Betrachtungen über das Pfingstwunder und seine großen künstlerischen Zeugen

Von Heinrich Scholz

Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß heute nur noch der Fußball und seinesgleichen dem Pfingstfest einen glaubwürdigen Inhalt liefern könne. Man kann auch noch heute auf einem ganz anderen Wege zu einem solchen Inhalt gelangen. Das erste ist dies, daß man sich darauf besinnt, daß Pfingsten das Fest des Geistes ist. Aber das reicht noch nicht aus. Es wird ein zweites hinzukommen müssen: ein paar unantastbar große Dinge, die dem Fest das Profil verleihen, dessen es fähig und würdig ist.

Die Legende, welche die Ausgießung des Geistes mit einer der sieben Freuden der Maria verbindet, ist schön. Aber kann diese Ausgießung auch uns noch erreichen? Auch dann, wenn wir etwas genauer sind? Dann werden wir unterscheiden müssen. Was ist denn die unmittelbare Wirkung des Geistes nach dem Bericht der Apostelgeschichte? Es ist die Gabe des Zungenredens. Und das Zungenreden? Es ist ein wesentlich unartikuliertes ekstatisches Stammeln, hier schonend angedeutet als ein Reden in fremdartigen Lauten. Wenn dies das Pfingstwunder gewesen ist, so wird es bei weitem nicht jedem etwas zu sagen haben. Aber so ist es nun doch wohl nicht; denn es schließt sich noch etwas Entscheidendes an. Es ist die Wirkung auf das vielsprachige Publikum, das durch das aufregende Ereignis angelockt worden ist. Dieses Publikum hört aus diesem ekstatischen Stammeln ohne irgendeinen vermittelnden Interpreten einen Lobpreis heraus, in welchem die großen Taten Gottes gefeiert werden. Dann wird also das Pfingstwunder hierin bestehen. Es wird durch das Zungenreden nur ausgelöst sein.

Aber um an der Ausgießung des Geistes den Anteil zu nehmen, der fähig ist, sich zu einer Invokation dieses Geistes zu verdichten, werden wir uns besinnen müssen. Besinnen auf die letzten Dinge, die über den Gehalt unseres Lebens entscheiden. Es sind die Dinge, die uns überhaupt nicht zuteil werden oder als ein reines Geschenk des Geistes, der mit dem Gnadenhaften vom Himmel kommt.

Die Bitte um diesen Geist ist der Inhalt der herrlichen Pfingstsequenz „Veni, sancte spiritus!“ Höhe des Mittelalters. Zeit um 1200. Schöpfung von einer begnadeten Art.

Komm, o komm, du heiliger Geist,