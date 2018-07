Der Aktionär ist dumm, weil er sein Geld gab, und frech, weil er eine Dividende fordertl" Dieser oft zitierte Satz hing unausgesprochen im Raum, als die mehr als vierstündige HV der Hansa Mühle AG, Hamburg, über die Bühne ging. Die Beschlußfassung über den Jahresabschluß 1953 mußte In der HV am 23. Oktober 1954 vertagt werden, weil der ARVorsitzende, Dr. Hubertus Carls ( Mitverantwortlicher in der Walter Rau Gruppe), der Minderheit, die im Falle Hansa Mühle Immerhin etwa 49 v. H des S Mill. DM betragenden AK beträgt, ihr Recht auf Auskunft verweigerte. Dem war die Mandatsniederlegung der beiden Bankenvertreter im AR ( Wilhelm Reinold, Commerz- und Disconto Banfc, Hamburg, und Erich Sültz vom gleichnamigen Hamburger Bankhaus)vorangegangen, die sich mit der Bilanzierungsweise nicht einverstanden erklären konnten, die offensichtlich allein von den Interessen der Rau Gruppe bestimmt wurde. Durch Rückstellungen, deren Berechtigung in einigen Fällen anzuzweifeln ist, wurde ein Verlust von 14 Mill. DM ausgewiesen, während andere Ölmühlen in diesem Jahre Überschüsse erzielt haben. In geradezu klassischer Form demonstrierte Dr. Carls die Nachteile, die sich für die Aktionäre dann ergeben, wenn ein Großaktionär — und wenn er nur über 50 3v. H des AK verfügt —dasnackte Gewichtder Majorität zugunsten seiner eigenen Interessen in die Waagschale wirft. Für die kommende Aktienrechtsreform haben die Auseinandersetzungen bei der Hansa Mühle ein Material geliefert, wie es sonst nur selten erhältlich ist. Dafür sollte man Dr. Carls dankbar sein." In einem hatte er sich jedoch geirrt. Nach der vorjährigen HV ließ Dr. Carls verlauten:" Beim nächstenmal bekommt die Opposition kein Bein mehr auf die Erdel" Er täuschte sich über die juristischen Fähigkeiten seiner Gegner. In einem harten Waffengang gewannen sie mehrere Runden und erzwangeneine Sonderprüfung,dieder RauGruppe vermutlich deswegen ungelegen kam, weil sie glaubte, euch diesen Antrag der Opposition mit Mehrheit niederstimmen zu können. Der Vertreter der Schutzvereinigung privater Wertpapierbesitzer, Dr. Frhr v. Gleichenstein, sowie der andere Sprecher der Opposition, RA Dr. Max Tiefenbacher, formulierten ihren Antrag jedoch so, daß sich die Sonderprüfung auch gegen die Rau Gruppe erstrecken sollte, so daß nach dem Aktiengesetz der Großaktionär an der Stimmabgabe gehindert war. Jetzt wird festgestellt werden, ob die Beziehungen der Hansa Mühle zu der Walter Rau" Neußer ölwerke AG, Neuß, der Nährmittel Vertriebs GmbH, Neuß, der Buttellawerk Hans R. Wagner KG und der Fa. Büttel!a Vertrieb Hans R. Wagner, der Fa. C. F. Hüdebrandt, Hamburg, und der A. Pust KG, Bremerhaven, irgendeinem Mitglied der Gesellschaftsorgane oder einem außenstehenden Dritten zu Lasten der Gesellschaft Sondervorteile eingebracht haben. Zum Sonderprüfer wurde die Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg,bestellt. Das ist insofern pikant, als Dr. Carls in ( er HV mit seinen Stimmen diese Gesellschaft für den Abschuß für 1954 in der Prüfung durch Dr. Caroli, Essen, ablösen ließ. Bis dahin hatte die Treuhand AG die Prüfung der Abschlüsse inne. Seine zweite Niederlage erlitt Dr. Carls bei der Vorlagedes Jahresabschlusses für 1953. Während der vorjährigen HV die Beschlußfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses übertragen,war, sollte ihr diesmal der bereits durch die Verwaltung festgestellte Jahresabschluß vorgelegt werden. Hier s tieß nun die Schutzvereinigung in juristisches Neuland vor. Sie behauptete, das der HV einmal übertragene Recht über die Feststeilung eines bestimmten Jahresabschlusses könne durch einen einseitigen Akt der Verwaltung nicht wieder ertzogen werden. Mit ihrer Auffassung stützte sie sich auf ein Rechtsgutachten des Aktienrechtes an der Hamburger UnivsrsitSt, Prof. Hans Würdiger. Danach war also der von der Verwaltung vorgelegte und festgestellte Abschluß inexistent gevorden. Dieser Auslegung konnten sich auch die Kronjuristen dr RauGruppe nicht entziehen, so daß dieser Punkt von der Tagesordnung abgesetzt werden mußte. Eine erneut einzuberufende HV wird über den Abschluß 1953 zu befinden haben. Sieht man von den Auseinandersetzungen ab, die um die Berechtigung und Höhe der einzelnen Rückstellungen geführt wurden, dann ergab sich noch ein weiterer Höhepunkt: Aufsichtsratswahlen. Wie schon erwähnt, war der AR durch das Ausscheiden der Vertreter der Minderheit auf vier Köpfe zusammengeschmolzen. Außer den beiden Vertretern der Arbeitnehmer wurde er repräsentiert noch durch Dr. Carls und Willi Brinkmann, Prokurist der Neußer ölwerke AG, also allein noch durch Ran Vertreter. Um die gesetzlich vorgeschriebene Relation wiederherzustellen, veranlaßte Dr. Carls einen Arbeitnehmervertreter zur Mandatsniederlage. Die Forderung der Schutzvereinigung, zwei neutrale Vertreter der Minderheit in den AR aufzunehmen, lehnte Dr. Carls ab. Seine Begründungen waren mehr als fadenscheinig. Er ließ durchblicken, daß er zwar zu Verhandlungen bereit sei, aber die Persönlichkeiten müßten ihm genehm sein. Entscheidend ist, daB in einer deutschen Aktiengesellschaft 49 v. H des AK im AR nicht vertreten sind. Eine Parallele hierzu dürfte sich ja woHl schwer finden lassen. K. W.

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.