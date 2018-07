Mitte April erfolgte im Kreml eine interne Beratung der gesamten Kreml-Prominenz (Bulganin, Woroschilow, Kaganowitsch, Malenkow, Molotow, Mikojan u. a. m.) mit führenden Konstrukteuren, Chefingenieuren, Werkdirektoren, Leitern der wissenschaftlichen Forschungsinstitute und anderen Funktionären der sowjetischen Schwerindustrie. Beschlossen und verkündet wurde die Einberufung eines Allunionskongresses nach Moskau. Vorausgegangen war am 27. März ein Generalappell des vielgenannten und seit Jahren als Musterbetrieb herausgestellten „Magnitogorsker metallurgischen Stalinkombinates“ an alle Betriebe der Schwerindustrie, insbesondere an die der Eisen- und Stahlerzeugung, die Produktion „mit allen Kräften und Mitteln“ zu steigern.

Ganz unverkennbar schwangen dabei alarmierende Töne mit – man durfte also auf den Kongreß gespannt sein, war aber enttäuscht, denn er wurde zeitlich auf die Hälfte der anberaumten Tage reduziert. Und als Hauptredner traten nicht die Spitzenfunktionäre der Wirtschaft, Mikojan, Kaganowitsch oder etwa Malenkow auf, sondern lediglich Bulganin und der 1. Parteisekretär Chruschtschew mit zwar wortreichen, jedoch sehr allgemein gehaltenen Erklärungen über die Notwendigkeit der „Kooperierung der Gesamtindustrie“, der Spaltung der staatlichen Planung in eine „laufende“ und eine „perspektivische“, sowie die Gründung einer neuen zentralen Institution, der „Staatstechnik“. Da nun Chruschtschew ferner erklärte, die Feinde der UdSSR hätten vergebens erwartet, der Kongreß werde Schwächen der Industrie aufdecken, während er de facto im Zeichen des weiteren Anstieges stünde, kann wohl nicht bezweifelt werden, daß das so offensichtliche Abblasen aus politischen Gründen erfolgt ist...

Daß die gesamten Industriekomplexe der Sowjetunion nach Möglichkeit getarnt und eingenebelt werden, ist eine Binsenweisheit, und Analysen der fachlichen und wirtschaftspolitischen Publikationen führen demnach leicht zu Trugschlüssen. Wohl aber sind mitunter die parteipolitischen Instruktionen, Bestimmungen und Auseinandersetzungen, in denen man sich viel weniger Reserve auferlegt, sehr aufschlußreich, da ja den Parteiorganisationen in allen Dingen, also auch in der Industrie, die oberste Führung und Verantwortung auferlegt wird.

Hier einige solcher Beobachtungen – in komprimierter Form – aus dem „Herzstück“ der Sowjetindustrie, wie das Uralgebiet seit dem Krieg mit Vorliebe genannt wird: Im vergangenen Jahr hat mindestens ein Drittel der Ural-Schwerindustrie den Staatsplan nicht erfüllt. Darunter solche Riesen, wie die Stahlwerke von Nowo-Tagil, die zudem den Plan der Gußeisenproduktion „seit einer ganzen Reihe von Jahren“ nicht gerecht werden konnten. Der Plan der Erweiterungsbauten in eigener Regie ist von den weitaus meisten Werken seit dem Kriege nicht ein einziges Mal auch nur annähernd erfüllt worden ... Als ein besonders übles Täuschungsmanöver wird mehrfach fixiert, daß die Produktionspläne nominell wohl zahlenmäßig erfüllt werden – meistens in „Stoßwellen“ in der dritten Monatsdekade –, daß das Ausschußvolumen dabei aber „alle Vorstellungen übertrifft.“ Meistens liege es daran, daß die bestimmenden und kontrollierenden Parteiorgane mit Leichtigkeit getäuscht werden, da sie über keinerlei Sachkenntnis verfügen. Als ein „Krebsschaden sondergleichen“ wird bezeichnet, daß alle Bestrebungen, die meist dringend notwendig gewordene Erweiterung der „Erzbasis“ durchzuführen, zu „gut 90 v. H.“ nur auf dem Papier stünden... Seit nahezu zehn Jahren soll eine „radikale Modernisierung“ der im Amt „Glawuralmetall“ (Hauptverwaltung Uralmetalle) vereinigten wichtigsten stahl- und eisenerzeugenden Großbetriebe „beschleunigt“ vorgenommen werden. Die damit beauftragten „Forschungs- und Projektierungskommissionen“ haben bisher rund 43 Mill. Rubel für diese Zwecke ausgegeben, geschehen ist jedoch nichts. Als ein besonders drastisches – „aber durchaus nicht vereinzeltes“ – Beispiel für die „Führungslethargie“ wurde festgestellt, daß das bekannte Walzwerk „Nishne-Tagil“ sich mit primitivsten Produktionsmitteln begnügen müsse, obwohl es seit mehreren Jahren über eine hochmoderne Walzstraße verfüge. Jedoch in gut verpacktem Zustand ... F. Dassel