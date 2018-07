Die Verwaltung der Brown, Boveri & Cie AG (BBC), Mannheim, schlägt der HV am 3. Juni vor, für 1954 eine auf 10 (1. V. 9) v. H. erhöhte Dividende auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 36,0 Mill. DM zu verteilen. In einer ao. HV am 21. Januar 1954 war beschlossen worden, das Grundkapital um 9,0 Mill. DM mit Gewinnbeteiligung ab 1. Januar 1955 auf 45,0 Mill. DM zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist bereits in der jetzt vorgelegten Bilanz zum 31. Dezember 1954 berücksichtigt. Die Geschäftsentwicklung war im Berichtsjahr durch eine weitere Steigerung des Umsatzes und durch einen erheblich höheren Auftragseingang gekennzeichnet: der Auftragsbestand war Ende 1954 höher als je zuvor. Bei steigenden Löhnen und Materialkosten waren die Verkaufspreise im allgemeinen rückläufig. Wenn das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres trotzdem als befriedigend bezeichnet werden kann, so ist das – wie von der Verwaltung betont wird – auf weitere Rationalisierungsmaß – nahmen und auf die hohe Beschäftigung der Fabriken des Unternehmens zurückzuführen.

Unter den vielen Spezialaufträgen ragt der Auftrag von zwei Turbogruppen mit einer Leistung von je 150 000 KW hervor. Im Zuge der Elektrifizierung der Deutschen Bundesbahn wurde die Gesellschaft mit der Lieferung einer Kondensationsturbogruppe beauftragt. Der für 29 400 kVA ausgelegte Generator ist die größte bisher von BBC in Auftrag genommene Maschine zur Erzeugung von 16 2/3periodigem Einphasenwechselstrom. Auch im Turboverdichterbau wurden bedeutende Aufträge gebucht. Am Ende des Berichtsjahres wurde der größte bisher von BBC gebaute Transformator für 150 MVA, 10 230 kV Spannung als bahntransportfähiger Wandertransformator fertiggestellt. In Auftrag erhielt die Gesellschaft einen noch größeren Transformator für eine Leistung von 200 MVA sowie eine Dreistromtransformatorgruppe für 380 kV Oberspannung. Die Lokomotivbestellungender Deutschen Bundesbabn haben in großem Umfange eingesetzt. Die Gesellschaft erhielt vorerst eine Anzahl elektrischer Ausrüstungen für vierachsige Schnellzuglokomotiven in Auftrag und rechnet für die Zukunft mit einer guten Beschäftigung auf dem Bahngebiet, woran auch der Fahrleitungsbau entsprechenden Anteil hat.

Die Organgesellschaften Rheinische Draht- und Kabelwerke GmbH, Köln (isolierte Leitungen und Kabel), H. Römmler GmbH, Mannheim-Groß-Umstadt (Spezialpreßmassen), Stotz-Kontakt GmbH., Mannheim-Heidelberg (Installationsmaterial), Isolation AG, Mannheim (Walz- und Ziehprodukte) und Sigma-Frigo-Therm GmbH., Mannheim (Vertriebsgesellschaft für den Export) konnten im Berichtsjahr die Umsätze wesentlich steigern und gute Ergebnisse erreichen. Die Tochtergesellschaft Saar-Brown Boveri GmbH, Saarbrücken, schloß trotz Umsatzrückgangs mit einem positiven Ergebnis. In 1955 haben sich Auftragseingang und Umsatz weiter erhöht. V.