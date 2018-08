Von Paul Bourdin

Das Allheilmittel für sämtliche Nöte Europas schien gefunden: man ersetze den Eisernen Vorhang durch einen neutralen Gürtel, und der Kalte Krieg ist zu Ende. Auf dieses Glatteis ließ sich sogar Eisenhower am letzten Mittwoch auf seiner Pressekonferenz durch eine Frage des Korrespondenten der neutralistischen Monde locken. Am Sonntag darauf kam dann die kalte Dusche der Prawda: der neutrale Gürtel kanns selbstverständlich nur aus dem Machtbereich des Westens geschnitten werden, und freie Wahlen in den Satellitenstaaten kommen natürlich nicht in Frage. Den optimistischen Spekulationen der vergangenen Woche ist damit ein jähes Ende bereitet, und die Staatsmänner der westlichen Demokratien blicken, soweit sie sich an diesem Spiel beteiligt haben, verlegen drein. Sie haben es sich selbst zuzuschreiben, denn, sie hielten sich wieder einmal für verpflichtet, populäre, das heißt optimistische Außenpolitik zu treiben, weil in diesem oder jenem Lande der westlichen Allianz früher oder später Wahlen bevorstehen. Mit dem schlechten Beispiel vorangegangen ist Eden. Er hat das peinliche Schauspiel geboten, als Premierminister die Wählermassen mit der Konferenz „auf höchster Ebene“ zu locken, deren gefährlichen, Illusionen schaffenden Charakter er kurz vorher noch als Außenminister verurteilt hatte. Aber auch in Amerika, wo so bald keine Wahlen bevorstehen, haben Eisenhower und selbst Dulles in der vergangenen Woche geglaubt, einer von der Anspannung des Kalten Krieges offenbar erschöpften öffentlichen Meinung bisher unberechtigte Hoffnungen auf eine Entspannung durch die bevorstehende Viererkonferenz machen zu müssen. Den Höhepunkt dieser Entspannungskampagne bildete die Fernsehsendung vom letzten Dienstag, in der Dulles nach seiner Rückkehr aus Paris und Wien der Regierung in familiärem Tone über die jüngsten Erfolge der amerikanischen Diplomatie sowie „die größte diplomatische Niederlage der Sowjets seit dem Ende des Krieges“ berichtete, woraufhin Eisenhower. sich mit Optimismus, wenn auch vorsichtig, über die Aussichten der Konferenz auf höchster Ebene ausließ.

Die Behandlung der komplizierten Probleme der Diplomatie in Wahlversammlungen oder Fernsehsendungen führt zwangsläufig zu ihrer äußersten Simplifizierung, so daß die Wähler und vor allem die Fernseher, denen der Eindruck vermittelt wird, sie nähmen an den entscheidenden Beratungen ihrer Staatsmänner zur Vorbereitung der Viererkonferenz teil, gar nicht verstehen werden, wenn es dann nicht gelingt, diese einfachen Probleme zu lösen. Wenn die optimistischen Spekulationen über die Entspannungspolitik, zu der die Sowjetunion aus inneren Gründen angeblich gezwungen ist, so weitergehen, werden die Regierungschefs sich verpflichtet fühlen, die Viererkonferenz in jedem Falle mit einem optimistischen Kommuniqué zu beenden. Selbst, wenn ihre Verhandlungen mit Bulganin nicht die geringsten Grundlagen für eine Einigung geschaffen haben, werden die Außenminister die Verhandlungen fortführen müssen, dann die Außenministerstellvertreter und schließlich die Sachverständigen in soundso viel Ausschüssen und Unterausschüssen, bloß weil der Westen es nicht mehr wagen kann, die von ihm selbst geschaffenen Illusionen zu zerstören. Während der ganzen Zeit aber wird von nichts anderem die Rede sein, als von Entspannung, und den westlichen Kriegsministern wird es immer schwerer fallen, von ihren Parlamenten Kredite für die Verteidigung zu erlangen. Es ist Moskau gelungen, einen Wettkampf der Entspannungspolitik auszulösen, und zwar nicht nur einen diplomatischen Wettkampf, in dem jede Partei die Initiative an sich reißen möchte, sondern auch einen moralischen Wettkampf, in dem die westlichen Demokratien glauben, nicht hinter der „Friedensliebe“ des kommunistischen Blocks zurückbleiben zu dürfen. Schon heute hat die sowjetische Entspannungspolitik Erfolge zu verzeichnen. Die Neutralisierung Österreichs erschwert den strategischen Zusammenhang zwischen dem Zentrum der NATO-Front in Deutschland und ihrem südlichen Flügel in Italien, das sich isoliert fühlt. Die Distanzierung Titos vom Balkanpakt, der Jugoslawien mittelbar, nämlich über die Türkei und Griechenland, mit der NATO verband, hat eine weitere Lockerung des westlichen Verteidigungssystems auf dem europäischen Kontinent zur Folge und läßt Griechenland und vor allem die Türkei in einer exponierten Stellung. Die nächste Etappe dieser Entspannungspolitik im Sinne Moskaus wäre die Neutralisierung der beiden Deutschland. Damit würde ein Gürtel neutraler Staaten den Gürtel atlantischer Militärstützpunkte in Europa ersetzen.

Aber wäre damit auch die Spaltung Europas beendet und die Wiedervereinigung Deutschlands bewerkstelligt? In den westlichen Spekulationen wird dies ohne weiteres vorausgesetzt, in den sowjetischen Vorschlägen ist davon aber keine Rede. Das jüngste Dokument, in dem die Ziele der sowjetischen Diplomatie festgelegt sind, ist die Note, die Moskau am 10. Mai an die in London tagende Abrüstungskommission der Vereinten Nationen gerichtet hat. Diese Note geht weit über die Aufgaben der Abrüstungskommission hinaus und läßt gewisse Hintengedanken Moskaus erkennen. In ihr heißt es, „daß es zur Minderung der internationalen Spannungen und zur Herstellung des notwendigen Vertrauens zwischen den Staaten beitragen würde, wenn die vier Mächte – die Sowjetunion, die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien und Frankreich – sofort ihre Besatzungstruppen vom Territorium Deutschlands auf ihr nationales Territorium zurückzögen“. Also Verschiffung der amerikanischen und britischen Truppen über den Atlantischen Ozean und den Kanal sowie Zurücknahme der Roten Armee um einige Kilometer nach Osten. Die sowjetische Note fährt dann fort: „Diesen Zwecken (der Entspannung und des Vertrauens) würde auch die Festsetzung streng begrenzter Kontingente lokaler Polizeikräfte in beiden Teilen Deutschlands und die Festsetzung einer gemeinsamen Viermächtekontrolle über die Einhaltung eines diesbezüglichen Abkommens entsprechen.“ Also Rückkehr zum Potsdamer Abkommen und zur Viermächtekontrolle. Man möchte wirklich wissen, warum viele Politiker und Journalisten des Westens diese Note als einen Fortschritt in der sowjetischen Haltung begrüßt haben. Gewiß, sie braucht nicht das letzte Wort Moskaus zu sein. Vorläufig aber müssen wir uns an sie halten und feststellen, daß Bulganin auf der kommenden Viererkonferenz offenbar mehr über den Abzug der Besatzungstruppen aus den beiden Teilen Deutschlands und über deren Neutralisierung als über deren Wiedervereinigung durch freie Wahlen zu sprechen wünscht. Für uns Deutsche besteht erst recht kein Anlaß, irgend etwas von der Entspannungspolitik zu erhoffen. Im Gegenteil, wir müssen eine Entspannung der Widerstandskräfte der Westmächte befürchten, auf deren Schutz wir angewiesen bleiben, solange wir die Pariser Abkommen nicht verwirklicht haben. Damit sollten wir uns also auf jeden Fall beeilen.