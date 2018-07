Von Hans Bütow

Um die Mitte unseres Jahrhunderts lebte nahe einer großen Stadt ein Mann in so glücklichen Umständen, daß er sich den Luxus leisten konnte, sich mit Stille und Friedlichkeit zu umgeben. Nach einem langen und arbeitsreichen Leben hatte er es als geschickter und fleißiger Kaufmann zu einem großen Vermögen und zu einer Unabhängigkeit gebracht, die ihm die Erfüllung aller seiner Wünsche erlaubte. Da ihm Gott außerdem ein einfaches Gemüt, einen geraden Verstand und einen unverdorbenen Sinn für das Ursprüngliche und Natürliche gegeben hatte, Eigenschaften, die von einer gewissen Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit durchaus in harmonischem Gleichgewicht gehalten wurden, war er seinen Lebensweg bis dahin gegangen, ohne viel auf Widerstände zu stoßen.

Seiner Umwelt, wie sie nun einmal beschaffen war, mußte Leberecht wohl als ein Narr erscheinen. Seine Rechtschaffenheit schlug weniger zu Buche. Wohl ihm, er lebte hinter der vierfachen Wand seiner Rhododendronhecken versteckt und unbehelligt genug in einer schönen Villa am Stadtrand. Wohl ihm, er ging zu Fuß an seine Arbeitsstätte und von ihr wieder heim in die umhegte Burg seines .Hauses, zu seinen Büchern, seiner Musik, seinen Bildern und den Blumen seines Gartens. In den Ferien zog er sich völlig in die Einsamkeit einer abgelegenen Insel im Süden zurück, die er wohlweislich so ausgesucht hatte, daß sie auch von dem brüllenden Motorenlärm einer Fluglinie nicht berührt wurde. Soweit gut.

Doch als Fußgänger merkte Leberecht, nicht mehr jung an Jahren, mehr und mehr, daß er, so zuträglich ihm das Gehen auch gesundheitlich sein mochte, zu einem gehetzten Wild geworden war. Das Durchschlüpfen durch den Großstadtverkehr war eine Tagesarbeit, die Aufmerksamkeit, Wachheit und Nervenkraft erforderte. Sollte er sich entschließen, zu fahren oder sich fahren zu lassen, wie die meisten seiner Mitbürger? Aber er verwarf die Absicht bald wieder, denn alles, was es an motorgetriebenem Räderwerk gab, veranstaltete hassenwerten Gestank und Radau. Zum Radfahren fühlte er sich zu alt. Eine Weile beschäftigte er sich, ernsthaft und gründlich, wie er alles betrieb, was seine eigentliche Lebenssphäre betraf, mit dem Projekt, sich von einem Hubschrauber zwischen Ruhe- und Arbeitsstätte hin- und hertragen zu lassen. Aber es erwies sich, daß ihm kein Konstrukteur für noch so viel Geld einen geräuschlosen Apparat liefern konnte. Auch die Flugzeuge, die er sich in reicher Zahl und in einer schier ungeheuerlichen Abwandlung von Typen vorführen ließ, verbreiteten, auf der Erde zumal, einen so ohrenbetäubenden Krach, daß Leberecht sich mit ihnen nicht aussöhnen konnte, mochten sie auch in den höheren Luftgefilden, vermittels raffinierter Schalldämpfungsvorrichtungen, vergleichsweise ruhig dahinfliegen. Aber bis sie diese Regionen erreicht hatten! Danach liebäugelte Leberecht mit dem Gedanken, sich ein Segelflugzeug zuzulegen. Wenn es auch als Beförderungsmittel innerhalb der Stadt keinesfalls in Betracht kam, so faszinierte ihn doch sein lautloses Gleiten mit und an den Wolken, und er bedachte in neidvoller Bewunderung, wie schön es sein müsse, sich von einem solchen künstlichen Vogelwesen, noch dazu ohne Motor, dahintragen zu lassen, zu überraschenden, nicht so ohne weiteres vorausberechenbaren Zielen. Doch mußte er einsehen, daß dies lustvolle Fliegen der Jugend vorbehalten war. Er würde es nicht mehr erlernen.

Derart wäre Leberecht nicht viel anderes übriggeblieben, als sich entweder mit der fragwürdigen und gefahrvollen Rolle eines Fußgängers zu bescheiden oder sich einen Pferdekutschwagen zuzulegen, was ihn denn doch etwas altmodisch dünkte. Ganz abgesehen davon, daß er im Grunde ein fortschrittlich denkender Mann war, sah er sich mit Pferd, Kutscher und Wagen in einem modernen Großstadtverkehr nur vor neuen Schwierigkeiten, die zu meistern vielfältige Sorgen mit sich gebracht hätte. Man soll Leberechts fortschrittliche Gesinnung beileibe nicht anzweifeln. Vielleicht war er, der ein geräuschloses Beförderungszeitalter ersehnte, fortschrittlicher als seine genügsamen, im eigenen Lärm abgebrühten Zeitgenossen.

In diesem recht kritischen Stadium trat eine leistungsfähige Firma an Leberecht heran – seine Wünsche hatten sich weidlich herumgesprochen – und bot ihm ein Automobil an mit der Garantie, der Motor sei weder beim Anfahren noch beim Bremsen, noch in irgendeiner Geschwindigkeit zu hören. Ein lautloses Auto also – endlich. Leberecht war zu einer Probefahrt bereit, und wahrhaftig, der starke Motor des sündhaft teuren Vehikels arbeitete fast völlig geräuschlos, von einem leisen angenehmen Sirren abgesehen. Aber Leberecht fuhr auf seinem bequemen Sitz hoch, als die Türen zugemacht wurden, denn sie fielen mit der Gewalt einer Explosion in ihre wohlgeölten Schlösser. Die Ingenieure beeilten sich jedoch, sie durch automatische Verschlüsse lautlos zu machen, und so war auch dies Hindernis aus dem Wege geräumt. Der Wagen fuhr nicht, er glitt, kaum ein Knirschen ward laut. Bis dann das erste Hupsignal Leberechten wiederum aus seinem Polstersitz auffahren ließ, schmerzlich betäubt von so viel grellem und mißtönendem Getöse. Man bedeutete ihm, nur ein solch scharfes Signal genüge den Vorschriften, nur dieses vermöge ihm in Anbetracht des geräuschlosen Fahrens freie Bahn zu schaffen.

Leberecht sah es nicht ein. Er schlug melodiösere Signale vor. Aber er drang nicht durch. Da gab er es auf. Und so gilt er heute noch als ein Narr.