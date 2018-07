Seit zwei Jahrhunderten werden die Musikästhetiker nicht müde, auf die innere Unlogik der Oper als Kunstgattung hinzuweisen, während es dieser selber ein leichtes war, immer von neuem wieder mit einem unwiderleglichen Argument für ihre Existenzfähigkeit aufzuwarten: ihrer Existenz. Allerdings hat sie als Formgebilde eine bunte Geschichte durchgemacht. Diese wickelt sich im wesentlichen als ein beständiger Wechsel in der Betonung ihrer beiden Hauptbestandteile, des musikalischen und des dramatischen Gehaltes, ab, aber wir sehen mit Staunen, daß es gerade die allerprimitivste Spezies der Gattung ist, die wenigstens einer gewissen „Einheit“ am nächsten kommt: der italienische Verismo. Dieser Stil war nicht nur kräftig genug, um für seine Produkte im Handumdrehen die Opernhäuser der ganzen Welt zu eroben, sondern die Werke brachten es zu einer geradezu provozierenden Popularität, die auch heute noch nicht daran denkt, zu verblassen. Das Geheimnis des Erfolges beruht hier auf der gegenseitigen Ergänzung zweier in ihrer äußersten Konsequenz neuartigen Elemente: der Nacktheit der Gefühle, um die es sich in diesen Opern dreht, ihrem dramatischen Nerv, und einer unbefangenen, leicht eingänglichen melodischen Substanz als Vermittlerin dieser Gefühl. Das seiner Art nach nur wenig kunstfreundliche naturalistische Element wird dabei durch die im wesentlichen aus der Oberstimme bestehende elementare Musik absorbiert, die dann beim Schöpfer des Werkes als Auslaß, für das Publikum zugleich als „Sender“ fungiert und so zur Quelle echter Unterhaltung wird. Gleichgültig ist es dabei, ob der Fetzen Wirklichkeit, wie bei der Cavalleria Rusticana, einer Novelle entstammt, oder einer wahren Begebenheit, wie beim Bajazzo, dessen Hauptfigur zu Anfang dieses Jahrhunderts noch lebte.

Mascagni, Pietro: Cavalleria Rusticana. Harshaw / Tucker u. a. / Chor und Orchester der Metropolitan Opera, New York / Fausto Cleva (Philips A 01612/12 R); Callas / di Stefano u. a. / Chor und Orchester der Mailänder Skala / Tuilio Serafin (Columbia CXS 1182, CX 1183); Nicolai / del Monaco u. a. / Franco Ghione (Decca LXT 2928/29). Leoncavallo, Ruggiero: Der Bajazzo. Amara / Tucker / Waidengo u. a. / Chor und Orchester der Metropolitan Opera, New York / Fausto Cleva (Philips A 01102/03 L); Petrella / del Monaco u. a. / Santa Cäcilia Chor und Orchester Rom / Alberto Erede (Decca LXT 2845/46).

Entsprechend ihrem doppelgesichtigen, aber aus einheitlicher emotioneller Wurzel entspringenden Charakter vertragen die veristischen Opern zwei grundverschiedene Interpretationen. Steht der musikalische Inhalt im Vordergrund, so werden die Darsteller auf die schönstmögliche Wiedergabe der Noten bedacht sein. Dies haben wir im Falle Cavalleria vollendet rein bei zwei Aufnahmen vor uns, deren eine die Philips-Gesellschaft von der Metropolitan Oper in New York her vermittelt, deren zweite Columbia mit der Mailänder Skala herausgebracht hat, indessen Der Bajazzo im gleichen Stil bisher nur von der Metropolitan vorliegt. Als Besitzer herrlicher Stimmen legen hier die Sänger, an der Spitze der glänzende amerikanische Tenor Richard Tucker und Maria Callas, die bezaubernde junge „italienische Nachtigall“, bei allem Temperament in erster Linie auf untadelige Phrasierung und einem blühenden Belcanto Gewicht.

Ganz anders verhalten sich die Darsteller, wenn sie das Schwergewicht auf die dramatischen Geschehnisse legen, ein Gesichtspunkt, der für die Schallplatte noch gesteigerte Bedeutung besitzt. Wir erleben beide Opern auf Decca von italienischen Künstlern, die selber schon eine „fahrende Komödiantentruppe“ in Reinkultur darstellen: unter ihnen der junge Tenor Mario del Monaco, ein Naturbursche von noch nicht fertiger Gesangskultur, dafür um so mehr durchschlagender gestalterischer Wucht und mit einer betörenden Stimme, ferner die Sopranistinnen Elena Nicolai und Clara Petrella. Als waschechte Schauspielernaturen tragen diese beiden Künstlerinnen keine Bedenken, die Wahrhaftigkeit des Ausdrucks, wo die Situation es verlangt, der gesanglichen Linie voranzustellen. Sie schöpfen aus den geheimen Bezirken der weiblichen Seele, die eine im Leid, die andere im Trug und es ist ihr darstellerisches Temperament, das sie zwingt den Ursprung der Triebe schonungslos bloßzulegen. Die Dirigenten stehen den Sängern nicht nach. Alberto Erede bringt die zahlreichen Feinheiten und die dramatischen Höhepunkte der oft unterschätzten Partitur Leoncavallos plastisch zur Geltung, während Ghione vom heißen, trägen sizilianischen Ostermorgen des Vorspiels an über die naiv-charmanten Chöre bis zu den haarsträubenden Geschehnissen hinter der Gartenmauer ein vollendet echtes musikalisches Milieugemälde entwirft. Chr.