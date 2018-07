Di e Verwaltung der Phoenix Gummiwerke A G, mPhoenix AG), schlägt der HV am 27. Mai vor, für 1954 wieder 8v. H. Dividende auf 20 Mill. Grundkapital zu verteilen. Bei starken Schwankungen der Kautschukpreise hat sich das Geschäft im Berichtsjahr günstig weiterentwickelt. Die Gesellschaft begrüßt, daß die Vorbereitungen zur Errichtung einer neuen und größeren Produktionsstätte für Synthesekaiisctmk bei den Chemischen Werken Hüls auf deutscher Rohstofigrundlag? soweit gediehen ist, daß voraussichtlich in den nächsten Jahren die Produktionvon Synthesekautschukaufgenommen werden kann. Auf dem Gasrußgebiet hat sich Phoenix zusammen mit anderen Reifenfabriken uid der DEGUSSA an der Gründung einer neuen Produktionsstätte, der K. G. Deutsche Gasrußwerke GmbH & Co, Dortmund,beteiligt. Die Erweiterungdes Absatzes erstreck sich auf nahezu alle Erzeugnisse. Die Nachfrage nach Kraftfahrzeugreifen konnte, nur durch volle Auslastung der Kapazität und fortschreitende Rationalisierung befriedigt werden Über den Absatz des schlauchlosen Personenkraftwagenreifens, der in enger Zusammenarbeit mit Firestone" hergestellt wird, enthält der Bericht noch keine Angaben. Im technischen Ges chäft war ebenfalls eine erhebliche Umsatzsteigerung zu verzeichnen. Das gilt insbesondere für Transportbänder, Schläuche und Automobilzubehör; Die ungünstige Witterung des Berichtsjahres hat den Absatz von Regenmänteln und gummierten Stoffen gefördert. Das Exportgeschäft konnte im Berichtsjahr noch stärker erweitert werden als das Inlandgeschäft. Dank fortschreitender Rationalisierung hat die Gesellschaft trotz steigender Kautschukpreise das Preisniveau der Fertigwaren gegenüber 1953 durchschnittlich um 7v. H. herabsetzen können. Ende 1954 waren bei Phoenix rd. 6500 Personen beschäftigt. Die Aussichten für 1955 werden für günstig gehalten. Die Umsätze liegen erneut höher als m der entsprechenden Vorjahrszeit. D. Die Dortmund HBrder Hüttenunlon AG, Dortmund, das größte Hüttenwerk in, der Bundesrepublik, veröffentlichte jetzt den Bericht für das Geschäftsjahr 195354 (30.9) und die Bilanzen der Tochtergesellschaften Schwerter Profileisenwerk AG (SchwerteRuhr), Eisenwerk Rothe Erde GmbH (Dortmund) und Kettenwerke Schlieper GmbH ( GrüneWestfalen ) sowie der konsolidierte Bilanz dieser vier Firmen. Nach der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung zum 30 9 1954 schließt das Geschäftsjahr 195354 nach Vornahme von Sonderabsthreibungen gem § 36 IHG mit einem Verlust von 33 56 Mill. DM, der sich im einzelnen wie folgt ergibt- Verlu& tvortrag aus dem Geschäftsjahr 195253 ( ebenfalls entstanden durch Ausnutzung des § 36 IHG) 15 68 Mill. DM abzüglich Gewinn im Geschäftsjahr 195354 ( vor Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen gem § 36 IHG)m Höhe von 0 55 Mill. DM, verbleibt ein Verlustsaldo aus dem Vorjahr in Höhe von 15 13 Mill. DM. Zur Abdeckung dieses Verlustes wurde den anderen Rücklagen ein gleich hoher Betrag entnommen. Zwecks voller Ausnutzung der steuerlich gegebenen Möglichkeiten wurden alsdann für 195354 Sonderabschreibungen gem $ 36 IHG in Höhe von insgesamt 94 99 Mill. DM vorgenommen. Der durch die Verrech, nung der Sonderabschreibungen entstandene Verlust wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Die Verwaltung nimmt an, daß der Verlustvortrag von 33 56 Mill. DM aus den Erträgen des laufenden Geschäftsjahres 195455 weitgehend getilgt werden kann.

Von der Varta, Abteilung der Akkumulatoren Fabrik AG, FrankfurtMain, wurde ein neuartiger Transart Prospekt herausgegeben, der sich die Aufgabe gestellt hat, das Verständnis für die Starterbatterie zu erweitern. Der Prospekt stellt dank der Art seiner Gestaltung ein ungewöhnlich instruktives Wsrbemittel du.