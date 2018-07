h., Goslar

Die Preußische Bergwerks- und Hütten-AG hat begönnen, in dem „klassischen“ Bergbaugebiet Deutschlands, dem Oberharz, dessen Gruben seit Jahrzehnten stilliegen, bei Lautenthal neue Zinkerzvorkommen aufzuschließen. Damit wird zum ersten Male seit 1930 der „Gangerzbergbau“ des Oberharzes wieder zum Leben erweckt werden, der bis an dieses Jahrhundert hinein seit dem Mittelalter große Mengen an Silber, Kupfer und Blei lieferte. Die Gruben wurden jedoch nach und nach stillgelegt. 1910 wurde St. Andreasberg „aufgelassen“, wo man heute noch die riesigen Holzräder der „Wasserkunst“ der alten Bergleute als einmaliges Kulturdenkmal besichtigen kann, 1930 Lautenthal, Clausthal und Bockswiese.

Als die Silberpreise in diesem Jahrhundert immer mehr sanken, wurde auch der Bergbau des Oberharzes unrentabel. Nur zwei Gruben (Bad Grund und Rammelsberg) am Härzrand, die jedoch zu anderen Erzvorkommen gehören und über sehr große Erzvorräte verfügen, arbeiten heute noch und liefern etwa ein Drittel der deutschen Zink- und ein Viertel der Bleierzeugung neben erheblichen Mengen an Silber und Gold.

Der Lautenthaler Bergbau, dessen Schicksal in einem Roman Von Paul Ernst („Das Glück von Lautenthal“) dichterisch gestaltet wurde, wurde bis zu seiner Stilllegung vor allen Dingen auf dem berühmten „Lautenthaler Glücksgang“ betrieben, der vor 270 Jahren entdeckt wurde und einen Strom von Silber über das kleine Bergstädtchen ausgoß. Als 1930 die Grube Lautenthal stillgelegt wurde, wurden mit einem Schlag nahezu die Hälfte der arbeitsfähigen Männer des Städtchens – über 300 Mann – arbeitslos.

Doch der moderne Bergbau interessiert sich nicht mehr für die Silbererze. In Lautenthal sucht man nach dem schwärzlichen Erz, das die mittelalterlichen Bergleute „Blende“ nannten, weil es für sie ein Blendwerk des Berggeistes war, da sie kein Metall aus diesen Mineralen ausschmelzen konnten. Erst in jüngster Zeit ist die Verhüttung dieser „Zinkblende“ gelungen, die früher als „Abraum“ auf die Halden geschüttet oder zur Verfüllung alter Stollen benutzt wurden, die man nicht mehr benötigte. Schon seit 1920 wurde in Lautenthal kein neues Erz mehr gewonnen, sondern nur noch der Schutt der früheren Jahrhunderte auf „abgeräumte“ Zinkblende durchsucht und die Verfüllung alter Stollen ausgeräumt, um Zink zu gewinnen. Jetzt endlich will man an den Neuaufschluß von Zinkblendevorkommen gehen. Auch das „Paradeerz“ dieses Jahrhunderts, die Uranpechblende, war übrigens für die Bergleute des Mittelalters nichts als ein unverwertbares „Blendwerk“, das ihnen brauchbares Erz vortäuschte.