen über die Behandlung des deutschen Vermögens in Österreich zu einigen Abgaben der österrei< hischen Kundschaft kam.

Trotz aller Fragezeichen am Horizont blieb der grölte Teil des Berufshandels optimistisch. Auf der ermäßigten Kursbasis nimmt er das Angebot ohne Zögern auf, so daß ein übermäßiges Absinken der Kurse vermieden wurde. So büßten die großen I G Farben Nachfolger im Verlauf der zurückliegenden Woche nur etwa 2 bis 3 Punkte ein. Auch die Liquis waren mit 42 bis 43 v. H relativ gut behauptet. Die Auseinandersetzungen über die in ihnen enthaltenen Vermögenswerte wirken auf das Geschäft weiterhin befruchtend. Die Liquis sind eines der beliebtesten Spekulationspapiere der deutschen Börsen geblieben. Mit dem gleichen Nachdruck läßt sich das für die Bankenreste nicht sagen, die gleichfalls gut behauptet und ständig gesucht waren. Nicht ganz erklärlich ist bei ihnen der Unterschied zwischen den Quoten der Deutschen und Dresdner Bank ( 19V bzw. 19i v. Hl einerseits und der Commerzbank ( 13 v. H)andererseits. Hinsichtlich der in den Resten enthaltenen Ostsubstanz sollte man sich keine allzu großen Illusionen machen. In der Frage, welchen Wert der Firmenname bei der künftigen Wiedervereinigung der Großbanken haben wird, ist die Rechnung entscheidend, ob eine qualifizierte Mehrheit der Reste für die Banken vorhanden ist Und das soll nach Ansicht gut unterrichteter Kreise" bereits der Fall sem.

Wie nicht anders zu erwarten war, konnten die jungen Aktien der Deutschen Bank Gruppe ohne Schwierigkeiten placiert werden. Das Bezugsrecht erreichte an den ersten beiden Notierungstagen die rechnerische Parität von 60 v. H, am dritten Tag lag der Kurs sogar bei 60V. Das Bezugsrecht auf die jungen Aktien der Deutschen Hypothekenbank, Bremen, stellte sich durchlaufend auf 17 v. H. Nicht ganz so glatt gestaltete sich der Handel in R W E Bezugsrechten Am 1. Notierungstag lagen sie mit 17 bzw. 14s v. H um etwa 5 Punkte unter der rechnerischen Parität. Der Kurs für die RWE Aktien war leicht nachgebend. Bei den marktgängigen Montanen lagen die Durchschnittsverluste bei 4 bis 6 Punkten. Nur bei den Werten, die im Verlaufe der zurückliegenden Hausse durch Mehrheits- und Meinsmgskäufe den übrigen Papieren vorausgelaufen waren, traten größere Verluste ein: GHH (261—250), Harpener Bergbau (149—141), Hüttenwerke Siegerland (193—180), Rheinische Röhren (228—216). Während die meisten Montane über den Höchstkursen des vergangenen Jahres operieren, notleren Einzelpapiere noch darunter. Auf diese zurückgebliebenen DAktien konzentriert sich zur Zeit das Anlagebedürfnis. Zu nennen sind in diesen Zusammenhang Gelsenkirchener Bergwerks AG und Dortmund Horder Hüttenunion.

Von den Spezialpapieren durchlebten die Autowerte eine Periode der Schwäche. Daimler Selen von 358 auf 320 zurück. Von Aufkäufen ist gegenwärtig nichts zu merken. Ford kamen auf 207t (228), BMW auf 171 (178). Konjunkturbedingt schwach lag ein Teil der Tez 111 und Lederwerte, während die meisten Lokalwerte bei kleinen Umsätzen behauptet blieben. Bei den Gummiwerten haben sich ConliGummi mit 283 (294) und Phoenix Gummi mit 275 (275) einander wieder genähert. Gut behauptet lagen Phrlx Inh mit 73. Wie wir aus Kreisen der Schutzvereinigung privater Wertpapierbesitzer hören, ist der Bericht des Sonderprüfers jützt fertiggestellt. Einzelheiten wurden jedoch noch nicht bekannt. Am Markt der festverzinslichen Werte, der durch die bereits erwähnten Tauschoperationen belebt wurde, erreichten die Pfandbriefe und IndustrieoWigationen neue Gewinne. Die 8" oigen Industriecbligatioaen sind kaum erhältlich. Der Kurs für die alten Reichsanleihen hielt sich bei 5v. H. In Bankkreisen ist man mit einer Abwertung der verbrieften Reichsschulden im Verhältnis 100 :65 nicht einverstanden und fordert eine Quote von 10 :1. Darüber dürfte es vermutlich im Bundestag noch zu Auseinandersetzungen kommen. Fest dürfte heute aber schon stehen, daß mit einer schlechteren Quote als 100 :65 nicht mehr gerechnet zu werden braucht ndt