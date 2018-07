Die Berliner Commerzbank A G‚ die zum Bereich der ehemaligen Commerzbank-Gruppe gehört, hatte 1954 eine beträchtliche Geschäftsausweitung zu verzeichnen. Die Bilanzsumme ist von 92,8 Mill. DM auf 131,8 Mill. DM gestiegen, also um rund 42 v. H., Debitoren nahmen zu um 57 v. H. auf 58,4 Mill. DM, die Einlagen um 42,7 v. H. auf 121,9 Mill. DM; von dem Zugang entfallen 13,2 (in Mill. DM) auf Sichteinlagen, 16,1 auf Termineinlagen, und die Spareinlagen haben sich mit 7,2 gegenüber dem Vorjahr etwa verdoppelt. Die stark verbesserte Ertragskraft des Institutes ergibt sich u. a. daraus, daß – nachdem wieder erhebliche Beträge aus dem Effekten- und sonstigen Geschäft vorweg abgesetzt wurden – die Rücklagen um 1,0 auf 1,5 und die Rückstellungen von 0,73 auf 1,33 erhöht wurden. Die Gesamterträge sind mit 6,62 (5,4) ausgewiesen; andererseits für Personalaufwendungen 3,6 (2.8), Steuern 0,79 (0,71), wonach ein Jahresgewinn mit 34 382 DM ausgewiesen ist, der sich um einen kleinen Vortrag auf 36 399 DM erhöht und vorgetragen wird.

Vorstandsmitglied Dr. Ludwig Holbeck wies darauf hin, daß das Institut im Debitorengeschäft ein erhebliches Risiko eingegangen sei, so, wie es in „normalen Zeiten“ niemals früher der Fall war. Es könne keine Rede davon sein, daß die berechtigten Kreditwünsche nicht befriedigt worden wären. Im Interesse der Berliner Wirtschaft und zur weiteren Stärkung der Inneren Reserven hätten die „Mutterbanken“ auf eine Dividendenzahlung für 1954 keinen Wert gelegt. Dr. Holbeck deutete an, daß für das laufende Geschäftsjahr mit einer Verzinsung des AK gerechnet werden könne. Die Erweiterung des Bankgebäudes dürfte Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Im Zusammenhang damit wäre vielleicht an eine Erhöhung des ~ Mill. DM betragenden Grundkapitals zu denken. Zur Zeit sind rund 620 Angestellte beschäftigt. Im neuen Geschäftsjahr war die Entwicklung bisher günstig. W.