Zu 1: Linus Kather erinnert sich genau, vor sechs Jahren einen bestimmten Satz nicht gesagt zu haben. Der gleiche Kather-Ausspruch wurde jedoch schon im September 1949 in einer deutschen Wochenzeitung veröffentlicht. Und damals dementierte Kather nicht. Vielleicht erinnerte er sich zu jener Zeit doch noch genauer als heute.

Zu 2: Wie tröstlich ist es heute zu hören, daß Linus Kather nach seiner Placierung auf Nummer 16 der nordrhein-westfälischen Landesliste den Bundeskanzler telegraphisch bemühte, obgleich dieser Platz „völlig sicher“ war. Damals – das war ja gerade der Sinn der Placierung – hielt kein Mensch in Bonn den Platz für sicher. Am allerwenigsten Linus Kather. Der Verfasser saß ihm in jenen Tagen vor der Wahl in seinem Büro des „Bundes der vertriebenen Deutschen“, Bonn, Rathausgasse 4, gegenüber, als Kather mit Papier und Feder seine Chancen kalkulierte und wörtlich erklärte: „Was hilft heute alles reden. Jetzt heißt es rechnen.“

Zu 3: Kathers Ehrgeiz, Präsident der Lastenausgleichsbank zu werden, pfiffen 1953 in Bonn die Spatzen von allen Dächern. Und nicht nur die Spatzen. Kathers Berufskollege, der Vorsitzende des Zentralverbandes der Fliegergeschädigten, Dr. Mattes, bezeichnete die damaligen Vorgänge öffentlich als „Erpressungspolitik“. Der „Mitteilungs- und Informationsdienst für Vertriebenenfragen“ zitierte wörtlich folgenden entrüsteten Satz aus einem Brief Kathers an den Bundeskanzler: „Ich selbst sollte Präsident der Lastenausgleichsbank werden.“

Zu 4: Selbst wenn Linus Kather es für unangemessen hält, wird sich eine freie Presse in Deutschland auch in Zukunft erlauben, einzelne Sätze aus seinen Reden zu zitieren und nicht den ganzen Wortlaut seiner Ausführung zu drucken.

Zu 5: Wenn Linus Kather heute erklärt, nur ein Mann habe gerufen: „Kather befiehl, wir folgen“, so bezichtigt er sich damit selbst der Unwahrheit.

In der „Vertriebenenkorrespondenz“ vom 1. März 1951, dem offiziellen Organ des BvD-Vorsitzenden Linus Kather, heißt es unter der Überschrift: „Dr. Kather zur Bonner Kundgebung“: „Ich selbst“, so erklärte Dr. Kather, „habe die Sprechchöre ‚Kather befiehl, wir folgen‘ scherzhaft aufgefaßt.“

Zu 6: Nicht „Die Zeit“, sondern niemand anders als der Bundesfiskus von Finanzminister Fritz Schäffer und die Stadtverordneten von Iserlohn veröffentlichten Kathers Grundstückskäufe im Westen. Warum verschweigt Kather, wie groß seine Beteiligung an diesen Objekten heute ist? Er hat die Grundstücke und Häuser 1943 zusammen mit seinem Bruder Johann Kather gekauft. Dieser Bruder aber wurde 1945 – als Linus Kather entkommen konnte – von den Russen verschleppt und ist dabei umgekommen.

Über den Ehrgeiz Kathers und sein Streben nach Macht weiß ganz Bonn Bescheid. Weil die CDU seine unersättlichen Ansprüche nicht befriedigen konnte und wollte, brach er mit ihr und trat in den BHE ein. Dort hat sich schon heute wieder eine ähnliche Situation entwickelt. Solange dieser Mann an der Spitze einer Millionen-Organisation steht, muß er beobachtet werden, auch wenn ihm das nicht paßt und wenn er mit Unterlassungsklagen droht. Das war es, was „Die Zeit“ in ihrem Porträt getan hat. Linus Kathers Dementi aber enthüllt, welcher Mittel und Methoden er sich zu bedienen pflegt. Er hat sich dabei nur in der Adresse geirrt.